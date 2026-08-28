El pueblo santafesino que nació de la unión de dos localidades, heredó el nombre de una estancia y vio crecer a una leyenda de River

Las Rosas guarda una historia tan singular como poco conocida Foto: Facebook /Región Litoral

En el corazón de la provincia de Santa Fe existe una ciudad cuyo origen estuvo marcado por dos proyectos urbanos diferentes, antiguas estancias y la llegada del tren. Se trata de Las Rosas, cabecera del departamento Belgrano y ciudad natal de Leonardo Ponzio, uno de los máximos referentes de la historia de River Plate.

Ubicada sobre la Ruta Nacional 178 y cerca del límite con Córdoba, Las Rosas se encuentra en una de las regiones agrícolas más importantes de la Argentina. Sin embargo, detrás de su presente productivo se esconde una historia de inmigrantes, rivalidades territoriales y acuerdos que terminaron dando forma a una identidad común.

Las Rosas nació de dos pueblos divididos por una calle

La historia comenzó durante la segunda mitad del siglo XIX. Desde 1864, familias provenientes de Inglaterra, Alemania y Norteamérica se instalaron en la región, atraídas por las tierras y las posibilidades de la actividad agropecuaria.

Entre los establecimientos rurales se destacaba la estancia Las Rosas, propiedad de Guillermo Kemmis. En 1874, los hermanos Enrique y Alfredo Dickinson adquirieron terrenos que habían pertenecido a la familia Munro y denominaron a su propiedad Las Lomas.

Con el paso de los años, ambos propietarios promovieron sus propios proyectos urbanos. Los Dickinson presentaron los planos de un pueblo llamado Las Lomas, mientras que Kemmis impulsó otro trazado con el nombre de Las Rosas.

Los dos poblados crecieron uno al lado del otro, separados por la actual calle Santa Fe. Aquella división no era solamente geográfica: cada iniciativa buscaba atraer habitantes, comercios, instituciones y servicios.

El ferrocarril cambió para siempre el destino de la región

La llegada del ferrocarril fue determinante. En 1887 se aprobó el proyecto para construir una línea que comunicaría Cañada de Gómez con la estancia Las Yerbas.

El ferrocarril, las tierras productivas y un acuerdo entre vecinos cambiaron su destino para siempre Foto: Instagram @viajandoenel404

Los propietarios comprendieron que el paso del tren transformaría el valor de las tierras y convertiría a la zona en un punto estratégico. La estación ferroviaria terminó emplazada en terrenos asociados con el proyecto de Kemmis, un hecho que ayudó a consolidar el nombre de Las Rosas.

Sin embargo, la existencia de dos poblaciones enfrentadas resultaba cada vez menos práctica. Tras varios debates y reuniones, el gobernador santafesino Juan Manuel Cafferata promovió una solución conjunta.

Finalmente, el 14 de septiembre de 1892, una asamblea vecinal formalizó la unión de Las Lomas y Las Rosas. Esa fecha es reconocida como el momento fundacional de la actual ciudad.

El curioso origen del nombre Las Rosas

Aunque muchos podrían pensar que la denominación surgió por la presencia de flores, el nombre procede de la antigua estancia Las Rosas, perteneciente a Guillermo Kemmis.

Ubicado en el corazón de la provincia de Santa Fe Foto: Instagram @viajandoenel404

Las Lomas no conservó su nombre como denominación oficial, pero realizó aportes fundamentales. Los hermanos Dickinson cedieron terrenos para la plaza, la primera escuela, la iglesia y los edificios destinados a las autoridades.

La unión combinó así los elementos principales de ambos proyectos: Las Rosas aportó el nombre y la conexión ferroviaria, mientras Las Lomas brindó buena parte de los espacios necesarios para organizar la vida comunitaria.

Este acuerdo permitió consolidar una jurisdicción rural de más de 71.000 hectáreas. Sus tierras fértiles impulsaron la agricultura y la ganadería, actividades que todavía forman parte de la identidad local.

Inmigrantes, campo y una identidad construida en comunidad

A las primeras familias inglesas, alemanas y norteamericanas se sumaron posteriormente inmigrantes italianos, españoles, croatas y árabes. También llegaron trabajadores desde Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y otras regiones santafesinas.

El pueblo santafesino que nació de la unión de dos localidades Foto: Instagram @viajandoenel404

Esa diversidad cultural quedó reflejada en las instituciones, los clubes, las escuelas y las costumbres de la ciudad. Las Rosas se convirtió en un punto de referencia para el desarrollo agropecuario del oeste provincial.

Parte de ese pasado puede conocerse en el Museo Histórico Municipal del Centenario, creado a partir del trabajo de docentes, investigadores, comerciantes y vecinos. El establecimiento funciona en la antigua casa del jefe de la estación ferroviaria, un edificio directamente relacionado con el nacimiento de la localidad.

Leonardo Ponzio, el rosense que conquistó el mundo del fútbol

Las Rosas también es conocida por ser la ciudad natal de Leonardo Daniel Ponzio, nacido el 29 de enero de 1982. El histórico mediocampista comenzó su formación en el Club Atlético Williams Kemmis, institución cuyo nombre recuerda a una de las familias relacionadas con el origen de la ciudad.

Después de jugar en Newell’s Old Boys y Real Zaragoza, Ponzio se transformó en capitán, referente e ídolo de River Plate. Fue protagonista de uno de los ciclos más exitosos del club y participó en conquistas inolvidables, como las Copas Libertadores de 2015 y 2018.

Leo Ponzio, River Plate, NA

A pesar de alcanzar reconocimiento internacional, nunca perdió su conexión con Las Rosas. Antes de retirarse comenzó a invertir en tierras de su localidad natal y luego profundizó su actividad como productor agropecuario.

Su historia parece cerrar un círculo: el futbolista que surgió de un pueblo construido alrededor del campo y el ferrocarril regresó a sus raíces para dedicarse a la producción de soja, maíz y trigo.

Una ciudad que convirtió la división en fortaleza

En la actualidad, Las Rosas supera los 13.000 habitantes y continúa siendo la cabecera del departamento Belgrano. Su ubicación estratégica, sus conexiones viales y su producción agropecuaria explican buena parte de su importancia regional.

Pero su mayor particularidad permanece en el pasado: Las Rosas no nació de un único pueblo, sino de dos comunidades que decidieron dejar atrás sus diferencias.

Las Lomas aportó sus espacios públicos, la estancia Las Rosas dejó su nombre, el ferrocarril impulsó el crecimiento y los inmigrantes poblaron sus calles. Más de un siglo después, Leonardo Ponzio llevó el nombre de aquella ciudad santafesina desde una cancha de pueblo hasta los estadios más importantes del mundo.