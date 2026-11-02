Papa León XIV en Argentina: el Gobierno prepara un operativo especial y busca evitar tensiones políticas

El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar

La Argentina se prepara para recibir al Papa León XIV en una visita que promete convertirse en uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más relevantes del año. A pocos días de su llegada, el Gobierno nacional, la Iglesia y las autoridades locales trabajan contrarreloj para definir la logística, la seguridad y el desarrollo de cada actividad.

El Sumo Pontífice arribará el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, procedente de Montevideo. Su aterrizaje está previsto en el Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido por autoridades eclesiásticas y por el presidente Javier Milei. La visita se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Además del exigente operativo, existe una preocupación compartida: evitar que los discursos y gestos del Papa sean interpretados únicamente desde la puja partidaria. Tanto la Casa Rosada como la Conferencia Episcopal Argentina insisten en que será un viaje pastoral dirigido a toda la sociedad.

Una delegación del Vaticano revisará la seguridad y los recorridos

Como parte de los preparativos, una comitiva integrada por 26 funcionarios de la Santa Sede llegará a Buenos Aires para realizar la última inspección. La delegación estará encabezada por Alessandro Gallo, responsable de la organización del viaje, e incluirá integrantes de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios.

Los representantes recorrerán los lugares donde se celebrarán misas, reuniones y actividades públicas. También supervisarán los altares, la liturgia, los accesos, los traslados y los dispositivos de protección.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

Uno de los principales desafíos será garantizar el cumplimiento de los horarios. Las autoridades quieren evitar demoras que puedan reducir los recorridos en el Papamóvil, uno de los momentos más esperados por los fieles.

Para disminuir cualquier margen de error, habrá ensayos en los diferentes escenarios. Los equipos deberán coordinar movimientos y protocolos de seguridad ante actividades que podrían convocar a miles de personas.

El pedido para que la visita no ingrese en “la grieta”

Más allá del despliegue operativo, el Gobierno y la Iglesia intentan impedir que la presencia de León XIV quede atravesada por la discusión política local.

Desde la Conferencia Episcopal remarcaron que el mensaje del Papa será para todos. Su agenda contemplará encuentros vinculados con el trabajo, la pobreza, la discapacidad, el sector empresarial y las comunidades religiosas.

Algunos puntos podrían resultar sensibles para el oficialismo. Entre ellos aparecen la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, el encuentro con representantes del mundo laboral y el recorrido por la cárcel de Devoto.

Sin embargo, en el Ejecutivo esperan que León XIV plantee reflexiones generales sobre la protección de las personas vulnerables, la dignidad humana y los desafíos de la inteligencia artificial, sin realizar cuestionamientos partidarios directos.

La organización distinguirá los actos institucionales de los encuentros estrictamente pastorales. Mientras en algunas actividades no habrá dirigentes, la recepción del Palacio Libertad reunirá a gobernadores, legisladores, funcionarios, integrantes de la Corte Suprema y representantes de la sociedad civil.

La agenda de León XIV en Argentina

Después de aterrizar el domingo 8, el Papa visitará el monumento al general José de San Martín, en Retiro. Luego participará de la bienvenida oficial en la Casa Rosada, donde se reunirá con Javier Milei. La jornada terminará con una recepción en el Palacio Libertad.

El lunes 9 se trasladará al Cottolengo Don Orione, en Claypole. Más tarde celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y mantendrá encuentros con representantes del trabajo y de diferentes comunidades religiosas. También participará de una actividad en la Catedral Metropolitana.

Javier Milei se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano. Foto: Reuters.

El martes 10 viajará a Córdoba para oficiar una misa en la Escuela de Aviación Militar. Además, se reunirá con sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. De regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes.

La última jornada será el miércoles 11. León XIV visitará la cárcel de Devoto y después se dirigirá a Luján, donde celebrará una misa frente a la basílica. Finalmente, partirá hacia Lima desde Ezeiza.

Con una agenda cargada de símbolos religiosos, sociales e institucionales, la llegada del papa León XIV a la Argentina pondrá a prueba la coordinación de las autoridades. El desafío será garantizar la seguridad y conseguir que su mensaje no quede atrapado en las disputas políticas.