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“¡Se nos acaba el tiempo!”: el desesperado pedido de auxilio de los pilotos del Learjet antes de estrellarse en Florida

La aeronave cayó a una velocidad de más de 6.700 metros por minuto y llegó a inclinarse 60 grados. Una grabación reveló las últimas comunicaciones de la tripulación antes del accidente que dejó nueve muertos en Estados Unidos.

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Un Learjet 60, que se cree que transportaba a nueve personas, se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach.
Un Learjet 60, que se cree que transportaba a nueve personas, se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach. Foto: Aki Kuusisto via REUTERS
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Los últimos instantes de un vuelo que terminó en tragedia quedaron registrados en una estremecedora comunicación radial. Un Learjet 60 se precipitó sobre una zona residencial de Florida, en Estados Unidos, después de experimentar un descenso descontrolado que provocó la muerte de sus nueve ocupantes.

La grabación de las conversaciones entre los pilotos y los controladores aéreos permitió reconstruir cómo una situación que comenzó con reportes de turbulencias terminó convirtiéndose en una emergencia desesperada. “Vamos a estrellarnos contra el suelo”, advirtió uno de los tripulantes cuando la aeronave perdía altura a una velocidad extrema.

Segundos después, entre gritos y pedidos de asistencia, se escuchó otra frase que reflejó la gravedad de lo que estaba ocurriendo: “¡Mire afuera! ¡Santo...! ¡Se nos acaba el tiempo!”.

Nueve personas fallecieron este domingo al estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach, en Florida.
Nueve personas fallecieron este domingo al estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach, en Florida. Video: EFE.

El accidente ocurrió el domingo en las inmediaciones de Cresthaven, cerca de Greenacres y West Palm Beach, en el condado de Palm Beach. El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía previsto aterrizar en North Eleuthera, Bahamas.

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El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó el fallecimiento de las nueve personas que viajaban a bordo.

De las turbulencias al pedido de emergencia: qué ocurrió durante el vuelo del Learjet 60

Antes de que comenzara el descenso fatal, las comunicaciones entre la tripulación y los controladores transcurrían dentro de los procedimientos habituales de navegación aérea.

Los pilotos habían informado que atravesaban una zona de turbulencias moderadas, con precipitaciones y posibles dificultades vinculadas con la formación de hielo. También señalaron que la temperatura exterior alcanzaba los 47 grados bajo cero.

Un Learjet 60, que se cree que transportaba a nueve personas, se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach.
Un Learjet 60, que se cree que transportaba a nueve personas, se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach. Foto: REUTERS

Ante esas condiciones, uno de los tripulantes consultó si existía alguna región con condiciones meteorológicas más favorables.

Desde tierra, el controlador explicó que estaba coordinando el ingreso del avión a su espacio aéreo y anticipó que las condiciones podrían mejorar más adelante. También pidió que informaran si necesitaban asistencia.

Posteriormente, la tripulación solicitó autorización para ascender al nivel de vuelo 370, correspondiente a unos 37.000 pies, aproximadamente 11.300 metros de altitud.

La maniobra fue autorizada, aunque el controlador les indicó que mantuvieran su trayectoria y evitaran continuar girando hacia la derecha debido a la presencia de otra aeronave. Hasta ese momento, nada en las comunicaciones anticipaba la magnitud de la emergencia que se produciría poco después.

“Mayday, Mayday”: el Learjet comenzó a caer a una velocidad extrema

La situación cambió abruptamente cuando uno de los pilotos comunicó que la aeronave estaba descendiendo y emitió la señal internacional de socorro: “Mayday, Mayday”.

En ese primer aviso, la tripulación informó una velocidad vertical de caída de aproximadamente 10.000 pies por minuto, equivalente a unos 3.048 metros por minuto.

El controlador confirmó la recepción del mensaje y permaneció en comunicación con el avión para intentar asistir a sus ocupantes. Sin embargo, la emergencia se agravó rápidamente.

Los pilotos declararon que la aeronave se encontraba en una condición de exceso de velocidad y señalaron que el descenso había aumentado hasta los 20.000 pies por minuto, aproximadamente 6.096 metros.

Desde la torre de control les indicaron que podían seleccionar la altitud que consideraran necesaria y solicitaron información sobre el tipo de ayuda que requerían.

La respuesta dejó en evidencia que la tripulación estaba enfrentando una situación crítica. “Vamos a estrellarnos contra el suelo”, manifestó uno de los pilotos.

La comunicación continuó brevemente, pero los datos transmitidos mostraban que el avión seguía perdiendo el control.

Los últimos 60 segundos: una inclinación de 60 grados y el grito desesperado de los pilotos

En la etapa final de la emergencia, la tripulación informó que el Learjet descendía a 22.000 pies por minuto, una velocidad vertical equivalente a unos 6.706 metros por minuto.

También advirtió que la aeronave había alcanzado una inclinación cercana a los 60 grados, una condición que reflejaba la gravedad de la maniobra que estaba experimentando.

Mientras los controladores intentaban mantener el contacto, los sonidos registrados en la cabina se volvieron cada vez más desesperados. “¡Mire afuera! ¡Santo...! ¡Se nos acaba el tiempo!”, se escuchó en la grabación.

Después de esa comunicación, el controlador continuó llamando a la aeronave e intentó obtener una respuesta de los pilotos. Pero ya no hubo nuevas contestaciones.

Un Learjet 60, que se cree que transportaba a nueve personas, se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach.
Un Learjet 60, que se cree que transportaba a nueve personas, se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach. Foto: Aki Kuusisto via REUTERS

Los registros de seguimiento del vuelo mostraron que el avión había perdido aproximadamente 8.230 metros de altitud en alrededor de un minuto, antes de que su señal desapareciera.

Las imágenes difundidas posteriormente mostraron el momento en que la aeronave se precipitó hacia tierra y se produjo una violenta explosión, acompañada por una enorme bola de fuego. El impacto ocurrió en una zona residencial, cerca de una carretera por la que circulaban vehículos.

Qué se sabe de la investigación del accidente aéreo en Florida que dejó nueve muertos

Aunque las comunicaciones permiten conocer cómo se desarrollaron los últimos momentos del vuelo, todavía no explican qué provocó la pérdida de control del Learjet 60.

Los reportes sobre turbulencias, precipitaciones y posible formación de hielo forman parte de los elementos que deberán analizar los investigadores. Sin embargo, no se ha establecido una relación causal entre esas condiciones meteorológicas y el accidente.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) participará en las tareas de investigación junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), responsable de determinar las causas de los accidentes aéreos civiles en el país.

Los especialistas deberán examinar la trayectoria de la aeronave, las condiciones meteorológicas, los sistemas de vuelo y las decisiones adoptadas durante la emergencia.

También buscarán determinar qué originó el descenso repentino y por qué la tripulación no consiguió recuperar el control antes del impacto.

Un Learjet 60, que se cree que transportaba a nueve personas, se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach.
Un Learjet 60, que se cree que transportaba a nueve personas, se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach. Foto: REUTERS

Por el momento, las identidades de las nueve víctimas no fueron difundidas públicamente, según la información disponible en el material original.

La grabación constituye uno de los principales testimonios de los instantes finales del vuelo: una secuencia de advertencias, pedidos de auxilio y comunicaciones interrumpidas que terminó con una tragedia aérea en Florida.

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