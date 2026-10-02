Peregrinación a Luján 2026: qué llevar en la mochila y cuáles son las claves para completar la caminata

Los aromas a malta, la música y la gastronomía volverán a encontrarse en Luján Foto: Viva el Oeste

Miles de personas comenzaron a prepararse para recorrer a pie el camino que une Liniers con la Basílica de Nuestra Señora de Luján y participar de la Peregrinación Juvenil que se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre en una jornada que combinará fe, esfuerzo físico y acompañamiento entre los peregrinos.

La salida oficial está prevista para este sábado a las 10 del sábado desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers y desde allí, comenzarán un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros hasta Luján. La caminata durará varias horas y se extenderá durante toda la noche.

Peregrinación a Luján 2026 Foto: Web Santuario de Luján

¿Qué necesito tener en la mochila para la peregrinación a Luján?

Preparar bien la mochila es sumamente necesario para marcar la diferencia entre una caminata ligera y una pesada. La clave se encuentra en llevar lo necesario sin sumar peso.

Entre los elementos recomendados se encuentran agua, alimentos livianos, protector solar, gorra, abrigo, impermeable y medias de repuesto. También conviene sumar elementos para prevenir o tratar ampollas, además del celular, cargador portátil y documentación personal.

El calzado es otro de los puntos fundamentales. Lo ideal es utilizar zapatillas cómodas que ya hayan sido usadas previamente. Estrenar calzado durante una caminata de esta distancia puede aumentar el riesgo de sufrir ampollas y molestias.

Durante el trayecto, además, es importante saber que habrá puestos de hidratación y asistencia para los peregrinos que presenten dolor fuerte, mareo, agotamiento, o sensación de malestar.

También es conveniente descansar bien antes de comenzar y evitar llegar a la jornada con falta de sueño. Quienes no acostumbran caminar largas distancias pueden realizar recorridos progresivos durante los días previos.

Basílica de Luján Foto: Tripadvisor

Mapa del recorrido de la Peregrinación a Luján

El trayecto tradicional comienza en Liniers y avanza hacia el oeste del conurbano bonaerense hasta llegar a la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján.

El itinerario general será el siguiente:

Liniers → Ciudadela → Ramos Mejía → Haedo → Morón → Castelar → Ituzaingó → San Antonio de Padua → Merlo → Paso del Rey → Moreno → Francisco Álvarez → La Reja → General Rodríguez → Luján.

Tras salir de la Ciudad de Buenos Aires, la multitud atravesará zonas de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. Gran parte del recorrido se realizará por el corredor de la Ruta Nacional 7 y sus continuaciones urbanas.

La sexta edición del encuentro llegará en octubre al Parque San Martín Foto: Viva el Oeste

Horarios de las misas de la Peregrinación a Luján 2026

El comienzo oficial de la peregrinación será el sábado 3 de octubre a las 10, cuando la imagen de la Virgen salga desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, Liniers.

Uno de los momentos importantes de la jornada será la misa arquidiocesana del sábado a las 23:30, prevista durante el desarrollo de la peregrinación. Por otro lado, el domingo llegará el momento central en Luján. A las 7 de la mañana, monseñor Jorge García Cuerva presidirá la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el altar instalado en la Plaza Belgrano.

La edición de este año estará acompañada por el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, que marcará la tradicional llegada de los peregrinos a la Basílica.

Para quienes participen por primera vez, además de la preparación física, resulta fundamental organizar con anticipación el traslado, la hidratación y los elementos personales.