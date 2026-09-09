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El regalo perfecto para el Día del Maestro: la suculenta resistente que se riega una vez por semana y queda ideal en el escritorio

Esta pequeña planta puede convertirse en un original regalo para el 11 de septiembre gracias a que es accesible y ocupa poco espacio.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Cuál es la suculenta ideal para regalar el Día del Maestro
Cuál es la suculenta ideal para regalar el Día del Maestro Foto: Pinterest
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El Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre en Argentina, es una buena oportunidad para regalar una planta sencilla para decorar el aula. Entre las alternativas que no requieren un gran presupuesto, las plantas pequeñas se destacan por ser decorativas, duraderas y fáciles de mantener.

Entre las opciones disponibles, la más destacada es la Echeveria, ideal por su tamaño, su forma particular y su facilidad para sus cuidados. Esta suculenta puede colocarse sobre el escritorio, una biblioteca o una repisa del aula sin necesidad de ocupar mucho espacio y, con los cuidados adecuados, puede vivir durante mucho tiempo.

Cuál es la suculenta ideal para regalar el Día del Maestro Foto: Pinterest

Echeveria: la suculenta económica que queda perfecta en un escritorio

La Echeveria es una suculenta que se caracteriza por tener una forma roseta y compacta de hojas carnosas, y con sus diferentes tamaños y tonalidades que van desde el verde a los colores azulados, violáceos y rosados, los niños pueden elegir la que más le guste para su maestra. Pero lo más importante es su tamaño: gracias a ello, es fácil de manipular y además puede convertirse en un gran detalle sin necesidad de contar con un gran presupuesto.

Además, sus hojas almacenan agua, una característica propia de las plantas suculentas que les permite tolerar períodos de sequía. Por este motivo, no necesita riegos frecuentes y resulta apropiada para personas que no tienen demasiado tiempo para dedicar al cuidado de las plantas.

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Cuál es la suculenta ideal para regalar el Día del Maestro Foto: Pinterest

Cómo cuidar una Echeveria para que dure todo el año

La Echeveria necesita mucha luz natural para conservar su forma compacta. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana luminosa, aunque hay que evitar los cambios bruscos de temperatura y el sol intenso detrás de un vidrio durante las horas de mayor radiación.

El riego debe realizarse solamente cuando el sustrato esté completamente seco. No existe una cantidad fija de riegos por semana, ya que la frecuencia cambia según la estación, la temperatura y la humedad del ambiente. Durante los meses cálidos puede necesitar agua con mayor frecuencia, mientras que en invierno los riegos deben espaciarse.

Cuál es la suculenta ideal para regalar el Día del Maestro Foto: Pinterest

Otro punto fundamental es el drenaje. La maceta debe tener agujeros en la base y el sustrato debe permitir que el agua circule y salga con facilidad. El exceso de humedad es uno de los principales enemigos de las suculentas y puede provocar la pudrición de las raíces.

Con una buena iluminación, riego moderado y un sustrato adecuado, puede mantenerse saludable y desarrollar nuevas hojas e incluso una vara floral, ideal para sumar un pequeño detalle al escritorio del aula.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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