Convocan a una limpieza colectiva de la costa del río de La Plata en San Isidro: cómo anotarse para participar

Convocaron a una limpieza colectiva del Río de la Plata en Martínez, Clean Up Bonding 2026 Foto: Prensa Bonding

El sábado 31 de octubre por la mañana, la costanera de Martínez será testigo del Clean Up Bonding 2026, una jornada de limpieza de la costa del Río de la Plata, a la altura de San Isidro, abierta a toda la comunidad, empresas y voluntarios que deseen participar.

La cita, convocada por la marca de anteojos sustentables Bonding, es el sábado 31 de octubre de 2026, de 10 a 13 hs, en la Costanera de Martínez (acceso por Sebastián Elcano, San Isidro).

“Bajo el concepto ‘Mirá distinto: hagamos el cambio’, el encuentro busca visibilizar la problemática de los residuos en las costas y promover la economía circular”, explicó la marca, y se refirió al valor agregado de esta convocatoria.

Convocaron a una limpieza colectiva del Río de la Plata en Martínez, Clean Up Bonding 2026 Foto: Prensa Bonding

A diferencia de lo que suele ocurrir en eventos del estilo, en esta ocasión están garantizadas la trazabilidad y revalorización de los materiales recolectados, para su posterior tratamiento. Así, los participantes de la limpieza clasificarán los desechos en dos categorías: plásticos y otros materiales.

Los residuos plásticos serán retirados por Urbano (operador logístico de Bonding y Empresa B certificada) y trasladados a GEA, recicladora aliada que procesará el material para reincorporarlo como materia prima en la producción de nuevos anteojos.

Por su parte, el resto de los residuos recolectados será gestionado por Fundación Manos Verdes en articulación con la Municipalidad de San Isidro para su correcto tratamiento y disposición final.

“No buscamos simplemente fabricar anteojos de una manera diferente, sino promover una forma distinta de mirar y actuar. Queremos que las personas no solo limpien una costa, sino que descubran que aquello que hoy consideramos un residuo puede convertirse mañana en un nuevo recurso”, expresó Martín Centeno, CEO de Bonding.

Convocaron a una limpieza colectiva del Río de la Plata en Martínez, Clean Up Bonding 2026 Foto: Prensa Bonding

Cómo participar de Clean Up Bonding