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Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y buscará su noveno galardón

El astro argentino vuelve a estar entre los candidatos al máximo reconocimiento individual del fútbol mundial y podría ampliar todavía más su récord histórico.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro. Foto: NA.
Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro. Foto: NA.
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Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro 2026, el prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista del mundo. La distinción vuelve a poner al argentino entre los principales protagonistas del fútbol internacional y le abre la posibilidad de conquistar el galardón por novena vez en su carrera.

El capitán de la Selección Argentina, que durante el Mundial 2026 cumplió 39 años, ya hizo historia al convertirse en el jugador que más veces ganó el Balón de Oro.

Lionel Messi, Balón de Oro, REUTERS
Lionel Messi, nuevamente nominado al Balón de Oro. Foto: Reuters.

Messi obtuvo el premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por lo que una nueva conquista le permitiría extender todavía más su récord. La propia France Football registra sus ocho consagraciones, mientras que el último ganador fue Ousmane Dembélé en 2025.

Messi, nuevamente entre los mejores del mundo

La nominación llega después de una temporada marcada por la participación de Messi con Inter Miami y la Selección Argentina, en un año especialmente significativo por la disputa del Mundial 2026.

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El Balón de Oro es entregado anualmente por France Football y, desde 2024, la ceremonia se organiza en conjunto con la UEFA. La edición 2026 tendrá lugar el 26 de octubre en Londres, en una ceremonia que marcará además el 70° aniversario del premio.

Lionel Messi con su octavo Balón de Oro. Foto: X @ballondor
Lionel Messi con su octavo Balón de Oro. Foto: X @ballondor

Para Messi, la posibilidad de volver a quedarse con el trofeo representa otro capítulo de una carrera que ya lo convirtió en el máximo ganador histórico del premio.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres, según confirmó la UEFA. La gala reunirá a los principales futbolistas del mundo y definirá quién sucederá a Ousmane Dembélé como ganador del premio masculino.

En caso de ganar, Lionel Messi alcanzaría los nueve Balones de Oro, una cifra que ampliaría todavía más su distancia respecto del resto de los futbolistas que conquistaron el prestigioso reconocimiento.

Lionel Messi
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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