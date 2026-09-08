Aceite de oliva en el freezer: el truco para conservarlo mejor, qué recomiendan los expertos y qué revisar sí o sí

Guardar aceite de oliva en el freezer es posible y las bajas temperaturas pueden ayudar a preservar su calidad. Los especialistas señalan que congelarlo no perjudica por sí mismo su calidad ni seguridad, aunque para una botella de consumo diario una alacena fresca y oscura suele ser más práctica.
Qué pasa con el aceite de oliva en el freezer
Con el frío, el aceite puede ponerse turbio o solidificarse debido a ceras presentes naturalmente en las aceitunas. Según UC Davis, este cambio de aspecto es normal y no significa que el producto esté en mal estado.
La evidencia incluso muestra una ventaja para el almacenamiento prolongado. Un estudio citado por la universidad encontró que el aceite virgen extra conservado a -20 °C mantuvo una mayor calidad que el almacenado a 4 °C, mientras que otro trabajo registró una vida útil superior a 15 °C que a 25 °C.
Qué revisar antes de guardar el aceite de oliva
El Consejo Oleícola Internacional (COI) identifica la luz, el oxígeno y las temperaturas elevadas entre los principales factores que aceleran la oxidación del aceite. Su guía para consumidores recomienda almacenarlo en un lugar oscuro y comprar cantidades acordes al consumo.
También conviene revisar:
- Envase: los recipientes oscuros u opacos protegen mejor de la luz.
- Tamaño: el COI aconseja envases equivalentes a entre uno y tres meses de consumo una vez abiertos.
- Cierre: debe permanecer correctamente cerrado para limitar el contacto con el oxígeno.
- Fecha de cosecha: cuando figura, ayuda a evaluar la frescura del aceite.
Freezer, heladera o alacena: dónde conviene guardarlo
Para almacenamiento prolongado, el freezer es una opción válida. Para el uso cotidiano, recomiendan mantener el aceite en un lugar fresco y oscuro, mientras que el COI aconseja protegerlo especialmente de la luz, el aire y el calor.
Por eso, una alacena alejada del horno y las hornallas suele ser suficiente. El freezer puede preservar el aceite durante más tiempo, pero no resulta necesario para una botella que se consume regularmente.