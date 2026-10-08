La Justicia se queda provisoriamente con una Ferrari y otros 25 vehículos de un financista vinculado a Chiqui Tapia: la lista completa

Ariel Vallejo en la oficina de Claudio Chiqui Tapia. Foto: X

La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó la asignación provisoria de 26 vehículos vinculados al financista Ariel Vallejo, investigado por presunta evasión impositiva y lavado de dinero en el marco de la causa que tiene como eje a Sur Finanzas.

La resolución fue firmada por el juez federal Tomás Rodríguez Ponte, quien dispuso que los bienes que ya fueron secuestrados sean entregados a la Corte Suprema de Justicia para que puedan tener una utilidad social en distintas áreas de la Justicia u organismos de seguridad.

Entre los vehículos aparece una Ferrari California descapotable negra, además de modelos de alta gama de Mercedes Benz, Audi, Alfa Romeo y BMW.

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. Foto: X

Qué vehículos quedaron bajo la órbita de la Justicia

La resolución contempla un total de 26 vehículos, entre automóviles, camionetas, camiones y motocicletas. Una parte de los bienes ya fue localizada y se encuentra en poder de la Justicia. En cambio, otros vehículos fueron ordenados a secuestrar, pero todavía no pudieron ser encontrados.

Entre los vehículos que ya fueron incautados figuran:

Tres motocicletas: una Yamaha y dos Honda .

Tres automóviles Toyota .

Dos Audi .

Un Peugeot .

Un Jeep.

Una Ferrari California Descapotable .

Un Alfa Romeo.

La lista de vehículos que todavía no fueron localizados incluye:

Un camión Mercedes Benz Accelo 1016/39.

Dos camiones Mercedes Benz Atego.

Un Toyota SW4.

Un Audi Q2 35 TFSI Advanced.

Un Mercedes Benz GLC 300 Coupé AMG-Line.

Un Alfa Romeo Stelvio Veloce.

Un Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI.

Un Citroën C3 1.6 VTI 115 Exclusive.

Un Volkswagen Vento 2.0 TDI.

Un Peugeot 208 Feline Tiptronic.

Un Peugeot 208 Like Pack.

Un Volkswagen Vento 2.5.

Un BMW 320i.

La sospecha detrás de la Ferrari California

Uno de los vehículos que quedó en el centro de la investigación es la Ferrari California, que Vallejo solía estacionar frente a la sede central de Sur Finanzas.

Según los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, el financista habría intentado desprenderse del vehículo después de los allanamientos realizados en el marco de la causa.

La acusación sostiene que, apenas diez días después de los procedimientos, Vallejo habría simulado la venta de la Ferrari a una mujer jubilada de 73 años.

Los investigadores señalaron que el vehículo habría sido transferido por el mismo monto por el que había sido adquirido. Para los fiscales, la operación habría constituido una maniobra destinada a ocultar el patrimonio y evitar eventuales embargos.

La Justicia deberá determinar ahora si esa operación fue genuina o si, como sostiene la acusación, se trató de una maniobra para dificultar el avance de la investigación.

Por qué la Justicia entregará los vehículos a la Corte Suprema

La medida tiene carácter provisorio y se fundamenta en las facultades que contempla el artículo 23 del Código Penal para asegurar bienes que eventualmente puedan quedar sujetos a decomiso.

La normativa permite adoptar medidas cautelares desde el inicio de una investigación cuando existen bienes que podrían estar vinculados con los delitos investigados y sobre los cuales podría recaer un eventual decomiso.

Además, la resolución contempla la necesidad de preservar bienes que puedan servir para garantizar futuras obligaciones derivadas del proceso, como penas económicas, indemnizaciones civiles y costas judiciales.

Una causa que investiga movimientos por $818.000 millones

La investigación sobre Sur Finanzas comenzó en noviembre pasado a partir de una denuncia presentada por ARCA, en la que se plantearon sospechas vinculadas con presunta evasión impositiva y lavado de dinero.

Uno de los principales objetivos de la pesquisa es determinar si fue genuino y si estuvo correctamente tributado el movimiento de aproximadamente $818.000 millones realizado a través de la billetera virtual de Sur Finanzas PSP.

La plataforma continúa inhabilitada mientras avanza la investigación.

En los últimos días, Vallejo había vuelto a exponerse públicamente después de anunciar la reapertura de Sur Finanzas. Sin embargo, poco después, el juez Rodríguez Ponte dispuso que el financista no pueda prestar servicios financieros.

La prohibición también alcanza su participación, bajo cualquier modalidad, en proveedores de servicios de pago o entidades que desarrollen actividades financieras mientras permanezca vigente la medida. La decisión fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La investigación también llegó a tres clubes de fútbol

El expediente también derivó en procedimientos vinculados con entidades deportivas que mantenían relaciones comerciales con Sur Finanzas.

En los últimos días, efectivos de la Policía Federal realizaron operativos en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres clubes que habían tenido vínculos con la empresa.

La investigación continúa mientras la Justicia intenta reconstruir el circuito financiero y patrimonial de Vallejo y determinar el origen y destino de los fondos que quedaron bajo análisis.