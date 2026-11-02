Los aumentos que por decreto cobraron los jubilados de ANSES en enero y febrero de 2027

Aumentos para jubilados en enero y febrero 2027. Foto: ANSES

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán nuevos aumentos en enero y febrero de 2027, de acuerdo con el mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024. Las primeras estimaciones de las consultoras relevadas por el Banco Central anticipan subas cercanas al 2% mensual.

La fórmula vigente establece que los haberes previsionales se actualizan todos los meses según la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con dos meses de rezago. Por ese motivo, los incrementos de enero y febrero estarán determinados por los índices de precios de noviembre y diciembre de 2026, respectivamente.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas proyectan una inflación del 1,6% para noviembre y del 1,8% para diciembre. Se trata de estimaciones y no de porcentajes confirmados: los valores definitivos dependerán de los datos oficiales que publique el organismo estadístico.

Aumentos de ANSES para jubilados. Foto: ANSES

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en enero y febrero de 2027

A partir de esas previsiones, la jubilación mínima podría superar los $458.000 en enero y alcanzar más de $467.000 en febrero. Para calcular los montos se toma como referencia el haber mínimo de noviembre, establecido en $444.158,46 por la Resolución 304/2026, y se aplican los aumentos de manera acumulativa.

Las proyecciones para los próximos meses son:

Diciembre de 2026: $451.709,15 , con una suba estimada del 1,7%.

Enero de 2027: $458.936,50 , con un aumento proyectado del 1,6%.

Febrero de 2027: $467.197,36, con un incremento previsto del 1,8%.

Los valores de enero y febrero todavía no fueron oficializados por ANSES y podrían cambiar si los índices de inflación finalmente difieren de las estimaciones del REM.

¿Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados?

Otro punto pendiente es la continuidad del bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno otorga a los jubilados que cobran los haberes más bajos.

Si el Ejecutivo decide mantener ese refuerzo durante los primeros meses de 2027, los ingresos totales de quienes perciben la jubilación mínima alcanzarían los siguientes valores:

Enero de 2027: $528.936,50 , al sumar el haber proyectado y el bono.

Febrero de 2027: $537.197,36, bajo el mismo supuesto.

Sin embargo, estos montos son hipotéticos. La continuidad del bono de $70.000 durante 2027 todavía no cuenta con una confirmación oficial, por lo que no puede considerarse parte asegurada de los ingresos de los jubilados.

Aumentos de ANSES para jubilados. Foto: ANSES

Cuándo se conocerán los aumentos definitivos de enero y febrero

El calendario de publicaciones del INDEC permitirá determinar los porcentajes finales de actualización. En diciembre de 2026 se difundirá el IPC correspondiente a noviembre, que definirá el aumento de las jubilaciones de enero.

Por su parte, el índice de diciembre se conocerá en enero de 2027 y servirá para establecer la suba que ANSES aplicará en febrero.

Hasta que se publiquen ambos indicadores, los montos calculados a partir de las proyecciones de las consultoras deben considerarse estimaciones y no valores definitivos de los haberes previsionales.