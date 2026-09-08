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Aceite de oliva en el freezer: el truco para conservarlo mejor, qué recomiendan los expertos y qué revisar sí o sí

El frío puede retrasar su deterioro, aunque no siempre es la opción más práctica. Qué ocurre al congelarlo y cómo almacenarlo correctamente.

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¿Se puede guardar el aceite de oliva en el freezer?
¿Se puede guardar el aceite de oliva en el freezer? Foto: Imagen generada con IA.
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Guardar aceite de oliva en el freezer es posible y las bajas temperaturas pueden ayudar a preservar su calidad. Los especialistas señalan que congelarlo no perjudica por sí mismo su calidad ni seguridad, aunque para una botella de consumo diario una alacena fresca y oscura suele ser más práctica.

Qué pasa con el aceite de oliva en el freezer

Con el frío, el aceite puede ponerse turbio o solidificarse debido a ceras presentes naturalmente en las aceitunas. Según UC Davis, este cambio de aspecto es normal y no significa que el producto esté en mal estado.

Aceite de oliva. Foto: NA
Guardar aceite de oliva en el freezer es posible y las bajas temperaturas pueden ayudar a preservar su calidad. Foto: NA.

La evidencia incluso muestra una ventaja para el almacenamiento prolongado. Un estudio citado por la universidad encontró que el aceite virgen extra conservado a -20 °C mantuvo una mayor calidad que el almacenado a 4 °C, mientras que otro trabajo registró una vida útil superior a 15 °C que a 25 °C.

Qué revisar antes de guardar el aceite de oliva

El Consejo Oleícola Internacional (COI) identifica la luz, el oxígeno y las temperaturas elevadas entre los principales factores que aceleran la oxidación del aceite. Su guía para consumidores recomienda almacenarlo en un lugar oscuro y comprar cantidades acordes al consumo.

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También conviene revisar:

  • Envase: los recipientes oscuros u opacos protegen mejor de la luz.
  • Tamaño: el COI aconseja envases equivalentes a entre uno y tres meses de consumo una vez abiertos.
  • Cierre: debe permanecer correctamente cerrado para limitar el contacto con el oxígeno.
  • Fecha de cosecha: cuando figura, ayuda a evaluar la frescura del aceite.

Freezer, heladera o alacena: dónde conviene guardarlo

Para almacenamiento prolongado, el freezer es una opción válida. Para el uso cotidiano, recomiendan mantener el aceite en un lugar fresco y oscuro, mientras que el COI aconseja protegerlo especialmente de la luz, el aire y el calor.

Aceite de oliva: Foto: Unsplash.
El frío puede retrasar su deterioro, aunque no siempre es la opción más práctica. Foto: Unsplash.

Por eso, una alacena alejada del horno y las hornallas suele ser suficiente. El freezer puede preservar el aceite durante más tiempo, pero no resulta necesario para una botella que se consume regularmente.

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