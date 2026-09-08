comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: qué pasó con el conductor de 82 años que volvió a ser internado

Durante el 2026, Chiche Gelblung sufrió varias complicaciones de salud y ahora se encuentra internado en el Sanatorio Mater Dei.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Chiche Gelblung. Foto: NA
Chiche Gelblung. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Samuel “Chiche” Gelblung volvió a ser internado tras una complicación de salud. El legendario conductor, que tiene 82 años, fue hospitalizado en el Sanatorio Mater Dei durante la mañana de este martes 8 de septiembre por complicaciones respiratorias.

La información fue brindada por C5N, donde detallaron: “Es un duro de domar a la hora de tener que dejarlo en la casa. Siempre se siente bien para poder salir a trabajar y es muy difícil que se quede resguardado. A raíz de un cuadro respiratorio complejo volvió a ser internado”.

No es la primera vez que internaron a Chiche durante este 2026: entre mayo y junio, fue asistido en el mismo Sanatorio Mater Dei por distintos problemas de salud que lo azotaron y uno de los pedidos firmes de los médicos fue que haga reposo. Sin embargo, se negó en varias oportunidades.¿

Por el momento, no se brindaron más detalles acerca del avance de su estado de salud. De esta manera, la televisión y el espectáculo se encuentra atenta a la evolución no solo de “Chiche”, sino también de Mirtha Legrand, por un cuadro bronquial, también en el Mater Dei; y Soledad Silveyra, quien se encuentra en el Sanatorio Otamendi tras una fuerte caída en su casa.

Contenido Recomendado

Chiche Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei y encendió las alarmas:qué se sabe de su salud

Chiche Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei y encendió las alarmas: qué se sabe de su salud

Cómo está de salud Chiche Gelblung:qué se sabe del conductor tras dos semanas de internación

Cómo está de salud Chiche Gelblung: qué se sabe del conductor tras dos semanas de internación

Cuál fue el diagnóstico de la última internación de Chiche Gelblung

De acuerdo a la información proporcionada por los periodistas de espectáculos Pablo Montagna y Laura Ubfal, “Chiche” presentó un cuadro febril que obligó a su regreso al Sanatorio Mater Dei por precaución el pasado 17 de junio.

“Aclaran que no es una internación como la anterior: permanece bajo control médico para que logren bajarle la fiebre“, indicó Montagna. ”El clima no ayuda y más allá de su internación reciente y del pedido familiar y profesional para que no salga, no hace caso“, dijo Ubfal.

Cabe recordar que el conductor tuvo una trombosis en el tobillo y durante su internación en el Sanatorio Mater Dei, estuvo en la Unidad de Terapia Intensiva debido al agravamiento de su salud. Fue dado de alta el pasado lunes 15 de junio y frente al cuadro febril y valores que no le dieron bien, se encuentra de vuelta en el centro médico.

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung. Foto: NA.

La reaparición pública de “Chiche” tras su internación fue el mismo día que le dieron el alta: asistió a los estudios de Crónica TV en silla de ruedas y dialogó con sus compañeros de piso. No solo eso, sino que también se mostró en 70 20 Hoy, su ciclo de El Nueve, y Chiche en vivo por Net TV. "

Marcela Tinayre habló sobre la internación de Mirtha Legrand: “Le pasa por salir tanto y tomar frío”

La salud de Mirtha Legrand estuvo en el centro de la atención este lunes 7 de septiembre tras conocerse su internación en el Sanatorio Mater Dei. Ante la preocupación por la noticia, su hija Marcela Tinayre dio detalles sobre el estado de la icónica conductora.

Tinayre aseguró que la “Chiqui” se encuentra bien y acusó que la bronquitis que padece Mirtha, a los 99 años, es “un clásico” que le toca atravesar debido a que “sale tanto y toma frío”.

Todos los chequeos dieron perfecto. En unas horas le van a dar el alta”, señaló Tinayre al referirse a la evolución de la conductora, que permanece ingresada en el Sanatorio Mater Dei.

En declaraciones a Ciudad Magazine, la hija de Mirtha explicó los motivos de la internación y aseguró que la conductora se encuentra bajo control médico: “Tiene tos fuerte y eso la cansa mucho. Pero no hay infecciones”, precisó.

Chiche GelblungTelevisión
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La nueva vida de Luciana Aymar a los 49 años:vive en Chile, tiene una gran familia y lidera un negocio inspirado en su carrera

    La nueva vida de Luciana Aymar a los 49 años: vive en Chile, tiene una gran familia y lidera un negocio inspirado en su carrera

  2. Dura menos de 2 horas, actúan Mercedes Morán y Carla Peterson, y es una de las mejores películas de true crime para ver hoy

    Dura menos de 2 horas, actúan Mercedes Morán y Carla Peterson, y es una de las mejores películas de true crime para ver hoy

  3. Preocupa la salud de Soledad Silveyra:la actriz fue internada de urgencia tras sufrir un accidente doméstico

    Preocupa la salud de Soledad Silveyra: la actriz fue internada de urgencia tras sufrir un accidente doméstico

  4. La nueva casa de Zaira Nara en Uruguay, por dentro:estilo minimalista, vestidor de ensueño y dormitorio con vista al campo

    La nueva casa de Zaira Nara en Uruguay, por dentro: estilo minimalista, vestidor de ensueño y dormitorio con vista al campo

  5. Así es el colegio trilingüe de las hijas de Evangelina Anderson y Martín Demichelis:talleres artísticos, deportes de alto nivel y diversidad cultural

    Así es el colegio trilingüe de las hijas de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: talleres artísticos, deportes de alto nivel y diversidad cultural
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

¿Hay riesgo bélico? Qué dijo Adrián Ravier sobre Malvinas tras asegurar que la base naval será “100% argentina”

¿Hay riesgo bélico? Qué dijo Adrián Ravier sobre Malvinas tras asegurar que la base naval será “100% argentina”

Brasil remarcó su apoyo a la Argentina en la causa Malvinas a pesar de las diferencias con Milei

De qué trata el desarrollo de la Base Naval Argentina en Ushuaia:la apuesta del Gobierno para fortalecer la presencia en el Atlántico Sur

Alerta roja:informes secretos revelaron un plan de Hezbollah para asesinar un alto jefe de la SIDE

Economía

Plazo fijo en septiembre 2026:los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

Plazo fijo en septiembre 2026: los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto 2026 impulsado por la baja de los precios estacionales

Calendario de pagos de ANSES:quiénes cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

ANSES confirmó tres novedades para jubilados en septiembre 2026:aumento, bono y fechas de cobro

Internacionales

Brasil remarcó su apoyo a la Argentina en la causa Malvinas a pesar de las diferencias con Milei

Brasil remarcó su apoyo a la Argentina en la causa Malvinas a pesar de las diferencias con Milei

Ofrecen ayudas de hasta 4.800 euros en un pueblito de Italia:buscan personas para vivir allí y acceder a importantes beneficios

Buscan voluntarios para vivir en un refugio natural de Buenos Aires:ofrecen alojamiento, comida y formación en agroecología

Buscan voluntarios para trabajar 4 horas diarias:ofrecen alojamiento, comidas y transporte en un destino soñado de la Patagonia austral