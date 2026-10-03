Franco Colapinto no pasó de Q2, terminó 15° en la qualy pero por la doble sanción de la FIA largará 21° en el GP de Bahréin en Malasia

Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin en Malasia. Foto: REUTERS

Franco Colapinto no pasó de Q2 en medio de una estrategia del equipo Alpine para apoyar a Pierre Gasly, terminó 15° en la qualy pero por la sanción de la FIA largará 21° en el Gran Premio de Bahreín en Malasia.

El argentino, que había terminado entre los diez primeros en la última práctica libre, deberá remontar desde el fondo de la grilla.

El equipo francés tuvo el gran resultado del piloto francés, quien largará 9°, detrás de los ochos autos de las escuderías que están por encima del resto en la F1.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin en Malasia. Foto: REUTERS

En los primeros puestos, Max Verstappen se quedó con la pole position tras marcar 1m35s130 en su último intento de la Q3.

El piloto de Red Bull superó por casi tres décimas a Lewis Hamilton, mientras que Isack Hadjar completó el podio en la qualy, aunque por una penalización, largará octavo. Es la primera pole del neerlandés en lo que va de la temporada.

El desafío que espera al piloto argentino

El circuito de Sepang representa una prueba exigente para Colapinto. El trazado combina rectas extensas, curvas rápidas y sectores de frenada intensa, condiciones que pueden facilitar los sobrepasos, pero también aumentar el desgaste de los neumáticos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin en Malasia. Foto: REUTERS

A esas dificultades se suman las elevadas temperaturas y la humedad característica de Malasia. Además, la posibilidad de lluvias repentinas podría modificar el desarrollo de la actividad y convertirse en una oportunidad para el argentino.

Con la largada desde el fondo prácticamente asegurada, la administración de los neumáticos, la estrategia de boxes y la aparición del auto de seguridad podrían resultar determinantes para sus posibilidades de remontada.

A qué hora es la carrera de este domingo

La carrera se realizará el domingo 4 de octubre a las 4.00 de la Argentina. Los pilotos deberán completar 56 vueltas en el circuito malayo.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Cómo ver a Colapinto en vivo

La participación de Franco Colapinto podrá seguirse en la Argentina por Fox Sports.

La transmisión online estará disponible mediante Disney+, mientras que las sesiones también podrán verse a través de la plataforma oficial F1 TV.

Desde el fondo de la grilla, Colapinto intentará dejar atrás las sanciones y protagonizar una remontada en Malasia.