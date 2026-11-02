comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Alerta por un cambio brusco en el AMBA: qué día la mínima caerá a 9 grados

El pronóstico del tiempo anticipa una semana cambiante en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con jornadas templadas, períodos de inestabilidad y un descenso térmico que se sentirá con mayor fuerza hacia el fin de semana. Cuándo podrían regresar las lluvias y cuál sería el día más frío.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Un hombre abrigado pasea a su perro bulldog francés.
El frío se hace presente en Buenos Aires. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La primera semana de noviembre comienza con cambios importantes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Después de un inicio con temperaturas agradables, el panorama podría modificarse rápidamente por el aumento de la nubosidad y el avance de un frente de inestabilidad.

Durante las primeras jornadas se esperan máximas cercanas a los 26 grados y mínimas de alrededor de 15 grados. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto y no se descarta la presencia de lluvias aisladas.

Ante este escenario, será conveniente consultar periódicamente las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente antes de organizar actividades al aire libre. Los pronósticos pueden modificarse a medida que se aproxima cada jornada.

Cuándo podrían llegar las lluvias al AMBA

El tiempo comenzaría a mostrar una mayor inestabilidad entre el martes y el miércoles. Para el martes se proyecta una jornada con temperaturas de entre 16 y 22 grados, acompañada por probabilidades de precipitaciones en distintos sectores del AMBA.

Contenido Recomendado

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires:a qué hora llega la lluvia este domingo 1 de noviembre

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Boca-River bajo amenaza de tormentas:el pronóstico que preocupa a horas del Superclásico en La Bombonera

Boca-River bajo amenaza de tormentas: el pronóstico que preocupa a horas del Superclásico en La Bombonera

El miércoles podría registrarse una leve recuperación térmica, con una máxima cercana a los 24 grados. No obstante, todavía existirían posibilidades de lluvias débiles o intermitentes durante diferentes momentos del día.

Clima, tormentas, lluvias.
Clima, tormentas, lluvias. Foto: NA

Por este motivo, quienes deban trasladarse hacia el trabajo, la escuela o realizar trámites deberán mantener el paraguas a mano. No se espera que toda la semana esté dominada por el mal tiempo, pero sí podrían alternarse períodos de estabilidad con momentos de cielo cubierto y precipitaciones.

Estos cambios resultan habituales durante la primavera, una estación caracterizada por las variaciones repentinas de temperatura, el aumento de la humedad y la llegada de tormentas.

Una mejora temporaria antes de un nuevo cambio

El jueves podría convertirse en una de las jornadas más agradables de la semana. Se espera una máxima cercana a los 26 grados, una mínima de aproximadamente 12 grados y bajas probabilidades de precipitaciones.

Este panorama permitiría disfrutar de algunas horas con condiciones más estables. Sin embargo, la recomendación será no guardar el abrigo ni el paraguas, ya que el tiempo volvería a desmejorar rápidamente.

Hacia el viernes podrían regresar las lluvias, acompañadas por un descenso de la temperatura máxima, que se ubicaría alrededor de los 20 grados. La combinación de nubosidad, viento y humedad provocaría una sensación térmica más baja.

Cuál será el día más frío de la semana

El sábado se perfila como el día más frío, con una mínima cercana a los 9 grados y una máxima que apenas alcanzaría los 17 grados. También podrían registrarse precipitaciones aisladas, especialmente durante las primeras horas.

Quienes tengan actividades durante la mañana deberán salir con abrigo, calzado adecuado y protección para la lluvia. El cambio será notorio en comparación con las temperaturas templadas registradas durante el comienzo de la semana.

Para el domingo se espera una recuperación moderada. La máxima podría alcanzar los 22 grados, mientras que la mínima rondaría los 10 grados. Además, disminuirían las probabilidades de lluvias, permitiendo cerrar el fin de semana con condiciones más favorables.

De todas formas, el pronóstico podría experimentar modificaciones. Antes de salir, será importante revisar las advertencias oficiales y conocer si existen alertas por tormentas, lluvias intensas o ráfagas de viento en el AMBA.

ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires:a qué hora llega la lluvia este domingo 1 de noviembre

    Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: a qué hora llega la lluvia este domingo 1 de noviembre

  2. El pronóstico alerta por tormentas fuertes en el AMBA:a qué hora llueve y qué día mejora el tiempo

    El pronóstico alerta por tormentas fuertes en el AMBA: a qué hora llueve y qué día mejora el tiempo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Presupuesto 2027:el Gobierno acelera las negociaciones, pero sus aliados ponen condiciones para acompañarlo

Javier Milei en el Congreso.

Elecciones en Bariloche:la alianza de Walter Cortés y Alberto Weretilneck se impone los comicios a Convencionales

El Gobierno no consigue los votos necesarios en el Senado para la eliminación de las PASO:cómo sigue la negociación con los gobernadores

Karina Milei y Jorge Macri recorrieron las obras para la visita del papa León XIV en medio de las negociaciones entre LLA y el PRO:“Se puede trabajar juntos”

Economía

Plazo fijo:cuánto ganás con $1 millón en 30 días y qué banco paga más en noviembre

Plazo fijo. Foto: NA

Los aumentos que por decreto cobraron los jubilados de ANSES en enero y febrero de 2027

ANSES:atención jubilados y titulares de AUH, qué ocurre con los pagos del 2 al 6 de noviembre

Calendario ANSES de noviembre:las fechas clave para los DNI terminados en 4 y 5

Internacionales

“¡Se nos acaba el tiempo!”:el desesperado pedido de auxilio de los pilotos del Learjet antes de estrellarse en Florida

Un Learjet 60, que se cree que transportaba a nueve personas, se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach.

Flávio Bolsonaro anunció que dará entrevistas para hablar de lo que “ya nadie puede decir” en Brasil:“Esto no es democracia”

Videos impresionantes:un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un impactante incendio

Midterms en USA:Donald Trump dijo que se convertirá en el “señor Veto” si los demócratas ganan el Congreso