Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: qué pasó con el conductor de 82 años que volvió a ser internado

Chiche Gelblung. Foto: NA

Samuel “Chiche” Gelblung volvió a ser internado tras una complicación de salud. El legendario conductor, que tiene 82 años, fue hospitalizado en el Sanatorio Mater Dei durante la mañana de este martes 8 de septiembre por complicaciones respiratorias.

La información fue brindada por C5N, donde detallaron: “Es un duro de domar a la hora de tener que dejarlo en la casa. Siempre se siente bien para poder salir a trabajar y es muy difícil que se quede resguardado. A raíz de un cuadro respiratorio complejo volvió a ser internado”.

No es la primera vez que internaron a Chiche durante este 2026: entre mayo y junio, fue asistido en el mismo Sanatorio Mater Dei por distintos problemas de salud que lo azotaron y uno de los pedidos firmes de los médicos fue que haga reposo. Sin embargo, se negó en varias oportunidades.¿

Por el momento, no se brindaron más detalles acerca del avance de su estado de salud. De esta manera, la televisión y el espectáculo se encuentra atenta a la evolución no solo de “Chiche”, sino también de Mirtha Legrand, por un cuadro bronquial, también en el Mater Dei; y Soledad Silveyra, quien se encuentra en el Sanatorio Otamendi tras una fuerte caída en su casa.

Cuál fue el diagnóstico de la última internación de Chiche Gelblung

De acuerdo a la información proporcionada por los periodistas de espectáculos Pablo Montagna y Laura Ubfal, “Chiche” presentó un cuadro febril que obligó a su regreso al Sanatorio Mater Dei por precaución el pasado 17 de junio.

“Aclaran que no es una internación como la anterior: permanece bajo control médico para que logren bajarle la fiebre“, indicó Montagna. ”El clima no ayuda y más allá de su internación reciente y del pedido familiar y profesional para que no salga, no hace caso“, dijo Ubfal.

Cabe recordar que el conductor tuvo una trombosis en el tobillo y durante su internación en el Sanatorio Mater Dei, estuvo en la Unidad de Terapia Intensiva debido al agravamiento de su salud. Fue dado de alta el pasado lunes 15 de junio y frente al cuadro febril y valores que no le dieron bien, se encuentra de vuelta en el centro médico.

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung. Foto: NA.

La reaparición pública de “Chiche” tras su internación fue el mismo día que le dieron el alta: asistió a los estudios de Crónica TV en silla de ruedas y dialogó con sus compañeros de piso. No solo eso, sino que también se mostró en 70 20 Hoy, su ciclo de El Nueve, y Chiche en vivo por Net TV. "

Marcela Tinayre habló sobre la internación de Mirtha Legrand: “Le pasa por salir tanto y tomar frío”

La salud de Mirtha Legrand estuvo en el centro de la atención este lunes 7 de septiembre tras conocerse su internación en el Sanatorio Mater Dei. Ante la preocupación por la noticia, su hija Marcela Tinayre dio detalles sobre el estado de la icónica conductora.

Tinayre aseguró que la “Chiqui” se encuentra bien y acusó que la bronquitis que padece Mirtha, a los 99 años, es “un clásico” que le toca atravesar debido a que “sale tanto y toma frío”.

“Todos los chequeos dieron perfecto. En unas horas le van a dar el alta”, señaló Tinayre al referirse a la evolución de la conductora, que permanece ingresada en el Sanatorio Mater Dei.

En declaraciones a Ciudad Magazine, la hija de Mirtha explicó los motivos de la internación y aseguró que la conductora se encuentra bajo control médico: “Tiene tos fuerte y eso la cansa mucho. Pero no hay infecciones”, precisó.