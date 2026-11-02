KO Agua, la marca argentina que rompió el molde con envases de cartón, lanza una línea de aguas con proteína y colágeno

KO Agua con proteína y colágeno Foto: Prensa KO Agua

KO Agua, la marca argentina que propone un consumo alternativo y ya evitó el uso de casi 60 toneladas de plástico comercializando sus productos en envases de cartón o lata, presenta ahora su primera agua funcional.

KO busca demostrar que la rentalibidad de una empresa no tiene por qué ir a contramano de su propósito; y que la reducción de los plásticos del planeta comienza desde el consumo.

“En un mercado dominado por el PET, KO Agua propone una alternativa concreta: agua en envases de cartón de fuente renovable, sin cambiar la experiencia de consumo”, sostiene la empresa.

Hidratación + bienestar + nutrición

En octubre de 2026, KO presentó la nueva agua funcional con proteína y colágeno, una propuesta funcional lista para tomar, sin azúcar, sin edulcorantes, sin colorantes y sin sellos, con 15 gramos de proteína total y 5 gramos de colágeno hidrolizado.

KO Agua con proteína y colágeno Foto: Prensa KO Agua

Cada envase de 500 ml aporta 15 gramos de proteína total y 5 gramos de colágeno hidrolizado, con un leve sabor a frutilla. Su gran diferencial está en la materia prima: la proteína es importada de Dinamarca y es considerada de la mejor calidad del mundo.

Además, es la única que no traslada sabor ni color lácteo al agua, algo poco habitual en el segmento.

El resultado es un producto de fácil digestión, que se consume fresco y sin preparación. Es libre de gluten, sin azúcar, sin edulcorantes, sin colorantes y sin sellos, lo que lo convierte en una opción lo más natural posible para complementar la ingesta diaria y ayudar a alcanzar la cantidad de proteína que el cuerpo necesita por día.

KO Agua con proteína y colágeno Foto: Prensa KO Agua

“En KO priorizamos la calidad y la innovación. Creamos productos a partir de la necesidad que vemos en el consumidor: un agua que no sea solo agua, sino una nueva forma de sumar bienestar a la rutina”, destacan desde la marca.

Cómo son los envases de KO Agua y por qué son la mejor opción para el planeta

Las aguas de KO se venden en envases Tetra Pak fabricados con cartón de fuente renovable con certificación FSC, y con tapas de origen vegetal, elaboradas con polímeros de caña de azúcar (con certificación Bonsucro). Por eso, son 100% reciclables y libres de BPA, un compuesto químico industrial perjudicial para el cuerpo.

KO es la primera agua argentina que se comercializa en envases de cartón de fuente reutilizable. Foto: Prensa KO Agua

Además, la marca suma el Sello Unplastify, que valida la reducción del uso de plásticos convencionales. Cada compra permite dimensionar cuánto plástico se evitó, lo que convierte la sustentabilidad en una decisión medible.

Según Naciones Unidas, en el mundo se producen actualmente más de 400 millones de toneladas de plástico al año, y solo se recicla el 9%. En Argentina, mientras tanto, cada persona descarta 66 kg de plástico por año y solo se recicla el 4%.

Innovación: más allá del agua

Además de agua sin gas y gasificada, KO Agua amplió su familia de productos escuchando al consumidor y sus necesidades, y actualmente cuenta con varios productos y presentaciones:

Agua plain 500 ml, en caja de cartón.

Agua con gas 473 ml, en lata.

Aguas infusionadas 500 ml, con leve sabor a frutas , sin azúcar, sin colorantes y con vitamina C, pensadas como alternativa a las bebidas azucaradas.

Agua funcional con proteína y colágeno, que se lanzó en octubre de 2026, con: 15 g de proteína y 5 g de colágeno por envase de 500 ml.

KO es la primera agua argentina que se comercializa en envases de cartón de fuente reutilizable. Foto: Prensa KO Agua

Economía circular que nace en una caja de agua

KO Agua trabaja junto a GEA Sustentable, empresa líder en gestión responsable de residuos, para que sus envases sean acondicionados para su reciclaje.

Una vez prensados y reciclados, los envases de cartón se transforman en placas y chapas ecológicas para techos y paredes de viviendas, pupitres y sillas para escuelas, y mobiliario para hospitales y comedores comunitarios.