Cristiano Ronaldo se rindió ante Messi después de su despedida de la Selección Argentina: “Todo mi respeto”

Qué le escribió Cristiano Ronaldo a Messi tras su despedida. Foto: Archivo NA.

Lionel Messi publicó este miércoles una carta para despedirse de la Selección Argentina después de disputar su último partido con la camiseta albiceleste, y una de las respuestas que más repercusión generó fue la de Cristiano Ronaldo. El portugués destacó la trayectoria de su histórico rival y expresó públicamente su respeto por todo lo que consiguió representando al país.

Qué le escribió Cristiano Ronaldo a Messi tras su despedida

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió Cristiano Ronaldo en los comentarios de la publicación de Messi.

El mensaje de Cristiano Ronaldo para Lionel Messi. Foto: IG @Cristiano.

La reacción tuvo un impacto inmediato: apenas siete minutos después de publicada ya superaba los 78.000 “Me gusta”, según podía observarse en Instagram.

El gesto sumó un nuevo capítulo a la relación entre los dos futbolistas que marcaron las últimas dos décadas. Messi y Ronaldo protagonizaron durante años una competencia deportiva especialmente intensa durante sus etapas en Barcelona y Real Madrid, aunque ambos expresaron públicamente reconocimiento por la carrera del otro en distintas oportunidades.

La carta con la que Lionel Messi se despidió de Argentina

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi al comenzar su despedida.

El rosarino agradeció a su familia, amigos, compañeros, entrenadores y cuerpos técnicos que lo acompañaron durante su recorrido con Argentina. También tuvo una mención especial para Diego Maradona, de quien aseguró que ayudó a la Selección “estando acá con nosotros y también desde el cielo”.

Messi recordó además el respaldo de los clubes en los que jugó y cerró con un mensaje dirigido a los hinchas: “Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

Cómo fue el último partido de Messi con la Selección Argentina

La despedida se produjo el martes 6 de octubre de 2026 en el estadio Monumental, donde Argentina derrotó 3-0 a Benín ante más de 85.000 espectadores. Messi marcó de penal y dio dos asistencias en su presentación número 208 con la Selección.

El encuentro cerró una trayectoria internacional de 21 años. Messi terminó su recorrido como máximo goleador histórico de Argentina, con 126 tantos, además de haber conquistado el Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América.

Un día después, su carta terminó de ponerle palabras a la despedida. Entre los mensajes que recibió, el de Cristiano Ronaldo se destacó por reunir a las dos figuras que dominaron una era del fútbol mundial.