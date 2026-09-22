Entrada gratis y las mejores pizzas del continente: el evento imperdible que llega a Buenos Aires

La gran competencia de pizza italiana en Sudamérica. Foto: Campionato Scuola Pizzaioli

La pasión por la pizza italiana volverá a ocupar un lugar protagónico en la Feria Internacional de Turismo. Durante el primer fin de semana de la feria se celebrará la VI edición del Campionato Scuola Pizzaioli, más precisamente el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, en el predio de exposiciones de La Rural de Buenos Aires, dentro de la FIT en el horario de 14 a 20 con entrada libre y gratuita al pabellón del campeonato (o ingresando con la entrada general de la FIT). De esta manera se combinan la información de destinos con la gastronomía.

Organizado por Scuola Pizzaioli y el Consulado General de Italia en Buenos Aires, se convertirá en en el punto de encuentro entre talento, tradición e innovación gastronómica. El público general y un jurado internacional votarán a los pizzaioli favoritos entre participantes de 10 países, que se enfrentarán en 14 categorías.

5° edición del Campionato Scuola Pizzaioli. Foto: Prensa.

Desde hace varios años, la competencia es parte de la Feria Internacional de Turismo, y se realiza en las dos jornadas abiertas al público en general. El precio de la entrada a la feria es de $10.500 para adultos, $7.000 para jubitados, menores de 10 años y personas con discapacidad, gratis. Además tienen un Pack Amigos/Familia (4 entradas) por $30.000. Mientras que el acceso al pabellón en el que se desarrolla esta actividad puntual es libre y gratuito.

Una competencia muy sabrosa

El certamen reunirá a participatnes de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Panamá, Guyana, Venezuela y México, consolidándose como un espacio de intercambio cultural y profesional que trasciende fronteras y proyecta el talento latinoamericano hacia el mundo. Durante las jornadas de competencia, demostrarán su talento en diferentes estilos y técnicas de elaboración. Entre ellas, la Pizza Margherita STG, Pizza Contemporánea, Pizza Romana in Teglia y Pizza Gourmet, disciplinas clave que determinarán quién se consagrará como campeón.

5° edición del Campionato Scuola Pizzaioli. Foto: Prensa.

El programa también incluirá categorías dedicadas a la creatividad y la innovación, como Pizza Social, Pizza più Larga, Pizza Freestyle, Pizza più Veloce. Se agregaron este año también Pizza Focaccia y Pizza Ruota di Carro, y no faltarán las clásicas Pizza in Due, Pizza Fritta y Pizza senza Glutine (gluten free). Además, los más pequeños tendrán su espacio protagónico en la categoría Mini, una instancia que celebra el entusiasmo y la pasión de las nuevas generaciones por este plato que atraviesa feberaciones.

La evaluación estará a cargo de un jurado internacional compuesto por más de 60 maestros pizzaioli, referentes de la gastronomía italiana y especialistas reconocidos a nivel mundial. Entre ellos, Jacopo Mercuro, Salvatore D’Andrea, Marco Carlesso, Carmine Candito, Santiago Cenitagoya y Javiera Contardo, junto a campeones de ediciones anteriores. El premio mayor de la VI edición del Campionato Scuola Pizzaioli 2026 es un viaje a Italia para vivir y perfeccionarse en la cultura de la pizza desde adentro.

Andrés González, campeón de la 5° edición del Campionato Scuola Pizzaioli. Foto: Prensa.

Además de la competencia, el Campionato Scuola Pizzaioli ofrecerá una amplia agenda de actividades abiertas al público: están previstas degustaciones con productos italianos, masterclasses, talleres y demostraciones de showcooking en vivo a cargo de profesionales de la pizza. Asimismo, habrá espacios con diversas propuestas gastronómicas para disfrutar durante los dos días del evento.

Programa de actividades

Sábado 26 de septiembre

14:00 — Bruno Liska, Argentina

Panetto, Chaco · Pizza Contemporánea.

15:00 — Workshop de Pizza Napoletana

Actividad práctica para adultos.

16:00 — Marco Carlesso, Italia, y Santiago Cenitagoya, Argentina

Molino Casillo · Demostración especial.

17:00 — Salvatore D’Andrea, Italia

Pizza Contemporánea.

18:00 — Workshop de Pizza para Niños

Actividad especial para los más chicos.

19:00 — Luis Parra, Colombia

Pizza Gourmet

Domingo 27 de septiembre