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Visita del papa León XIV a la Argentina: cómo inscribirse como voluntario y cuáles son los requisitos

La convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 65 años que quieran colaborar en Buenos Aires, Córdoba o Luján. La preinscripción es online, permanecerá abierta hasta el 8 de octubre y requiere presentar documentación.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS
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La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina habilitó la preinscripción para quienes deseen colaborar como voluntarios durante las actividades programadas del 8 al 11 de noviembre de 2026. La convocatoria incluye tareas de orientación, logística, salud, accesibilidad y comunicación.

El trámite debe completarse individualmente en la plataforma oficial de acreditaciones del Episcopado. La inscripción permanecerá abierta hasta el 8 de octubre, pero completar el formulario no garantiza un lugar: la selección dependerá del perfil, la disponibilidad y las necesidades organizativas de cada sede.

Quiénes pueden ser voluntarios durante la visita de León XIV

La convocatoria está abierta a personas que cumplan las siguientes condiciones:

  • Ser argentinas o contar con residencia legal en el país.
  • Tener entre 18 y 65 años al 8 de octubre de 2026.
  • Elegir una sola sede para prestar servicio.
  • Participar de las capacitaciones obligatorias.
  • Contar con disponibilidad para turnos rotativos de hasta ocho horas.
  • Afrontar los gastos personales de traslado hasta la sede seleccionada.

Las capacitaciones se desarrollarán de manera virtual y presencial durante octubre y los primeros días de noviembre. Algunas funciones también podrán requerir disponibilidad antes del comienzo del evento.

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Cómo inscribirse como voluntario, paso a paso

Para iniciar el trámite es necesario ingresar a la plataforma oficial del Episcopado y completar un formulario por persona. El sistema no guarda borradores, por lo que conviene preparar previamente toda la documentación.

  • Ingresar al formulario oficial.
  • Completar los datos personales y de contacto.
  • Verificar el correo electrónico mediante el código enviado por el sistema.
  • Informar dos contactos para casos de emergencia.
  • Detallar ocupación, idiomas y experiencia previa como voluntario.
  • Explicar brevemente por qué se desea participar.
  • Elegir una sede: Buenos Aires, Córdoba, Luján o Buenos Aires y Luján.
  • Seleccionar entre una y cinco áreas de servicio.
  • Completar, si corresponde, información de salud y accesibilidad.
  • Adjuntar la documentación y aceptar el compromiso de participación.

Qué documentación hay que presentar

Antes de comenzar la inscripción, cada postulante deberá tener preparados:

  • Foto o escaneo legible del frente del DNI.
  • Imagen del dorso del DNI en un archivo separado.
  • Fotografía tipo carnet, de frente y con fondo claro.
  • Certificado Único de Discapacidad, únicamente si corresponde y se desea informar.

Los archivos del DNI deben estar en formato JPG o PNG. La fotografía para la credencial también debe ser JPG o PNG y puede pesar hasta 5 MB.

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

Qué tareas podrán realizar los voluntarios

Las áreas disponibles incluyen orientación a peregrinos, celebraciones litúrgicas, equipos sanitarios, logística, accesibilidad, comunicación y asistencia a otros voluntarios. La preferencia indicada no implica una asignación automática, ya que la función definitiva será determinada por la organización.

El resultado será enviado al correo electrónico registrado. Quienes sean seleccionados deberán completar las instancias de formación y respetar los turnos asignados durante la visita.

Papa León XIV
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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