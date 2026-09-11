Fiesta del Ave de Raza: qué hacer este fin de semana en Rauch entre shows, gastronomía y exposiciones

Fiesta Nacional del Ave de Raza en Rauch. Foto: Municipalidad de Rauch

La 27ª Fiesta Nacional del Ave de Raza entra en su etapa decisiva y convierte a Rauch en uno de los principales destinos de la región durante este fin de semana. Con recitales, exposiciones, gastronomía, emprendedores y actividades para toda la familia, la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes en el cierre de una de sus celebraciones más emblemáticas.

La gran novedad de estas jornadas pasa por la apertura del predio de la Sociedad Rural de Rauch, uno de los espacios centrales de la fiesta. Desde este viernes quedarán habilitadas las exposiciones avícolas y comerciales que forman parte de la identidad histórica del evento.

¿Qué es el Ave de Raza y por qué Rauch le dedica una fiesta nacional?

La Fiesta Nacional del Ave de Raza nació para poner en valor la actividad avícola y el trabajo de los criadores dedicados a la selección y preservación de distintas especies y variedades de aves de pedigree. El término “ave de raza” refiere a ejemplares que responden a estándares específicos de morfología, plumaje, postura y características genéticas establecidos por asociaciones avícolas.

Cada año, la celebración reúne a criadores de diferentes puntos del país que presentan gallinas, gallos, bantams y otras aves de exposición, las cuales son evaluadas por especialistas según criterios técnicos propios de la actividad.

Fiesta Nacional del Ave de Raza en Rauch. Foto: Municipalidad de Rauch

La importancia de Rauch dentro de este ámbito quedó reflejada nuevamente con la realización simultánea de la 33ª Exposición Nacional de Avicultura, la 11ª Exposición de Gallinas Bantam y la 87ª Exposición de Avicultura de la Sociedad Rural de Rauch, eventos que convocan a referentes del sector y forman parte del ADN de una fiesta que trasciende lo cultural para convertirse también en una vidriera de la producción y la tradición avícola argentina.

Hoy, esa identidad histórica convive con una propuesta mucho más amplia que incluye espectáculos musicales, gastronomía, industria, comercio y turismo, convirtiendo a la Fiesta Nacional del Ave de Raza en el acontecimiento más importante del calendario anual de Rauch.

La Sociedad Rural se transforma en el corazón de la fiesta

A partir de las 17, el público podrá recorrer la 33ª Exposición Nacional de Avicultura, la 11ª Exposición de Gallinas Bantam y la 87ª Exposición de Avicultura de la Sociedad Rural de Rauch, muestras que reúnen ejemplares, criadores y referentes del sector de distintos puntos del país.

Fiesta Nacional del Ave de Raza en Rauch. Foto: Municipalidad de Rauch

El predio también albergará la tradicional Muestra de Industria y Comercio, donde empresas, comercios, instituciones y emprendedores locales exhibirán sus productos y servicios, generando un importante movimiento económico para la ciudad.

La apertura oficial contará con la participación de autoridades y representantes de las entidades organizadoras, entre ellos el intendente Maximiliano Suescun, integrantes de la Sociedad Rural, la Cámara Comercial y la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ave de Raza.

Tres noches de música para todos los públicos

La programación artística tendrá uno de sus puntos más fuertes este viernes con la denominada Noche Joven, que contará con las actuaciones de DJ Tao y Cele Arrabal, una propuesta especialmente pensada para el público juvenil.

El sábado llegará uno de los momentos de mayor convocatoria. El uruguayo Matías Valdez encabezará una noche que también tendrá como protagonistas a J Rei y BM, artistas que llegarán a Rauch para presentar sus principales éxitos ante miles de personas.

Los recitales forman parte de una agenda diseñada para combinar espectáculos masivos con las tradiciones que caracterizan a la Fiesta Nacional del Ave de Raza.

Coronación, folklore y cierre de la edición 2026

El domingo será tiempo de despedida. La celebración culminará con la tradicional Noche de Coronación, uno de los actos más representativos de la fiesta, donde además habrá espacios dedicados a las raíces culturales de la región.

La música estará a cargo de Ñaupa y de diversas propuestas folclóricas que acompañarán el cierre de una semana dedicada a poner en valor la identidad de Rauch y su estrecho vínculo con la actividad avícola.

Una fiesta que impulsa el turismo y la identidad local

Desde su inicio, el pasado 6 de septiembre, la celebración reunió actividades sociales, culturales y productivas que atraen cada año a visitantes de distintas localidades bonaerenses.

Con entrada libre y gratuita para todas las propuestas, la Fiesta Nacional del Ave de Raza vuelve a consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario de Rauch, combinando tradición, producción, entretenimiento y turismo en un mismo escenario.