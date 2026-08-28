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Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para pedir USD 80.000 y de cuánto sería la primera cuota

El Gobierno presentó un programa destinado a ampliar el financiamiento para la vivienda. Una simulación oficial revela qué ingresos debería demostrar una familia, cuánto dinero necesita ahorrar y cómo se actualizarán las cuotas.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Créditos hipotecarios
Créditos hipotecarios Foto: Freepik
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Los créditos hipotecarios vuelven a captar la atención de las familias que buscan comprar su primera vivienda. El Gobierno presentó un programa para aumentar los fondos disponibles en los bancos y facilitar la adquisición, construcción, ampliación o refacción de inmuebles.

Como referencia, se difundió una simulación para un préstamo equivalente a USD 80.000. Según ese ejercicio, el grupo familiar debería acreditar ingresos netos mensuales de aproximadamente $3.460.391, mientras que la cuota inicial sería de $865.098.

Cuánto hay que ganar para acceder al crédito hipotecario

La estimación se basa en una relación cuota-ingreso del 25%. Esto significa que el pago mensual del préstamo no puede representar más de una cuarta parte de los ingresos netos demostrados por los solicitantes.

Si la primera cuota es de $865.098, la familia necesitaría ganar cerca de $3,46 millones netos por mes. Una pareja, por ejemplo, podría alcanzar ese monto si cada integrante percibiera alrededor de $1,73 millones mensuales de bolsillo.

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Sin embargo, cumplir con el nivel de ingresos no garantiza la aprobación automática. Los bancos también pueden analizar el historial crediticio, la antigüedad laboral, las deudas vigentes y la capacidad de pago de cada solicitante.

Además, cada entidad determinará si permite sumar ingresos entre cónyuges, convivientes o codeudores. Por eso, antes de comenzar el trámite conviene consultar cuáles son los ingresos admitidos y qué documentación será necesaria.

Cuál sería la primera cuota de un préstamo de USD 80.000

La simulación contempla un crédito de $120.920.000, equivalente a unos USD 80.000 según el tipo de cambio utilizado en el ejemplo. El cálculo fue realizado a 25 años, con una tasa de UVA más 7% anual.

Bajo esas condiciones, la primera cuota sería de $865.098. No obstante, el monto no permanecerá fijo durante toda la duración del préstamo.

Al tratarse de un crédito UVA, tanto el capital adeudado como las cuotas expresadas en pesos se actualizan mediante la Unidad de Valor Adquisitivo. En consecuencia, el pago mensual puede aumentar con el paso del tiempo.

Antes de aceptar el préstamo, será clave evaluar cómo podrían evolucionar la cuota y los ingresos del hogar. La primera cuota funciona únicamente como una referencia inicial y no como un valor definitivo para los 25 años.

Cuánto dinero hay que tener ahorrado

El ejemplo oficial utiliza una propiedad valuada en USD 106.667. El crédito financiaría el 75% del precio, equivalente a aproximadamente USD 80.000.

El comprador tendría que aportar el 25% restante, es decir, cerca de USD 26.667 de ahorro propio. A ese monto deberían añadirse los gastos vinculados con la tasación, la escritura, los seguros, las certificaciones y la constitución de la hipoteca.

Por lo tanto, alcanzar el sueldo mínimo requerido no es suficiente. El solicitante también deberá disponer del dinero necesario para cubrir la parte de la propiedad que el banco no financia y afrontar los costos adicionales de la operación.

Cómo funcionará el nuevo programa hipotecario

La iniciativa se denomina Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario y contempla un fondo total de $2 billones.

El esquema utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, que serán colocados como depósitos en entidades financieras. Los bancos adjudicatarios deberán destinar esos fondos a créditos para la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

Las licitaciones serán de hasta $200.000 millones cada una y ninguna entidad podrá recibir más del 20% del monto ofrecido. Los bancos tendrán un plazo de 90 días corridos para convertir los fondos obtenidos en préstamos hipotecarios.

Cuáles serán las condiciones y los límites

Las entidades participantes no podrán cobrar una tasa superior a UVA más 7,50%. Además, los préstamos deberán ofrecer un plazo mínimo de 15 años y no podrán superar el equivalente a 150.000 UVA por crédito.

El ejemplo de USD 80.000 utiliza una tasa de UVA más 7% y un plazo de 25 años, pero las condiciones finales podrán variar según cada banco. También podrían cambiar el porcentaje financiado, los requisitos de ingresos y el costo financiero total.

Los números clave para solicitar USD 80.000

Según la simulación oficial, una familia necesitaría:

  • Ingresos netos mensuales: $3.460.391
  • Primera cuota estimada: $865.098
  • Ahorro para completar el precio: USD 26.667
  • Valor de la propiedad: USD 106.667
  • Porcentaje financiado: 75%
  • Plazo utilizado en el ejemplo: 25 años
  • Tasa estimada: UVA más 7%

Estos valores ofrecen una orientación, pero no representan una propuesta bancaria definitiva. Antes de contratar, será importante comparar entidades, revisar el costo financiero total y solicitar una simulación personalizada.

Créditos hipotecariosEconomía argentina
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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