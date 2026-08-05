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¿Conviene invertir $200.000 en un plazo fijo? Esto es lo que podés ganar en solo 30 días

Con las tasas vigentes, el rendimiento de un plazo fijo varía según el banco y el canal elegido para constituir la inversión. Cuánto se gana en un mes y cuáles son las entidades que ofrecen los intereses más altos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El rendimiento de un plazo fijo de $200.000 depende de la tasa que ofrece cada banco y del canal elegido para realizar la inversión.
El rendimiento de un plazo fijo de $200.000 depende de la tasa que ofrece cada banco y del canal elegido para realizar la inversión. Foto: REUTERS
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El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan hacer rendir sus ahorros en pesos sin asumir grandes riesgos. Sin una tasa mínima fijada por el Banco Central, cada entidad financiera establece el interés que paga por estas colocaciones, por lo que el rendimiento puede variar de un banco a otro e incluso según si la operación se realiza en una sucursal o mediante canales digitales.

Para quienes evalúan invertir $200.000 durante 30 días, la diferencia en la tasa ofrecida puede traducirse en varios cientos de pesos más de ganancia al finalizar el plazo.

Plazo fijo; monedas. Foto: Unsplash.
Con las tasas vigentes en agosto de 2026, invertir $200.000 durante 30 días permite obtener una ganancia cercana a los $3.000. Foto: Unsplash.

¿Cuánto paga un plazo fijo de $200.000 a 30 días?

Tomando como referencia las tasas vigentes del Banco Nación, un plazo fijo tradicional de $200.000 constituido por 30 días ofrece distintos rendimientos según el canal utilizado.

  • En sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50%, la ganancia es de $2.542,81, por lo que al vencimiento se reciben $202.542,81.
  • Por home banking o canales digitales, donde la TNA asciende al 19%, el interés alcanza los $3.000 aproximadamente y el monto final ronda los $203.000.

La diferencia demuestra que, dentro de una misma entidad, operar de manera digital puede representar una rentabilidad mayor para el mismo capital invertido.

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Plazo fijo. Foto: NA
Algunas entidades financieras pagan una tasa más alta por los plazos fijos constituidos a través de home banking o aplicaciones móviles. Foto: NA.

¿Qué bancos ofrecen las tasas más altas en agosto de 2026?

Tras la eliminación de la tasa mínima para los plazos fijos, cada banco publica libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes.

Entre las principales entidades, las tasas son las siguientes:

  • Banco Provincia: 19,50% TNA.
  • Banco Nación (canales digitales): 19,00% TNA.
  • BBVA: 18,75% TNA.
  • Banco Macro: 18,50% TNA.
  • Banco Credicoop: 17,50% TNA.

El resto de los bancos ofrece tasas que oscilan entre 14,50% y 17%, por lo que comparar las condiciones antes de invertir puede mejorar el rendimiento final.

Impuesto a las Ganancias; calculadora. Foto: Unsplash.
Comparar las tasas de los distintos bancos puede marcar una diferencia en el rendimiento final de un plazo fijo a 30 días. Foto: Unsplash.

¿Conviene hacer el plazo fijo por canales digitales?

Cada vez más entidades ofrecen una tasa superior para las colocaciones realizadas mediante home banking o aplicaciones móviles. Esto permite obtener una mayor ganancia sin necesidad de aumentar el capital invertido.

Por ese motivo, antes de constituir un plazo fijo conviene consultar la tasa vigente tanto para operaciones presenciales como digitales y elegir la opción que ofrezca el mejor rendimiento.

Plazo fijo UVA: la alternativa para quienes buscan protegerse de la inflación

Además del plazo fijo tradicional, existe el plazo fijo UVA, una modalidad que ajusta el capital de acuerdo con la evolución de la inflación y suma una tasa de interés adicional.

Plazo fijo - economía
Además del plazo fijo tradicional, los bancos ofrecen la opción UVA para quienes buscan proteger sus ahorros frente a la inflación.

Su principal ventaja es preservar el poder adquisitivo del dinero cuando se espera una inflación elevada. Sin embargo, exige mantener la inversión durante 180 días, salvo en la versión precancelable, que permite retirar el dinero antes del vencimiento bajo determinadas condiciones.

Para quienes priorizan liquidez y buscan conocer desde el inicio cuánto cobrarán al vencimiento, el plazo fijo tradicional continúa siendo la opción más utilizada entre los ahorristas.

Plazo fijoAhorroBancos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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