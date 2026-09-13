El mini barrio secreto de CABA que tiene una sola manzana, calles sin nombres y cuenta con una gruta dedicada a la Virgen María

Fue inaugurado en 1912 y todavía conserva sus casas bajas, calles internas sin nombre y una histórica gruta mariana Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

En el sur de la Ciudad de Buenos Aires se esconde un rincón que parece detenido en el tiempo. Tiene una sola manzana, pasajes internos sin nombre, casas bajas y una torre con reloj que sobresale entre los techos.

Se trata de La Colonia, también conocida como Colonia Obrera Nueva Pompeya. Este pequeño conjunto habitacional fue inaugurado hace más de un siglo y conserva una identidad tan particular que muchos vecinos lo consideran un barrio dentro de otro barrio.

En el centro de la manzana también permanece una gruta dedicada a la Virgen de Lourdes, uno de los espacios religiosos más importantes para la comunidad.

Cuál es el mini barrio oculto de CABA y dónde queda ubicado

El mini barrio secreto es la Colonia Obrera Nueva Pompeya, ubicada detrás del Hospital Aeronáutico Central. Ocupa la manzana delimitada por las calles Traful, Alberto Einstein, Cachi y Alfredo Gramajo Gutiérrez, dentro del barrio de Nueva Pompeya.

Desde afuera puede parecer un conjunto de viviendas tradicional. Sin embargo, al atravesar sus accesos aparecen senderos peatonales, curvas, patios y pequeños espacios comunes que rompen con el clásico trazado en cuadrícula de Buenos Aires.

Dónde queda este sorprendente rincón de CABA Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

La Colonia fue inaugurada oficialmente el 17 de octubre de 1912. El acto contó con la presencia del entonces presidente Roque Sáenz Peña, el intendente Joaquín de Anchorena y el arzobispo Mariano Espinosa.

El proyecto fue impulsado por las Damas Vicentinas, vinculadas con la Sociedad de San Vicente de Paúl. La Municipalidad aportó los terrenos y la obra recibió financiamiento de la institución religiosa y del Jockey Club.

Por qué sus calles no tienen nombre

La explicación es más sencilla de lo que parece: sus calles interiores no fueron creadas como vías públicas, sino como corredores privados pertenecientes al complejo habitacional.

El trazado cuenta con una calle central y pasajes peatonales que rodean la manzana. Como estos caminos no formaban parte del nomenclador oficial de la Ciudad, nunca recibieron nombres.

Los habitantes se orientan mediante la numeración de las viviendas y toman la torre central como principal punto de referencia. Con el paso del tiempo, esta ausencia de carteles se transformó en una de las grandes curiosidades de La Colonia.

Una sola manzana: la particular arquitectura del mini barrio secreto

El conjunto conserva 92 casas, en su mayoría de una planta y con uno o dos ambientes. Algunas viviendas poseen dos pisos y solamente unas pocas cuentan con tres ambientes.

En el corazón del predio se levanta una imponente torre con un reloj de cuatro caras, campanario, mirador y escalera caracol. Durante décadas, sus campanadas marcaron el ritmo cotidiano de las familias que vivían allí.

Nuestra Señora del Rosario de Pompeya es conocido por ser uno de los barrios proletarios de mayor tradición tanguera Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

En el interior de la torre también llegó a funcionar una biblioteca popular. Además, fue instalado un tanque de agua que, según los registros históricos disponibles, nunca entró en funcionamiento.

La escala de las construcciones, la proximidad entre las puertas y la circulación principalmente peatonal generan una atmósfera distinta. Caminar por La Colonia se parece más a recorrer un pequeño pueblo que una manzana porteña.

Qué características hacen único a este mini barrio oculto

La Colonia nació como un proyecto de viviendas destinado a obreros, empleados domésticos, inmigrantes y familias humildes. Sus primeros residentes pagaban alquileres accesibles y contaban con distintos mecanismos de asistencia social.

El proyecto incluía una cooperativa de productos esenciales, una escuela doméstica gratuita y ayudas para las viudas con hijos menores. Sin embargo, también existían estrictas condiciones de convivencia vinculadas con la moral cristiana.

El mini barrio oculto de CABA Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

Entre los requisitos originales figuraban estar casado por la Iglesia, respetar los horarios de silencio y permitir las visitas de supervisión de las Damas Vicentinas.

Junto a la base de la torre se encuentra la histórica gruta de la Virgen de Lourdes. Allí se realizan encuentros religiosos, rezos del rosario y una celebración especial cada 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes.

Mitos y curiosidades del mini barrio de una sola manzana en CABA

Durante años se creyó que las viviendas pertenecían a las familias y que eran heredadas automáticamente. Aunque muchas unidades pasaron de una generación a otra, los habitantes no son necesariamente sus propietarios: el complejo continúa vinculado con la Sociedad de San Vicente de Paúl.

La Colonia también mantiene una estrecha relación con el vecino Hospital Aeronáutico Central. El proyecto original incluyó un hospital de tres pisos que posteriormente fue transferido al Estado, ampliado y convertido en el actual centro sanitario.

Además, sus pasajes fueron utilizados como escenario de películas y producciones televisivas. Incluso la actriz Isabel Sarli filmó una escena junto a la gruta de la Virgen.

Con más de 100 años de historia, La Colonia continúa escondida a plena vista. Sus senderos sin nombre, su torre central y su histórica gruta hacen de esta pequeña manzana de Nueva Pompeya uno de los secretos arquitectónicos más sorprendentes de CABA.