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Franco Colapinto sufrió un duro castigo en México: la sanción que lo dejó sin puntos en la Fórmula 1

El piloto argentino había completado una de sus mejores carreras de la temporada y llegó a ocupar el séptimo puesto. Sin embargo, una decisión de la FIA cambió el resultado y dejó a Alpine con las manos vacías.

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Franco Colapinto.
Franco Colapinto. Foto: REUTERS
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La alegría de Franco Colapinto duró apenas unas horas en el Gran Premio de México. El argentino realizó una actuación destacada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cruzó la bandera a cuadros en la octava posición y posteriormente apareció séptimo en el clasificador provisional por una sanción aplicada a Oscar Piastri.

El resultado representaba el regreso de Colapinto a la zona de puntos después de varias fechas sin sumar. Sin embargo, cuando la actividad en la pista ya había terminado, los comisarios deportivos revisaron una maniobra del piloto de Alpine y tomaron una decisión determinante.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) concluyó que el corredor argentino no había reducido suficientemente la velocidad al atravesar un sector señalado con bandera amarilla simple. Por ese motivo, recibió diez segundos de penalización y cayó hasta el decimoquinto lugar de la clasificación definitiva.

Por qué la FIA sancionó a Franco Colapinto en México

La situación investigada ocurrió en una zona donde los pilotos debían disminuir la velocidad y estar preparados para modificar su trayectoria ante la posible presencia de un peligro.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.

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Franco Colapinto de Alpine durante los entrenamientos del GP de Estados Unidos.

Colapinto y los representantes de Alpine comparecieron ante los comisarios y presentaron información de telemetría y material fotográfico para defender su posición. La escudería intentó demostrar que el argentino había desacelerado y estaba en condiciones de cambiar de dirección en caso de ser necesario.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.
Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Daniel Becerril)

Sin embargo, después de analizar los registros del monoplaza y las imágenes de la cámara a bordo, los oficiales determinaron que la reducción de velocidad no había sido suficiente para las condiciones del sector.

Además del recargo de diez segundos, Colapinto recibió un punto en su superlicencia. La resolución terminó borrando el gran resultado que había conseguido sobre la pista durante una carrera exigente.

La gran remontada que terminó eclipsada por la penalización

La sanción tuvo un impacto todavía mayor por el rendimiento que había mostrado el argentino. Colapinto partió desde el undécimo lugar y protagonizó una salida sobresaliente, durante la cual consiguió avanzar varias posiciones.

En los primeros metros logró superar a Pierre Gasly, Lando Norris y Nico Hülkenberg. También aprovechó diferentes incidentes ocurridos delante suyo para acomodarse rápidamente entre los principales puestos del Gran Premio de México.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.
Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Eloisa Sánchez)

A partir de ese momento, el piloto de Alpine administró el ritmo, cuidó los neumáticos y ejecutó una estrategia de una sola detención. Su trabajo le permitió mantenerse en la pelea por los puntos frente a monoplazas que, en principio, contaban con un rendimiento superior.

Colapinto recibió la bandera a cuadros en el octavo puesto. Luego, el castigo aplicado a Piastri lo elevó provisionalmente al séptimo lugar, pero la posterior resolución de los comisarios volvió a modificar el clasificador y lo relegó hasta la decimoquinta posición.

Alpine perdió todos sus puntos en el GP de México

El argentino no fue el único representante de Alpine afectado por una decisión posterior a la competencia. Su compañero Pierre Gasly también fue investigado por no disminuir suficientemente la velocidad, aunque su episodio ocurrió en una zona con doble bandera amarilla.

La penalización de ambos pilotos produjo un resultado devastador para la escudería francesa. Lo que inicialmente parecía una jornada muy productiva terminó convirtiéndose en un Gran Premio sin unidades. Alpine perdió fuera de la pista los puntos que había conseguido durante la carrera.

El mensaje de Colapinto tras conocer la sanción

Después de conocerse la resolución, Colapinto admitió su responsabilidad y se disculpó con el equipo. El argentino lamentó que el error bajo bandera amarilla arruinara una actuación que, hasta ese momento, había sido sólida.

Más allá del desenlace, su rendimiento dejó una señal alentadora. Colapinto volvió a mostrarse rápido, constante y preparado para aprovechar cada oportunidad, aunque la infracción terminó opacando uno de sus mejores domingos de la temporada.

Ahora, su próximo objetivo será dejar atrás el golpe sufrido en México y transformar el buen ritmo exhibido en un resultado efectivo. La sanción convirtió una posible celebración en una jornada amarga, pero también confirmó que el argentino tiene herramientas para volver a luchar por los puntos en la Fórmula 1.

Franco ColapintoFórmula 1Gran Premio de México
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