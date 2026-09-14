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Buscan voluntarios para trabajar en la Fiesta Nacional de la Flor: qué puestos necesitan y cómo enviar el CV

La tan esperada fiesta que se realiza en Escobar, además de ofrecer actividades para toda la familia, también abre oportunidades laborales. Toda la información, en la nota.

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Fiesta Nacional de la Flor en Escobar.
Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. Foto: Municipio de Escobar.
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La Fiesta Nacional de la Flor se prepara para una nueva edición y, además de flores, espectáculos y actividades para toda la familia, también habrá oportunidades laborales. La organización abrió una convocatoria para sumar personas que trabajen durante el tradicional evento de Escobar.

Fecha confirmada para la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor

La cuenta regresiva ya comenzó. La 63ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor se realizará del 3 al 12 de octubre en el Predio Floral de Belén de Escobar. Durante diez días, el lugar volverá a recibir a miles de visitantes con exposiciones de floricultura, propuestas culturales y espectáculos musicales.

Uno de los momentos más esperados será el tradicional desfile de carrozas, que se realizará el 10 de octubre desde las 19 horas. Al día siguiente, el 11 de octubre, se llevará adelante la elección de los embajadores y embajadoras del evento.

Fiesta Nacional de la Flor. Foto: eldiariodeescobar.com.ar

En cuanto a las entradas, el ingreso general para mayores de 10 años tendrá un valor de $15.000. Los residentes de Escobar y los jubilados abonarán $12.000, mientras que los jubilados con domicilio en el partido podrán ingresar de manera gratuita.

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Qué puestos de trabajo necesitan cubrir para el evento en Escobar

Para que todo esté listo durante los días de la fiesta, la organización busca incorporar personal para distintas tareas. Entre los puestos que necesitan cubrir se encuentran:

  • Cajeras
  • Personal de mantenimiento
  • Trabajadores para diferentes áreas vinculadas al funcionamiento del evento

La convocatoria está dirigida especialmente a personas de Escobar y localidades de la zona que estén interesadas en trabajar durante la celebración.

Fiesta Nacional de la Flor. Foto: Instagram/fiestanacionaldelaflor

Cómo enviar el CV a la Fiesta Nacional de la Flor

Quienes quieran postularse ya pueden hacer llegar su currículum de dos maneras: una opción es enviarlo por correo electrónico a fiestanacionaldelaflor@gmail.com o también se puede llevar el CV personalmente al Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar.

Por su parte, la organización no detalló requisitos específicos para cada puesto, por lo que se recomienda presentar un currículum actualizado, con datos de contacto, experiencia laboral y disponibilidad.

Preparativos y organización para la nueva edición de la Fiesta de la Flor: qué se sabe hasta el momento

Mientras se define el equipo que estará trabajando durante el evento, Escobar avanza con los preparativos para una nueva edición de su tradicional fiesta.

Este año, la flor elegida para representar a la celebración es la Alstroemeria, también conocida como Lirio de Campo. Se trata de una especie reconocida por sus diferentes colores y asociada con valores como la amistad, la lealtad y el afecto.

La Alstroemeria es la flor que representará en la 63° Fiesta Nacional de la Flor. Foto: escobar.gob.ar

La agenda también tendrá otras actividades tradicionales, entre ellas la elección de los embajadores y el desfile de carrozas.

El Predio Floral abrirá sus puertas de lunes a viernes de 9 a 19 horas, mientras que los sábados y domingos el horario se extenderá hasta las 20 horas.

De esta manera, la Fiesta Nacional de la Flor no solo se prepara para recibir a visitantes de distintos puntos del país, sino que también busca sumar trabajadores para afrontar una de las celebraciones más importantes de Escobar.

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