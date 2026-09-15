Dos leyendas de Buenos Aires: las pizzerías históricas que entraron al top 5, nacieron en la década de 1930 y todavía tienen fila

Las dos leyendas de Buenos Aires Foto: Buenos Aires Connect

Buenos Aires puede cambiar de edificios, colectivos y costumbres, pero mantiene una certeza que atraviesa generaciones: la pizza forma parte de su identidad. No es solamente una combinación de harina, tomate y muzzarella. Cada porción puede guardar historias familiares, noches de teatro, encuentros entre amigos y recuerdos frente a un mostrador.

Por eso, el ranking elaborado por Best Pizza World despertó tanta atención. Dentro de las cinco mejores pizzerías de Buenos Aires aparecieron La Mezzetta y El Cuartito, dos establecimientos que comenzaron su historia durante la década de 1930.

Mientras nuevas propuestas apuestan por masas de fermentación prolongada y estilos internacionales, estos dos templos continúan defendiendo la pizza porteña al molde, cargada de queso y servida sin demasiadas ceremonias.

La Mezzetta: el templo porteño donde se come de parado

Ubicada en Villa Ortúzar, La Mezzetta abrió sus puertas en 1939 y se convirtió en uno de los grandes emblemas gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Más de ocho décadas después, conserva una característica que sorprende a quienes llegan por primera vez: no tiene mesas ni sillas. El público pide una porción, busca un lugar frente al mostrador y come de pie, como ocurría en los antiguos despachos porteños.

La Mezzetta Foto: recorre.ba

La dinámica es rápida y directa. Las pizzas salen constantemente del horno, mientras los clientes entran y salen durante todo el día.

Otro de sus rasgos particulares es su carta breve. La Mezzetta concentra su propuesta en solamente cuatro sabores tradicionales: muzzarella, fugazzeta, anchoas y napolitana.

Ubicada en Av. Álvarez Thomas 1321

La gran estrella es su fugazzeta rellena, reconocida por su masa alta, su enorme cantidad de muzzarella y su cobertura de cebolla. Para muchos clientes, una sola porción resulta suficiente para completar una comida.

El éxito de La Mezzetta demuestra que no siempre es necesario cambiar para mantenerse vigente. En lugar de multiplicar variedades o modernizar su salón, la pizzería eligió conservar el mismo espíritu que la transformó en un clásico barrial.

Dirección: avenida Álvarez Thomas 1321, Villa Ortúzar.

El Cuartito: nació en una pequeña habitación y se convirtió en un museo porteño

El Cuartito comenzó su historia en 1934, sobre la calle Talcahuano. Su nombre surgió porque originalmente funcionaba en un espacio muy pequeño y angosto, con un horno al fondo y un modesto mostrador para vender pizza por porción.

Con el crecimiento de la clientela, sus propietarios comenzaron a incorporar locales vecinos y a derribar paredes. De esta manera, aquel pequeño cuarto terminó convertido en uno de los salones gastronómicos más reconocidos del centro porteño.

El Cuartito Foto: Tripadvisor

Entrar a El Cuartito también significa recorrer una parte de la historia popular argentina. Sus paredes están cubiertas de fotografías, camisetas, banderines y recuerdos vinculados con el fútbol, el tango, el automovilismo y el espectáculo.

Por sus mesas pasaron numerosas personalidades. Entre ellas aparecen nombres ligados a diferentes generaciones, como Aníbal Troilo y Diego Maradona. Sin embargo, la verdadera identidad del lugar se encuentra en las familias que regresan año tras año y transmiten el ritual a sus hijos y nietos.

El Cuartito, un clásico porteño Foto: ElCuartito.com

Su especialidad es la pizza de media masa al molde, con bordes firmes y una abundante cobertura de queso. La muzzarella es una de las más pedidas, aunque también se destacan la fugazza, la napolitana, la de anchoas y la clásica de jamón y morrones.

En el local todavía puede comerse una porción de pie frente al mostrador, aunque sus distintos salones también permiten disfrutar de una comida más extensa.

Dirección: Talcahuano 937, zona de Tribunales.

Dos pizzerías que conservan la memoria de Buenos Aires

La Mezzetta y El Cuartito representan dos maneras diferentes de proteger una misma tradición. La primera apuesta por la sencillez absoluta: un mostrador, cuatro variedades y una fugazzeta inconfundible. La segunda convirtió sus paredes en un relato colectivo de la cultura porteña.

Ambas surgieron durante una época marcada por la inmigración y por la transformación de las recetas italianas. Con el paso de los años, Buenos Aires desarrolló su propio estilo de pizza: masa alta, cocción al molde, abundante muzzarella y una porción de fainá como acompañamiento.

Ese modelo gastronómico logró sobrevivir a todas las tendencias. Mientras nuevas pizzerías experimentan con ingredientes y técnicas, estos establecimientos continúan confiando en recetas que conocen de memoria.

El secreto que ninguna pizzería moderna puede copiar

Una receta puede reproducirse y un horno puede reemplazarse. Lo que resulta mucho más difícil de copiar es el vínculo construido con una ciudad durante más de ocho décadas.

En La Mezzetta, esa conexión aparece en quienes aceptan comer de pie porque siempre se hizo así. En El Cuartito, vive en las fotografías, los banderines y las familias que vuelven a ocupar las mesas donde alguna vez comieron sus padres o abuelos.

Los rankings pueden cambiar todos los años, pero estas dos pizzerías ya consiguieron algo mucho más importante: convertirse en una parte inseparable de la memoria porteña.