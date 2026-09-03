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Policía Turística de la Ciudad: cómo funciona el cuerpo especial de Buenos Aires que habla varios idiomas y ayuda a los viajeros

Depende de la fuerza porteña pero se encarga de atender los problemas de los visitantes. Dónde está la Comisaría del Turista y cómo contactarla en simples pasos.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Policía Turística.
Policía Turística. Foto: GCBA
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Hay momentos en que, como visitante, hace falta ayuda. Un robo, un malentendido con el alojamiento o cuando quieren cobrar más en un restaurante. Eso le puede pasar a un turista, sobre todo si no es hispanoparlante. Como vecinos, podemos prestarles asistencia pero es bueno saber que existe desde hace unos pocos años una división policial en Buenos Aires especializada en el tema y dispuesta a brindar asistencia: la Policía Turística de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una unidad especializada -parte de la fuerza porteña- encargada de brindar seguridad, asistencia y orientación a viajeros nacionales y extranjeros. Se dedica a patrullar áreas concurridas y emblemáticas, esas en las que se concentra más gente, como el Microcentro, con el fin de prevenir delitos y facilitar la comunicación, ya que hablan en múltiples idiomas (inglés, portugués, francés, italiano, japonés).

Su función es garantizar una experiencia segura para los visitantes, actuando como un puente entre la seguridad ciudadana y la atención al turista. La finalidad de esta iniciativa es transmitirles tranquilidad y satisfacción a los visitantes de Buenos Aires. Esta División se encarga de proceder de forma más rápida y eficaz, priorizando las adversidades que enfrenta un extranjero en un país ajeno, como lo son el idioma, las leyes, el entorno y la diversidad cultural.

Policía Turística. Foto: GCBA

El protocolo de actuación de la Policía de Asistencia Turística consiste en tomar contacto con el turista y acercarlo con su embajada o consulado. Existe una segunda instancia de traslado a la comisaría correspondiente para hacer la denuncia si fuera necesario y una última parte donde se lo acompaña a un lugar seguro para brindarle tranquilidad.

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Dónde encontrar a la policía turística

Están presentes en lugares emblemáticos como Plaza Dorrego, Caminito, La Boca, Puerto Madero, y las peatonales Florida y Lavalle. Es bueno saber que la Comisaría del Turista está en Avenida Corrientes 936 (Microcentro), CABA.

Esta División cuenta con móviles ploteados e identificados para que los visitantes los puedan reconocer de manera más fácil. Como turista, visitante, o vecino en calidad de turista de la Ciudad, se puede hacer una consulta o reclamo a la Defensoría del Turista.

También atienden por teléfono vía e-mail o en las redes sociales:

  • Teléfono y WhatsApp: +54911 5026 1318
  • Redes: X @Def_Turista / Facebook: DefensoriaTurista

¿Qué se consulta más?

Las gestiones más usuales que se efectúan son por problemas con hoteles, alquileres temporarios turísticos, agencias de viajes, empresas de transporte de pasajeros en general y comercios, extravío o pérdida de documentación e imprevistos en la ciudad.

La Defensoría cuenta con profesionales del derecho, del turismo y empleados administrativos bilingües que están disponibles los 365 días del año, y el acceso al servicio es gratuito.

Policía Turística. Foto: GCBA

Consejos para un viaje seguro

  • Ante cualquier emergencia se puede llamar al 911, disponible las 24 horas.
  • Cuando visiten bares, restaurantes, teatros o cines, sugieren mantener las pertenencias personales siempre a la vista.
  • Para moverse con más comodidad, proponen usar accesorios discretos y evitar exhibir objetos de valor como relojes o joyas llamativas.
  • Si llevan documentos importantes o dinero en efectivo, recomiendan dejarlos en la caja fuerte del hotel. Una fotocopia del pasaporte puede ser muy útil para los recorridos diarios.
  • En caso de extravío de documentos, la embajada o el consulado puede ayudarlos. También pueden contar con la Policía Turística de la Ciudad, especializada en asistir a visitantes.
  • La Ciudad ofrece muchos espacios para recorrer a pie. Recomiendan hacerlo por zonas concurridas y durante el día. Los parques también son ideales para salir a caminar o hacer ejercicio al aire libre.
  • Si se sienten incómodos en alguna situación, no duden en llamar al 911.
  • Para mayor seguridad, recomiendan cambiar dinero sólo en bancos o casas de cambio oficiales, y contratar excursiones a través de agencias registradas.
  • Recordar que en la Argentina está prohibido la tenencia y consumo de drogas.
TuristaPolicíaCiudad de Buenos AiresTurismo
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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