comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La Liga Profesional publicó los audios del VAR: qué dijeron los árbitros sobre las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel

La Liga Profesional publicó el diálogo entre Nicolás Ramírez y los responsables del VAR durante el triunfo de Boca por 1-0 ante River.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Liga Profesional difundió los audios del VAR correspondientes a las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel durante el Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River.

Las grabaciones permitieron conocer el diálogo entre el árbitro Nicolás Ramírez y Silvio Trucco, responsable del VAR, en dos decisiones que provocaron fuertes cuestionamientos desde River.

Audios del VAR - partido Boca vs River
Se conocieron los audios del VAR del Superclásico. Video: LPF

Qué dijeron los árbitros del VAR sobre la expulsión de Martínez Quarta

La primera polémica se produjo durante los minutos iniciales del partido, cuando Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel mientras el delantero de Boca intentaba avanzar hacia el arco. Ramírez dejó continuar el juego, pero desde la cabina detectaron una posible infracción que podía impedir una oportunidad manifiesta de gol.

Ante esa situación, Trucco solicitó que el árbitro revisara las imágenes y le explicó: “Hay una sujeción con los dos brazos”. Ramírez reconoció que no había advertido esta acción durante la jugada y, después de observar la repetición, resolvió modificar su decisión inicial.

Contenido Recomendado

La Liga Profesional aprobó el nuevo formato del torneo del fútbol argentino:cómo se jugará en 2027

La Liga Profesional aprobó el nuevo formato del torneo del fútbol argentino: cómo se jugará en 2027

La visita del Papa León XIV afectará la definición del fútbol argentino:cómo se reprogramaría la última fecha del Clausura

La visita del Papa León XIV afectará la definición del fútbol argentino: cómo se reprogramaría la última fecha del Clausura
La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS

“Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol”, explicó el juez. Finalmente, anunció que sancionaría un tiro libre directo para Boca y expulsaría al defensor de River por impedir una oportunidad manifiesta de gol.

El audio del VAR que confirmó la tarjeta roja a Gonzalo Montiel

La segunda expulsión llegó a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Gonzalo Montiel cometió una infracción sobre Lautaro Blanco. A diferencia de con Martínez Quarta, Ramírez mostró directamente la tarjeta roja y el VAR intervino para verificar la decisión.

Durante el análisis, el asistente del VAR, Gastón Suárez, respaldó la sanción: “Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo”. También describió la acción como una entrada de elevada intensidad y fuerza, con la pierna extendida, que podía provocar una lesión.

Boca Juniors vs River Plate.
Boca Juniors vs River Plate. Foto: REUTERS

Trucco coincidió con esa interpretación y explicó: “El contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo”. De esta manera, el VAR ratificó la expulsión de Montiel sin necesidad de que Ramírez acudiera al monitor, por lo que River terminó el partido con nueve futbolistas.

Gonzalo Montiel cuestionó al árbitro del Superclásico

Después del partido, el defensor habló con la prensa y aseguró que el árbitro no pudo justificar algunas de sus decisiones. “No tenía argumentos, no tenía fundamentos para explicar lo que pasaba”, afirmó. También sostuvo que el juez había condicionado a River durante el partido.

Una de sus principales críticas estuvo relacionada con la infracción que terminó en su expulsión. Montiel comparó esa acción con una falta anterior de Lautaro Blanco sobre Tobías Andrada, por la que el futbolista de Boca recibió una amonestación.

Blanco hizo la misma jugada y le saca amarilla. Fueron muy similares”, expresó el campeón del mundo, quien consideró que ambas situaciones merecían el mismo criterio disciplinario. El defensor también señaló que River debió recibir dos penales por infracciones sobre Nicolás Otamendi, aunque ninguna de esas acciones fue sancionada por Ramírez.

Liga Profesional de FútbolBoca JuniorsRiver PlateGonzalo MontielLucas Martínez QuartaVAR
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Franco Colapinto rompió el silencio tras la dura sanción en México:“Es mi error arriba del auto”

    Franco Colapinto rompió el silencio tras la dura sanción en México: “Es mi error arriba del auto”

  2. Fórmula 1:Colapinto finalizó octavo en el GP de México, donde Kimi Antonelli se proclamó como nuevo campeón mundial

    Fórmula 1: Colapinto finalizó octavo en el GP de México, donde Kimi Antonelli se proclamó como nuevo campeón mundial

  3. Los mejores memes del Superclásico entre Boca y River:las cargadas y reacciones que invadieron las redes sociales

    Los mejores memes del Superclásico entre Boca y River: las cargadas y reacciones que invadieron las redes sociales

  4. En 1978, Diego Maradona recibió una casa en La Paternal para vivir con su familia:fue una fábrica de carteras, la compraron por 100.000 dólares y hoy es un museo con más de 3000 reliquias

    En 1978, Diego Maradona recibió una casa en La Paternal para vivir con su familia: fue una fábrica de carteras, la compraron por 100.000 dólares y hoy es un museo con más de 3000 reliquias

  5. “Chiqui Tapia, botón”:la furia de los hinchas de Belgrano tras el agónico empate de Barracas

    “Chiqui Tapia, botón”: la furia de los hinchas de Belgrano tras el agónico empate de Barracas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027:“¿Por qué no?”

Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027: “¿Por qué no?”

Papa León XIV en Argentina:el Gobierno prepara un operativo especial y busca evitar tensiones políticas

Presupuesto 2027:el Gobierno acelera las negociaciones, pero sus aliados ponen condiciones para acompañarlo

Elecciones en Bariloche:la alianza de Walter Cortés y Alberto Weretilneck se impone los comicios a Convencionales

Economía

ANSES confirmó las fechas de noviembre:cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

ANSES confirmó las fechas de noviembre: cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

Plazo fijo:cuánto ganás con $1 millón en 30 días y qué banco paga más en noviembre

Los aumentos que por decreto cobraron los jubilados de ANSES en enero y febrero de 2027

ANSES:atención jubilados y titulares de AUH, qué ocurre con los pagos del 2 al 6 de noviembre

Internacionales

En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

China continúa con una notable baja de natalidad

“¡Se nos acaba el tiempo!”:el desesperado pedido de auxilio de los pilotos del Learjet antes de estrellarse en Florida

Flávio Bolsonaro anunció que dará entrevistas para hablar de lo que “ya nadie puede decir” en Brasil:“Esto no es democracia”

Videos impresionantes:un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un impactante incendio