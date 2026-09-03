Policía Turística de la Ciudad: cómo funciona el cuerpo especial de Buenos Aires que habla varios idiomas y ayuda a los viajeros

Policía Turística. Foto: GCBA

Hay momentos en que, como visitante, hace falta ayuda. Un robo, un malentendido con el alojamiento o cuando quieren cobrar más en un restaurante. Eso le puede pasar a un turista, sobre todo si no es hispanoparlante. Como vecinos, podemos prestarles asistencia pero es bueno saber que existe desde hace unos pocos años una división policial en Buenos Aires especializada en el tema y dispuesta a brindar asistencia: la Policía Turística de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una unidad especializada -parte de la fuerza porteña- encargada de brindar seguridad, asistencia y orientación a viajeros nacionales y extranjeros. Se dedica a patrullar áreas concurridas y emblemáticas, esas en las que se concentra más gente, como el Microcentro, con el fin de prevenir delitos y facilitar la comunicación, ya que hablan en múltiples idiomas (inglés, portugués, francés, italiano, japonés).

Su función es garantizar una experiencia segura para los visitantes, actuando como un puente entre la seguridad ciudadana y la atención al turista. La finalidad de esta iniciativa es transmitirles tranquilidad y satisfacción a los visitantes de Buenos Aires. Esta División se encarga de proceder de forma más rápida y eficaz, priorizando las adversidades que enfrenta un extranjero en un país ajeno, como lo son el idioma, las leyes, el entorno y la diversidad cultural.

Policía Turística. Foto: GCBA

El protocolo de actuación de la Policía de Asistencia Turística consiste en tomar contacto con el turista y acercarlo con su embajada o consulado. Existe una segunda instancia de traslado a la comisaría correspondiente para hacer la denuncia si fuera necesario y una última parte donde se lo acompaña a un lugar seguro para brindarle tranquilidad.

Dónde encontrar a la policía turística

Están presentes en lugares emblemáticos como Plaza Dorrego, Caminito, La Boca, Puerto Madero, y las peatonales Florida y Lavalle. Es bueno saber que la Comisaría del Turista está en Avenida Corrientes 936 (Microcentro), CABA.

Esta División cuenta con móviles ploteados e identificados para que los visitantes los puedan reconocer de manera más fácil. Como turista, visitante, o vecino en calidad de turista de la Ciudad, se puede hacer una consulta o reclamo a la Defensoría del Turista.

También atienden por teléfono vía e-mail o en las redes sociales:

Teléfono y WhatsApp: +54911 5026 1318

Redes: X @Def_Turista / Facebook: DefensoriaTurista

¿Qué se consulta más?

Las gestiones más usuales que se efectúan son por problemas con hoteles, alquileres temporarios turísticos, agencias de viajes, empresas de transporte de pasajeros en general y comercios, extravío o pérdida de documentación e imprevistos en la ciudad.

La Defensoría cuenta con profesionales del derecho, del turismo y empleados administrativos bilingües que están disponibles los 365 días del año, y el acceso al servicio es gratuito.

Policía Turística. Foto: GCBA

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