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ANSES: atención jubilados y titulares de AUH, qué ocurre con los pagos del 2 al 6 de noviembre

El calendario de pagos de ANSES genera dudas entre jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Durante la primera semana de noviembre no habrá nuevas acreditaciones para los principales beneficiarios, por lo que deberán esperar hasta el inicio del cronograma oficial.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Oficinas de ANSES
ANSES cobros Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para poner en marcha el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2026. Sin embargo, quienes esperan cobrar durante los primeros días del mes deberán tener en cuenta una particularidad importante.

Entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre no se encuentran previstas nuevas acreditaciones para los grupos principales del organismo. Esto alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, AUH, Asignación por Embarazo y beneficiarios del SUAF.

Por ese motivo, durante esos cinco días no habrá pagos organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad. Los depósitos comenzarán durante la semana siguiente, de acuerdo con la prestación que perciba cada beneficiario.

ANSES: quiénes cobran del lunes 2 al viernes 6 de noviembre

De acuerdo con el cronograma difundido para noviembre, ninguno de los principales grupos de ANSES tiene una nueva fecha de cobro asignada entre el lunes 2 y el viernes 6.

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Cobros ANSES Foto: ANSES

La pausa comprende a los beneficiarios de las siguientes prestaciones:

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.
  • Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo.
  • Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF.
  • Asignación Universal por Embarazo (AUE).
  • Asignaciones por Prenatal y Maternidad.
  • Prestación por Desempleo.

Esto no significa que las oficinas de ANSES permanezcan cerradas ni que los beneficiarios no puedan realizar trámites. La medida se refiere exclusivamente a la ausencia de nuevas acreditaciones dentro del calendario mensual durante esos días.

Quienes todavía tengan dinero disponible de pagos anteriores podrán utilizarlo con normalidad mediante su tarjeta de débito, retirar efectivo o realizar transferencias. Sin embargo, ese saldo no corresponde a una nueva liquidación de noviembre.

Cuándo comienzan los pagos de ANSES en noviembre

Las primeras acreditaciones del calendario mensual comenzarán el miércoles 11 de noviembre. A partir de esa fecha se habilitarán los depósitos de forma progresiva, según el tipo de prestación y la terminación del DNI del titular.

Para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, las fechas previstas son:

  • Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 0.
  • Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 1.
  • Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 2, 3 y 4.
  • Lunes 16 de noviembre: DNI terminados en 5.
  • Martes 17 de noviembre: DNI terminados en 6.
  • Miércoles 18 de noviembre: DNI terminados en 7.
  • Jueves 19 de noviembre: DNI terminados en 8.
  • Viernes 20 de noviembre: DNI terminados en 9.
ANSES
Cobros ANSES Foto: ANSES

En tanto, los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar durante la última parte del mes. En este caso, el orden también dependerá de la terminación del documento.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran en noviembre

Los titulares de Pensiones No Contributivas tampoco tendrán nuevos depósitos entre el 2 y el 6 de noviembre. Para estos beneficiarios, el esquema comenzará la semana siguiente y se distribuirá en tres jornadas.

El miércoles 11 de noviembre cobrarán los documentos terminados en 0 y 1. El jueves 12 será el turno de las terminaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Finalmente, el viernes 13 recibirán el pago los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9.

Dentro de este grupo se encuentran las pensiones por invalidez laboral, vejez y para madres de siete hijos, además de otras prestaciones administradas por el organismo previsional.

AUH y SUAF: cuándo se acreditan las asignaciones

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo del SUAF comenzarán a pagarse el miércoles 11 para los DNI terminados en 0.

El cronograma continuará el jueves 12 con la terminación 1 y el viernes 13 con los documentos finalizados en 2. Luego avanzará progresivamente hasta completar todas las terminaciones.

La Asignación Universal por Embarazo seguirá un esquema similar. Las primeras titulares en cobrar serán aquellas cuyo DNI finalice en 0, mientras que las restantes recibirán el depósito según el orden establecido por ANSES.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Cada beneficiario puede verificar su fecha ingresando en Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí deberá seleccionar la opción “Cobros” y luego ingresar en “Consultar fecha y lugar de cobro”.

También es posible consultar la información mediante la aplicación oficial. Antes de concurrir al banco, se recomienda comprobar la fecha asignada, ya que el calendario puede variar de acuerdo con la prestación, la terminación del DNI o una modificación administrativa.

En conclusión, entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre no habrá nuevos pagos para los principales beneficiarios de ANSES. El cronograma comenzará el miércoles 11, por lo que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deberán revisar su fecha particular antes de dirigirse a una entidad bancaria.

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Redacción Sociedad
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