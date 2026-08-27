Caos en la línea Sarmiento: demoras, mujer trasladada al Hospital Durand y barreras bajas

Caos en la línea Sarmiento este jueves 27 de agosto. Foto: NA.

El tren Sarmiento registró demoras y barreras bajas este jueves por la mañana en varias estaciones por un intento de robo de cables de señalización que afectó un transformador. A su vez, el SAME atendió a una mujer que fue empujada dentro de una de las formaciones.

En ese sentido, Trenes Argentinos informó a Canal 26 que “está todo controlado y que, con el correr de las horas, debería empezar a acomodarse tras el cúmulo de pasajeros”.

Por qué hubo demoras en el Tren Sarmiento

Según la información que trascendió, los inconvenientes estaban relacionados con un intento de robo de cables de señalización que afectó un transformador, dejándolo fuera de servicio. “Personal de Trenes Argentinos trabajó para subsanar la falla”, explicaron.

En medio de las demoras, se supo que el SAME se acercó hasta la estación Caballito, en la calle Bacacay al 1024, por una mujer que fue empujada adentro de la formación de tren. En el parte médico indicaron que la femenina de 66 años fue trasladada con un traumatismo de cadera y probable fractura de miembro inferior al Hospital Durand.

Tren Sarmiento Foto: Archivo NA

Aviso clave sobre los trenes que circulan en el AMBA: qué cambia en las líneas Sarmiento, Mitre y Roca

En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional, avanza la adquisición de repuestos originales destinados a renovar el sistema de frenos de más de 700 coches eléctricos que prestan servicio en las líneas Mitre, Roca y Sarmiento.

La medida busca reforzar uno de los principales sistemas de seguridad de las formaciones, mejorar la confiabilidad del servicio y extender la vida útil de los trenes que circulan diariamente por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Qué trabajos clave se realizarán en los trenes

La llegada de los repuestos permitirá realizar las revisiones programadas del sistema de frenos, una tarea especialmente necesaria debido a que las formaciones alcanzaron los 10 años de servicio.

El sistema está compuesto por diferentes elementos que intervienen en la generación, distribución y aplicación del frenado. Entre ellos se encuentran compresores, válvulas, grifos, paneles de control, cáliperes, discos y pastillas de freno.

La incorporación de los insumos originales permitirá avanzar con el mantenimiento integral de estos componentes y atender el retraso acumulado en las inspecciones correspondientes.

Según informó el Gobierno, durante más de una década no se realizaron todas las revisiones previstas, lo que generó un atraso en las tareas de mantenimiento de las formaciones.

También buscan renovar el material rodante

La compra de repuestos para los sistemas de freno forma parte de un programa más amplio de renovación y mantenimiento del material rodante.

En paralelo, el Gobierno lleva adelante la adquisición de 43 formaciones, equivalentes a 150 coches, destinadas a modernizar parte de una flota que cuenta con unidades de más de 50 años de antigüedad.

A esto se suma la compra ya concretada de tres locomotoras para la línea San Martín y el avance en la llegada de repuestos ferroviarios destinados a realizar mantenimientos pesados sobre las formaciones que prestan servicio en los trenes del AMBA.