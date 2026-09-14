De Balvanera a Villa Ortúzar: panaderías centenarias, hornos que siguen encendidos y recetas con aroma inmigrante

De Balvanera a Villa Ortúzar Foto: Trip Advisor

En Buenos Aires, el pasado no solamente permanece en los edificios, los adoquines o las antiguas estaciones de tren. También se esconde detrás de mostradores de madera, vitrinas repletas de masas finas y hornos que llevan más de cien años encendiéndose cada madrugada.

Muchas de estas panaderías nacieron durante las grandes corrientes inmigratorias de finales del siglo XIX y principios del XX. Españoles, italianos y franceses llegaron con diferentes técnicas de amasado, métodos de fermentación y recetas familiares.

Con el tiempo, esa mezcla creó una identidad propia: la tradicional panadería de barrio porteña.

Flores Porteñas: una historia que comenzó en 1885

Sobre la avenida Rivadavia, en Balvanera, se encuentra Flores Porteñas, considerada una de las panaderías más antiguas de la ciudad. El establecimiento abrió en 1885, cuando Buenos Aires todavía atravesaba una profunda transformación urbana.

Flores Porteñas Foto: Instagram @negociosantiguosdebuenosaires

La historia del comercio aparece relacionada con Josefina Sarmiento, hermana de Domingo Faustino Sarmiento. Con el paso de los años, la casa se hizo famosa por sus ensaimadas, medialunas de manteca y pan dulce, una especialidad que puede conseguirse incluso fuera de las fiestas de fin de año.

El local también conserva un antiguo horno de ladrillos refractarios. Por allí habrían pasado escritores como Julio Cortázar y Leopoldo Marechal. Otra de las historias vinculadas con el establecimiento sostiene que sus medialunas eran enviadas para Juan Domingo Perón.

La Vicente López: el pan que llegaba en un carro

Fundada en 1905, La Vicente López representa otra parada fundamental del recorrido. Su creador fue Ramón Vidal, un inmigrante español que bautizó el comercio en homenaje a la zona donde decidió instalarlo.

Panaderías centenarias, hornos que siguen encendidos y recetas con aroma inmigrante Foto: Instagram @lavicentelopez

Durante sus primeros años, el pan se repartía mediante un carro tirado por una yegua llamada La Mora. El recorrido se realizaba dos veces al día: por la mañana se distribuía el pan fresco y, por la tarde, los productos para acompañar el mate.

En 1955, el negocio pasó a manos del maestro panadero Baldomero Pombo. Su familia continuó con la elaboración artesanal y logró convertir sus medialunas, pebetes y panes en clásicos de la zona.

La Exposición: una esquina porteña detenida en el tiempo

En Libertad y Juncal, dentro del barrio de Recoleta, funciona La Exposición. La panadería abrió en 1906 y todavía mantiene parte de las recetas que construyeron su identidad.

Antiguos hornos y el aroma de las recetas inmigrantes Foto: Instagram @laexposicion

Sus sándwiches de miga, roscas de almendras, tartas de frutilla, panes y facturas atraen tanto a nuevos visitantes como a descendientes de sus primeros clientes.

En aquellos años, estos establecimientos no eran solamente comercios. También funcionaban como puntos de encuentro barriales, donde los vecinos intercambiaban noticias y encargaban preparaciones para casamientos, bautismos y celebraciones familiares.

El Progreso y un pan dulce premiado en Roma

Sobre avenida Santa Fe 2820 se encuentra Pastelería El Progreso, fundada en 1919 por Juan Bautista Brignole. El pastelero había llegado desde Italia y trabajado en la histórica Confitería del Molino antes de instalar su propio negocio.

La ruta de las panaderías centenarias Foto: Instagram @confiteriaelprogreso

En 1923, su panettone recibió un diploma y una medalla de oro en una exposición internacional realizada en Roma. Aquel reconocimiento convirtió al pan dulce en una de las grandes especialidades de la casa.

Nietos y bisnietos del fundador continuaron con el legado familiar. La elaboración artesanal logró que una receta de origen italiano se transformara en parte del patrimonio gastronómico porteño.

La Pompeya: sabores del sur de Italia en San Cristóbal

En avenida Independencia 1912, dentro de una antigua casona de San Cristóbal, se encuentra La Pompeya. Su historia comenzó alrededor de 1920, cuando Luigi De Riso, un inmigrante procedente de Salerno, llevó al barrio los panes rústicos de su familia.

Panaderías históricas Foto: Instagram @lapompeyapanaderia

En el fondo de la propiedad se instaló un horno de ladrillos refractarios que originalmente funcionaba con leña. De allí comenzaron a salir panes caseros y taralli, las tradicionales rosquitas italianas.

Actualmente, especialidades como sfogliatelle, pasticciotti, biscotti y cannoli mantienen viva la conexión con el sur italiano. Las banderas del Napoli y las referencias a Diego Maradona completan la identidad del establecimiento.

L’épi: el gigantesco horno de piedra de Villa Ortúzar

En Roseti 1769, Villa Ortúzar, funciona L’épi, una panadería de inspiración francesa que conserva un horno de piedra construido en 1911.

La estructura tiene aproximadamente seis metros de diámetro y puede alcanzar temperaturas cercanas a los 260 grados. Primero se hornean determinados panes y, cuando el calor comienza a descender, ingresan preparaciones más delicadas, como el brioche.

El proceso requiere experiencia, especialmente porque la humedad, la temperatura y el estado de la masa pueden modificar cada horneada. Las fermentaciones prolongadas recuperan métodos anteriores a la producción industrial, cuando el tiempo era uno de los ingredientes principales.

Una ruta para recorrer Buenos Aires a través del pan

Estas panaderías no son simples lugares donde comprar facturas. Conservan la memoria de los inmigrantes, el crecimiento de los barrios y una forma de trabajo transmitida durante generaciones.

El recorrido puede comenzar en Balvanera, continuar por Recoleta y San Cristóbal, y finalizar en Villa Ortúzar. En cada parada aparecen sabores, técnicas y relatos diferentes.

Porque en Buenos Aires, una medialuna, una ensaimada o una porción de pan dulce también pueden contar más de cien años de historia.