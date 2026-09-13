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Buscan voluntarios para trabajar en Bariloche: 25 horas semanales a cambio de hospedaje y desayuno gratis

La propuesta permite quedarse durante varias semanas en la ciudad y tener tiempo libre para conocer sus principales puntos turísticos. En qué consiste el voluntariado.

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¿En qué consiste la propuesta del voluntariado en Bariloche?.
¿En qué consiste la propuesta del voluntariado en Bariloche?. Foto: Freepik.
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Viajar a Bariloche suele implicar un presupuesto importante, especialmente a la hora de hospedarse en uno de los destinos más elegidos de la Patagonia. Pero quienes tengan espíritu viajero pueden encontrar una alternativa para reducir ese gasto al mínimo: trabajar en un hostel a cambio de alojamiento y otros grandes beneficios.

La propuesta, difundida a través de Worldpackers, permite quedarse durante varias semanas en la ciudad y tener tiempo libre para conocer sus principales puntos turísticos.

Cómo funciona la propuesta del voluntariado en Bariloche

La propuesta del voluntariado consiste en que los postulantes colaboren con el funcionamiento cotidiano del hostel y, a cambio, reciban un lugar donde hospedarse.

La jornada contempla 25 horas semanales que pueden incluir tareas en diferentes sectores, como la atención de la recepción, trabajos en la cocina, limpieza y otras actividades que puedan surgir durante la estadía.

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La propuesta no es una jornada laboral tradicional, ya que también contempla dos días libres cada semana que pueden aprovecharse para recorrer el centro de Bariloche, hacer excursiones o visitar otros puntos cercanos.

¿Hasta cuándo se puede hacer el voluntariado y cómo hay que anotarse? Foto: Freepik

Cuáles son los beneficios para los voluntarios y qué requisitos hay que cumplir

Uno de los principales atractivos es que el hospedaje no tiene costo, ya que los voluntarios se alojan en una habitación compartida junto con otros integrantes del equipo. Además, el paquete también incluye desayuno diario y otros beneficios pensados para facilitar la estadía.

Otros beneficios son el acceso gratuito a lavandería y bicicletas, junto con descuentos en bares, bebidas y excursiones de la zona.

Si bien para acceder a la experiencia no es necesario tener un nivel avanzado de idiomas, la convocatoria sí solicita tener conocimientos intermedios de inglés o español. Esta es una condición relacionada principalmente con la necesidad de comunicarse con los turistas que llegan al hostel.

Además, quienes sean seleccionados deberán tener disponibilidad para cumplir con las 25 horas semanales y adaptarse a los turnos establecidos por el alojamiento.

Cerro Catedral, uno de los puntos turísticos más reconocidos de Bariloche. Foto: NA

Hasta cuándo se puede hacer el voluntariado y cómo hay que anotarse

El voluntariado está pensado para que sean estadías relativamente cortas, de entre dos y tres semanas. La convocatoria disponible actualmente incluye fechas para septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026, y también para enero y febrero de 2027.

Para participar, hay que crear un perfil en Worldpackers y enviar una solicitud. La plataforma permite revisar antes de postularse las condiciones del programa y las experiencias compartidas por otros viajeros.

De esta forma, quienes tengan ganas de conocer Bariloche cuentan con una opción diferente para hacerlo: cambiar algunas horas de trabajo por alojamiento, desayuno y beneficios, y destinar los días libres a disfrutar de la Patagonia.

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