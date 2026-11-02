Alerta por un cambio brusco en el AMBA: qué día la mínima caerá a 9 grados

El frío se hace presente en Buenos Aires. Foto: NA

La primera semana de noviembre comienza con cambios importantes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Después de un inicio con temperaturas agradables, el panorama podría modificarse rápidamente por el aumento de la nubosidad y el avance de un frente de inestabilidad.

Durante las primeras jornadas se esperan máximas cercanas a los 26 grados y mínimas de alrededor de 15 grados. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto y no se descarta la presencia de lluvias aisladas.

Ante este escenario, será conveniente consultar periódicamente las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente antes de organizar actividades al aire libre. Los pronósticos pueden modificarse a medida que se aproxima cada jornada.

Cuándo podrían llegar las lluvias al AMBA

El tiempo comenzaría a mostrar una mayor inestabilidad entre el martes y el miércoles. Para el martes se proyecta una jornada con temperaturas de entre 16 y 22 grados, acompañada por probabilidades de precipitaciones en distintos sectores del AMBA.

El miércoles podría registrarse una leve recuperación térmica, con una máxima cercana a los 24 grados. No obstante, todavía existirían posibilidades de lluvias débiles o intermitentes durante diferentes momentos del día.

Clima, tormentas, lluvias. Foto: NA

Por este motivo, quienes deban trasladarse hacia el trabajo, la escuela o realizar trámites deberán mantener el paraguas a mano. No se espera que toda la semana esté dominada por el mal tiempo, pero sí podrían alternarse períodos de estabilidad con momentos de cielo cubierto y precipitaciones.

Estos cambios resultan habituales durante la primavera, una estación caracterizada por las variaciones repentinas de temperatura, el aumento de la humedad y la llegada de tormentas.

Una mejora temporaria antes de un nuevo cambio

El jueves podría convertirse en una de las jornadas más agradables de la semana. Se espera una máxima cercana a los 26 grados, una mínima de aproximadamente 12 grados y bajas probabilidades de precipitaciones.

Este panorama permitiría disfrutar de algunas horas con condiciones más estables. Sin embargo, la recomendación será no guardar el abrigo ni el paraguas, ya que el tiempo volvería a desmejorar rápidamente.

Hacia el viernes podrían regresar las lluvias, acompañadas por un descenso de la temperatura máxima, que se ubicaría alrededor de los 20 grados. La combinación de nubosidad, viento y humedad provocaría una sensación térmica más baja.

Cuál será el día más frío de la semana

El sábado se perfila como el día más frío, con una mínima cercana a los 9 grados y una máxima que apenas alcanzaría los 17 grados. También podrían registrarse precipitaciones aisladas, especialmente durante las primeras horas.

Quienes tengan actividades durante la mañana deberán salir con abrigo, calzado adecuado y protección para la lluvia. El cambio será notorio en comparación con las temperaturas templadas registradas durante el comienzo de la semana.

Para el domingo se espera una recuperación moderada. La máxima podría alcanzar los 22 grados, mientras que la mínima rondaría los 10 grados. Además, disminuirían las probabilidades de lluvias, permitiendo cerrar el fin de semana con condiciones más favorables.

De todas formas, el pronóstico podría experimentar modificaciones. Antes de salir, será importante revisar las advertencias oficiales y conocer si existen alertas por tormentas, lluvias intensas o ráfagas de viento en el AMBA.