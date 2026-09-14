El camino secreto de la Reconquista: cinco lugares que revelan cómo Buenos Aires derrotó a los ingleses

El sorprendente recorrido que revela cómo Buenos Aires derrotó a los ingleses Foto: Instagram @lacorrientesanmartin

Hay caminos que conectan mucho más que ciudades. El Camino de la Reconquista reconstruye el avance de las fuerzas que, en agosto de 1806, consiguieron expulsar a los británicos de Buenos Aires y protagonizaron uno de los acontecimientos fundamentales de la historia argentina.

La propuesta recorre cinco sitios de San Martín, Tigre, San Isidro y Vicente López. Las visitas guiadas se realizan los jueves desde las 9, con salida desde la Plaza Central de San Martín y requieren inscripción previa.

Detrás de cada parada aparece una historia de soldados, campesinos, marineros, comerciantes y vecinos que ofrecieron caballos, alimentos, refugio e información. La Reconquista no fue solamente una operación dirigida por Santiago de Liniers, sino una verdadera movilización popular.

Por qué los británicos invadieron Buenos Aires

La primera invasión inglesa ocurrió en medio de un conflicto internacional. Gran Bretaña buscaba nuevos mercados y pretendía debilitar a España, aliada de la Francia napoleónica.

Buenos Aires resultaba estratégica por su puerto y su conexión comercial con diferentes regiones del Virreinato del Río de la Plata. Tras consolidar su poder naval en la batalla de Trafalgar de 1805, los británicos avanzaron sobre el territorio sudamericano.

Invasiones Inglesas de 1806 Foto: Redes

El 25 de junio de 1806, más de 1.500 soldados ingleses desembarcaron en Quilmes. Dos días después, las fuerzas del general William Carr Beresford ocuparon Buenos Aires casi sin encontrar resistencia organizada.

El virrey Rafael de Sobremonte se retiró hacia Córdoba y la ciudad permaneció aproximadamente seis semanas bajo dominio británico. Sin embargo, la resistencia ya comenzaba a organizarse.

Perdriel, la derrota que encendió la rebelión

El circuito comienza en los Caseríos de Perdriel, dentro del actual Museo José Hernández-Chacra Pueyrredón, en Villa Ballester.

Allí, el 1 de agosto de 1806, hombres reunidos por Juan Martín de Pueyrredón se enfrentaron con una columna británica. Aunque las fuerzas locales debieron retirarse, el combate demostró que los invasores podían ser enfrentados.

Camino de la Reconquista Foto: Instagram @lacorrientesanmartin

Varios participantes lograron reorganizarse y luego se incorporaron a la expedición de Liniers. Por eso, Perdriel fue una derrota militar, pero también un símbolo del nacimiento de la resistencia.

El desembarco que convirtió a Tigre en protagonista

Mientras Pueyrredón reunía voluntarios, Santiago de Liniers preparaba en Montevideo una expedición para recuperar Buenos Aires.

El desembarco estaba previsto en Punta de Olivos, pero el fuerte oleaje y la sudestada obligaron a modificar el plan. Liniers llegó el 4 de agosto de 1806 al entonces Puerto de Las Conchas, en el actual Tigre.

A 220 años de la Reconquista de Buenos Aires, un circuito gratuito permite caminar por algunos de los escenarios decisivos Foto: Instagram @lacorrientesanmartin

La Plaza Daniel María Cazón y el Museo de la Reconquista recuerdan aquel momento. Desde allí, las tropas llegadas desde Montevideo comenzaron a encontrarse con vecinos y grupos organizados en la campaña bonaerense.

La chacra que sostuvo el avance de las tropas

Entre el 5 y el 9 de agosto, la Chacra de la familia Márquez, en Villa Adelina, funcionó como un centro de descanso, reunión y abastecimiento.

Mover un ejército en el siglo XIX requería alimentos, agua, animales, alojamiento y conocimiento del territorio. Las chacras y poblaciones de la zona norte fueron fundamentales para que la expedición pudiera seguir avanzando.

Sin el apoyo de los vecinos, el traslado de hombres, municiones y piezas de artillería habría sido mucho más difícil.

San Isidro y Vicente López, antes del combate final

El casco histórico de San Isidro, cerca de la actual Catedral y la Quinta Los Ombúes, fue utilizado para reorganizar las fuerzas.

Desde allí, la columna continuó por el antiguo Camino del Fondo de la Legua y atravesó sectores que actualmente pertenecen a Vicente López. La Plaza Adolfo Vienni representa dentro del circuito uno de los últimos puntos antes del ingreso a la Ciudad de Buenos Aires.

Camino de la Reconquista: recorrido por los lugares donde Buenos Aires derrotó a los ingleses Foto: Instagram @lacorrientesanmartin

Luego de realizar un alto en la Chacarita de los Colegiales, las tropas avanzaron hacia Miserere, Retiro y el centro porteño.

El día en que Buenos Aires fue recuperada

Durante la madrugada del 12 de agosto de 1806, las fuerzas reconquistadoras ingresaron por calles que actualmente conocemos como Reconquista, San Martín y Florida.

Los británicos retrocedieron hacia la Plaza Mayor y el Fuerte. Finalmente, Beresford capituló y Buenos Aires fue recuperada.

La victoria demostró la capacidad de organización de la población rioplatense. En 1807, una segunda invasión británica también fue rechazada gracias a las milicias urbanas.

Aquellos acontecimientos modificaron el equilibrio político de Buenos Aires y dejaron una certeza decisiva: sus habitantes podían defender el territorio sin depender completamente de España. Por eso, las invasiones inglesas son consideradas un antecedente de la Revolución de Mayo de 1810.

Un recorrido por la historia escondida del conurbano

El Camino de la Reconquista permite mirar de otra manera lugares que miles de personas atraviesan diariamente. Una plaza, una barranca o una antigua chacra adquieren un nuevo significado cuando se conoce lo que ocurrió allí.

Recorrer este circuito es reconstruir los días en que vecinos, soldados y habitantes de la campaña transformaron una ocupación extranjera en una victoria colectiva. Más de dos siglos después, las huellas de aquella gesta permanecen escondidas en el paisaje cotidiano de la zona norte.