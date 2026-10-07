VIDEO IMPACTANTE: un oso pardo atacó un auto en plena ruta de Japón mientras el conductor estaba dentro y todo quedó registrado

El instante del ataque del oso a un auto en Japón. Foto: Captura de video

Un conductor vivió un momento de extrema tensión cuando se encontró con dos osos pardos en una carretera de montaña de Hokkaido, Japón. Uno de los animales regresó sobre sus pasos y se abalanzó varias veces contra el vehículo, subiéndose al capó y provocando importantes daños.

El episodio ocurrió en la localidad de Bifuka, en el norte de Japón, y quedó registrado por la cámara del salpicadero del automóvil. Las imágenes fueron difundidas por la policía local para advertir a los conductores sobre la presencia de osos en la zona.

Dos osos cruzaron la carretera y uno atacó el auto

El hecho ocurrió poco después de las 19:30 del 29 de septiembre, cuando el conductor circulaba por una carretera de montaña ubicada en la zona de Niupu, Bifuka.

El momento del ataque de un oso a un auto en Japón. Video: Viroy

En las imágenes se observa a dos osos pardos, que según las autoridades podrían ser una madre y su cría, cruzando tranquilamente la ruta. Ante la aparición de los animales, el conductor detuvo el vehículo y esperó a que continuaran su camino.

Sin embargo, el oso de mayor tamaño cambió de dirección y regresó hacia el automóvil. En cuestión de segundos, comenzó a embestirlo y a treparse repetidamente sobre el capó.

El oso destrozó el capó del vehículo

El ataque provocó importantes daños materiales. El capó terminó abollado, cubierto de arañazos y con perforaciones provocadas por las garras y la fuerza del animal. A pesar de la violencia del ataque, el conductor logró permanecer dentro del vehículo y no sufrió heridas. Además, el automóvil pudo continuar circulando después del incidente.

Las imágenes permiten observar cómo el oso golpea y presiona el frente del auto durante varios segundos antes de alejarse.

La zona donde ocurrió el episodio registra frecuentes avistamientos de osos, por lo que las autoridades japonesas reforzaron las recomendaciones para quienes circulen por las rutas de montaña.

El capó terminó abollado, cubierto de arañazos y con perforaciones provocadas por las garras y la fuerza del animal. Foto: Unsplash.

La policía pidió a los automovilistas que extremen las precauciones y permanezcan atentos ante la posible aparición de animales en las carreteras, especialmente durante las horas de menor visibilidad.

El incidente vuelve a poner en evidencia el riesgo que supone la presencia de osos en las rutas de Hokkaido, una región conocida por su abundante fauna silvestre y donde estos animales pueden acercarse a zonas transitadas por personas.