comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Entrada gratis y las mejores pizzas del continente: el evento imperdible que llega a Buenos Aires

Con el premio de un viaje a Italia y degustaciones varias para el público presente, tiene acceso gratuito y se hace dentro de la Feria de Turismo. Calendario de presentaciones.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La gran competencia de pizza italiana en Sudamérica.
La gran competencia de pizza italiana en Sudamérica. Foto: Campionato Scuola Pizzaioli
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La pasión por la pizza italiana volverá a ocupar un lugar protagónico en la Feria Internacional de Turismo. Durante el primer fin de semana de la feria se celebrará la VI edición del Campionato Scuola Pizzaioli, más precisamente el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, en el predio de exposiciones de La Rural de Buenos Aires, dentro de la FIT en el horario de 14 a 20 con entrada libre y gratuita al pabellón del campeonato (o ingresando con la entrada general de la FIT). De esta manera se combinan la información de destinos con la gastronomía.

Organizado por Scuola Pizzaioli y el Consulado General de Italia en Buenos Aires, se convertirá en en el punto de encuentro entre talento, tradición e innovación gastronómica. El público general y un jurado internacional votarán a los pizzaioli favoritos entre participantes de 10 países, que se enfrentarán en 14 categorías.

5° edición del Campionato Scuola Pizzaioli. Foto: Prensa.

Desde hace varios años, la competencia es parte de la Feria Internacional de Turismo, y se realiza en las dos jornadas abiertas al público en general. El precio de la entrada a la feria es de $10.500 para adultos, $7.000 para jubitados, menores de 10 años y personas con discapacidad, gratis. Además tienen un Pack Amigos/Familia (4 entradas) por $30.000. Mientras que el acceso al pabellón en el que se desarrolla esta actividad puntual es libre y gratuito.

Una competencia muy sabrosa

El certamen reunirá a participatnes de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Panamá, Guyana, Venezuela y México, consolidándose como un espacio de intercambio cultural y profesional que trasciende fronteras y proyecta el talento latinoamericano hacia el mundo. Durante las jornadas de competencia, demostrarán su talento en diferentes estilos y técnicas de elaboración. Entre ellas, la Pizza Margherita STG, Pizza Contemporánea, Pizza Romana in Teglia y Pizza Gourmet, disciplinas clave que determinarán quién se consagrará como campeón.

Contenido Recomendado

Crocante, dorada e irresistible:de Génova a Buenos Aires, la ruta de la mejor fainá con precios y direcciones

Crocante, dorada e irresistible: de Génova a Buenos Aires, la ruta de la mejor fainá con precios y direcciones

Pizza al 50% y empanadas 3x2:locales porteños y claves para aprovechar las promociones sin sorpresas

Pizza al 50% y empanadas 3x2: locales porteños y claves para aprovechar las promociones sin sorpresas
5° edición del Campionato Scuola Pizzaioli. Foto: Prensa.

El programa también incluirá categorías dedicadas a la creatividad y la innovación, como Pizza Social, Pizza più Larga, Pizza Freestyle, Pizza più Veloce. Se agregaron este año también Pizza Focaccia y Pizza Ruota di Carro, y no faltarán las clásicas Pizza in Due, Pizza Fritta y Pizza senza Glutine (gluten free). Además, los más pequeños tendrán su espacio protagónico en la categoría Mini, una instancia que celebra el entusiasmo y la pasión de las nuevas generaciones por este plato que atraviesa feberaciones.

La evaluación estará a cargo de un jurado internacional compuesto por más de 60 maestros pizzaioli, referentes de la gastronomía italiana y especialistas reconocidos a nivel mundial. Entre ellos, Jacopo Mercuro, Salvatore D’Andrea, Marco Carlesso, Carmine Candito, Santiago Cenitagoya y Javiera Contardo, junto a campeones de ediciones anteriores. El premio mayor de la VI edición del Campionato Scuola Pizzaioli 2026 es un viaje a Italia para vivir y perfeccionarse en la cultura de la pizza desde adentro.

Andrés González, campeón de la 5° edición del Campionato Scuola Pizzaioli. Foto: Prensa.

Además de la competencia, el Campionato Scuola Pizzaioli ofrecerá una amplia agenda de actividades abiertas al público: están previstas degustaciones con productos italianos, masterclasses, talleres y demostraciones de showcooking en vivo a cargo de profesionales de la pizza. Asimismo, habrá espacios con diversas propuestas gastronómicas para disfrutar durante los dos días del evento.

Programa de actividades

Sábado 26 de septiembre

  • 14:00 — Bruno Liska, Argentina
  • Panetto, Chaco · Pizza Contemporánea.
  • 15:00 — Workshop de Pizza Napoletana
  • Actividad práctica para adultos.
  • 16:00 — Marco Carlesso, Italia, y Santiago Cenitagoya, Argentina
  • Molino Casillo · Demostración especial.
  • 17:00 — Salvatore D’Andrea, Italia
  • Pizza Contemporánea.
  • 18:00 — Workshop de Pizza para Niños
  • Actividad especial para los más chicos.
  • 19:00 — Luis Parra, Colombia
  • Pizza Gourmet

Domingo 27 de septiembre

  • 14:00 — Antonio Borges y Agustín Schiaritti: Argentina Pizza Romana in Teglia.
  • 15:00 — Campionato Piccoli Pizzaioli para niños.
  • 16:00 — Javiera Contardo, Chile DOU Pizza · Pizza Napoletana.
  • 17:00 — Talk con Jacopo Mercuro, Italia Pizza Romana · Experiencia e innovación.
  • 18:00 — Aspettando la premiazione: DJ set, música y encuentro.
  • 19:00 — Premiación oficial y cierre del VI Campionato Scuola Pizzaioli.
Pizza
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

Notas Más leídas

  1. Tiene 250 habitantes, un millón de árboles y viveros de ensueño:el “pueblo jardín” de Buenos Aires que atrae turistas en primavera

    Tiene 250 habitantes, un millón de árboles y viveros de ensueño: el “pueblo jardín” de Buenos Aires que atrae turistas en primavera

  2. A 2 horas de CABA:el pueblo con un bosque centenario, una casona de 1870 y termas para desconectarse

    A 2 horas de CABA: el pueblo con un bosque centenario, una casona de 1870 y termas para desconectarse

  3. Nació como un límite hace casi 450 años, atraviesa 5 barrios porteños y homenajea a los hombres de la Constitución de 1853

    Nació como un límite hace casi 450 años, atraviesa 5 barrios porteños y homenajea a los hombres de la Constitución de 1853

  4. Abrió en 1930, marcó las noches de Corrientes y hoy es una institución:el bar notable famoso por sus churros

    Abrió en 1930, marcó las noches de Corrientes y hoy es una institución: el bar notable famoso por sus churros

  5. A 2 horas de CABA:se acerca la Fiesta Provincial del Mate con entrada gratis, música en vivo y paseo gastronómico

    A 2 horas de CABA: se acerca la Fiesta Provincial del Mate con entrada gratis, música en vivo y paseo gastronómico
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cambio en la agenda:Milei y Trump podrían reunirse en Nueva York por el Escudo de las Américas en el contexto de la cumbre de la ONU

Cambio en la agenda: Milei y Trump podrían reunirse en Nueva York por el Escudo de las Américas en el contexto de la cumbre de la ONU

Si vas a la Marcha del Orgullo, prestá atención:qué pasará con la fecha por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Milei cuestionó la política fiscal de Lula y la comparó con la Argentina de 2001:“No cuenten conmigo para este disparate”

El Gobierno cuestionó el fallo de la jueza que sobreseyó a un adolescente de 14 años:“Le hace daño a la Justicia”

Economía

Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Garbarino, en su etapa final: la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

Préstamos para jubilados:qué bancos los otorgan y cuáles son los requisitos principales

El Gobierno reúne a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Internacionales

¿Tensión con Marruecos? España activó la Operación Eagle Eye 26-03 y desplegó seis F-18

¿Tensión con Marruecos? España activó la Operación Eagle Eye 26-03 y desplegó seis F-18

¿Fin de las disputas? Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un histórico acuerdo de seguridad en el Ártico

“Hacemos un trato o los llevo al infierno”:Donald Trump arremetió contra Irán ante la Asamblea de la ONU

Trump y Mamdani se reunieron en Nueva York:tensión por la prensa y diálogo sobre vivienda e inmigración