Curso gratuito de adiestramiento canino para ex beneficiarios de Volver al Trabajo: cómo anotarse y dónde se dictan las clases

Curso gratuito de adiestramiento canino para ex beneficiarios de Volver al Trabajo. Foto: Unsplash

El Ministerio de Capital Humano lanzó una nueva capacitación dirigida a quienes formaron parte del programa Volver al Trabajo. Se trata del curso de Adiestramiento Básico y Cuidados Caninos, una propuesta presencial que busca brindar conocimientos prácticos y herramientas vinculadas al manejo y cuidado de perros para fortalecer las oportunidades de inserción laboral.

La formación estará a cargo del Ministerio de Defensa y se desarrollará exclusivamente en el Centro de Formación Capital Humano de la Ciudad de Buenos Aires. Los interesados pueden anotarse a través del portal Formando Capital Humano, en la sección “Adiestramiento Básico y Cuidados Caninos – Defensa”. Desde la cartera nacional informaron que los cupos son limitados.

Curso gratuito para ex Volver al Trabajo: cómo inscribirse y dónde se dicta

La capacitación comenzará el próximo 29 de septiembre y finalizará el 22 de octubre. Las clases se realizarán los martes y jueves, de 09:00 a 11:00 (hora argentina), en el Centro de Formación Capital Humano ubicado en Paz Soldán 5200, en el barrio porteño de La Paternal.

La capacitación de adiestramiento comenzará el próximo 29 de septiembre y finalizará el 22 de octubre. Foto: Unsplash

La inscripción se encuentra abierta a través de la plataforma Formando Capital Humano, el esquema impulsado por el Gobierno de la Nación para ofrecer cursos de formación y actualización laboral a quienes dejaron de formar parte de programas sociales.

Adiestramiento y cuidados caninos: qué contenidos incluye la capacitación

Según detalló Capital Humano, el curso permitirá incorporar conocimientos básicos sobre el cuidado, higiene y manejo de perros. Entre los temas que se abordarán figuran las normas esenciales para el bienestar animal y los principios elementales de conducta canina.

El curso permitirá incorporar conocimientos básicos sobre el cuidado, higiene y manejo de perros. Foto: Unsplash

Además, los participantes aprenderán técnicas para conducir y controlar perros en distintas situaciones, tanto de manera individual como en grupos. El programa también pondrá el foco en metodologías de entrenamiento sustentadas en la paciencia, la observación, el discernimiento y la empatía, capacidades fundamentales para trabajar con animales de forma responsable.

La propuesta se suma a la oferta de cursos orientados a desarrollar habilidades prácticas y competencias que puedan convertirse en una alternativa laboral para sus participantes.

Qué pasa con los $78.000: la aclaración clave para quienes se anoten

Uno de los puntos que más interés genera entre los ex beneficiarios de Volver al Trabajo tiene que ver con la posibilidad de percibir una ayuda económica. Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que estas capacitaciones no contemplan ninguna prestación mensual.

Capital Humano aclaró que estas capacitaciones no contemplan ninguna prestación mensual. Foto: Unsplash

Esto significa que quienes se inscriban en el curso de Adiestramiento Básico y Cuidados Caninos no volverán a cobrar los $78.000 que percibían durante la vigencia del programa Volver al Trabajo.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Javier Milei continúa ampliando la oferta de Formando Capital Humano, una plataforma que reúne capacitaciones desarrolladas junto a organismos públicos, instituciones y empresas con el objetivo de mejorar la empleabilidad y promover nuevas oportunidades de formación para los participantes.