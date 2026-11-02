La Liga Profesional publicó los audios del VAR: qué dijeron los árbitros sobre las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel

La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS

La Liga Profesional difundió los audios del VAR correspondientes a las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel durante el Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River.

Las grabaciones permitieron conocer el diálogo entre el árbitro Nicolás Ramírez y Silvio Trucco, responsable del VAR, en dos decisiones que provocaron fuertes cuestionamientos desde River.

Se conocieron los audios del VAR del Superclásico. Video: LPF

Qué dijeron los árbitros del VAR sobre la expulsión de Martínez Quarta

La primera polémica se produjo durante los minutos iniciales del partido, cuando Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel mientras el delantero de Boca intentaba avanzar hacia el arco. Ramírez dejó continuar el juego, pero desde la cabina detectaron una posible infracción que podía impedir una oportunidad manifiesta de gol.

Ante esa situación, Trucco solicitó que el árbitro revisara las imágenes y le explicó: “Hay una sujeción con los dos brazos”. Ramírez reconoció que no había advertido esta acción durante la jugada y, después de observar la repetición, resolvió modificar su decisión inicial.

La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS

“Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol”, explicó el juez. Finalmente, anunció que sancionaría un tiro libre directo para Boca y expulsaría al defensor de River por impedir una oportunidad manifiesta de gol.

El audio del VAR que confirmó la tarjeta roja a Gonzalo Montiel

La segunda expulsión llegó a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Gonzalo Montiel cometió una infracción sobre Lautaro Blanco. A diferencia de con Martínez Quarta, Ramírez mostró directamente la tarjeta roja y el VAR intervino para verificar la decisión.

Durante el análisis, el asistente del VAR, Gastón Suárez, respaldó la sanción: “Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo”. También describió la acción como una entrada de elevada intensidad y fuerza, con la pierna extendida, que podía provocar una lesión.

Boca Juniors vs River Plate. Foto: REUTERS

Trucco coincidió con esa interpretación y explicó: “El contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo”. De esta manera, el VAR ratificó la expulsión de Montiel sin necesidad de que Ramírez acudiera al monitor, por lo que River terminó el partido con nueve futbolistas.

Gonzalo Montiel cuestionó al árbitro del Superclásico

Después del partido, el defensor habló con la prensa y aseguró que el árbitro no pudo justificar algunas de sus decisiones. “No tenía argumentos, no tenía fundamentos para explicar lo que pasaba”, afirmó. También sostuvo que el juez había condicionado a River durante el partido.

Una de sus principales críticas estuvo relacionada con la infracción que terminó en su expulsión. Montiel comparó esa acción con una falta anterior de Lautaro Blanco sobre Tobías Andrada, por la que el futbolista de Boca recibió una amonestación.

“Blanco hizo la misma jugada y le saca amarilla. Fueron muy similares”, expresó el campeón del mundo, quien consideró que ambas situaciones merecían el mismo criterio disciplinario. El defensor también señaló que River debió recibir dos penales por infracciones sobre Nicolás Otamendi, aunque ninguna de esas acciones fue sancionada por Ramírez.