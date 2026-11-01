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Noviembre comienza con lluvias en Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas este domingo 1

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio en las condiciones del tiempo con una máxima de 23 grados y probabilidades de precipitaciones de hasta el 70%.

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El Servicio Meteorológico Nacional informó cuándo cederán las precipitaciones. Foto: Canal 26
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El clima en Buenos Aires para este domingo 1° de noviembre estará marcado por el regreso de las lluvias y tormentas a la Ciudad y el Área Metropolitana (AMBA) después de un sábado con condiciones estables. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 23, con probabilidades de precipitaciones que podrían alcanzar el 70% durante la tarde y la noche.

A qué hora llegan las lluvias y tormentas a Buenos Aires este domingo 1° de noviembre

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 17 grados durante la madrugada, sin precipitaciones previstas. Sin embargo, durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas con una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%, de acuerdo con las previsiones meteorológicas.

El período de mayor inestabilidad se concentrará durante la tarde y la noche del domingo, cuando las probabilidades de precipitaciones aumentarán hasta ubicarse entre el 40% y el 70%. Los vientos soplarán principalmente desde el noreste y el este, con velocidades estimadas de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Clima, tormentas, lluvias.
Clima, tormentas, lluvias. Foto: NA

Qué temperatura hará el domingo 1° de noviembre en el AMBA

La temperatura máxima alcanzará los 23 grados durante las primeras horas de la tarde, mientras que por la noche descenderá hasta aproximadamente 20 grados. Para quienes tengan previstas actividades al aire libre, especialmente durante la segunda mitad de la jornada, será conveniente consultar las actualizaciones del SMN y contemplar posibles cambios por las tormentas.

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El pronóstico también coincide con la realización del Superclásico entre Boca y River, programado para las 15 en La Bombonera. Las precipitaciones previstas para esa franja horaria podrían afectar las condiciones del partido, aunque su intensidad y duración dependerán de la evolución meteorológica.

Tormentas y lluvias. Foto: NA.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante los primeros días de noviembre

El lunes 2 de noviembre mejorarán las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 16 grados y una máxima de 26, sin lluvias previstas.

Para el martes 3, el SMN anticipa temperaturas de hasta 22 grados y una nueva posibilidad de precipitaciones hacia la tarde y noche, mientras que el miércoles 4 se espera una máxima de 25 grados y tiempo estable.

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