ANSES aumentó el SUAF en noviembre: cuánto se cobra por hijo y cuáles son los nuevos topes de ingresos

Nuevas escalas y topes de ANSES. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos topes de ingresos y montos de las asignaciones familiares del sistema CUNA (ex SUAF) para noviembre de 2026. La actualización será del 1,93% y alcanzará a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros beneficiarios que tengan hijos a cargo.

Los cambios quedaron oficializados mediante la Resolución 303, publicada en el Boletín Oficial. El ajuste se aplica de acuerdo con la fórmula de movilidad, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con los nuevos valores, podrán cobrar las asignaciones familiares los trabajadores cuyos ingresos individuales no superen los $3.271.814 brutos mensuales, siempre que el ingreso total del grupo familiar tampoco exceda los $6.543.628.

ANSES y sus beneficios. Foto: ANSES

La actualización también alcanza a las asignaciones por Prenatal, Nacimiento, Adopción y Matrimonio, entre otras prestaciones.

Cuáles son los nuevos topes de ingresos para cobrar el SUAF de ANSES en noviembre

A partir de noviembre, los límites de ingresos para acceder al salario familiar y otras asignaciones quedaron establecidos de la siguiente manera:

Tope de ingresos del grupo familiar: $6.543.628.

Tope individual por integrante: $3.271.814.

Esto significa que, aunque el ingreso total del hogar se encuentre por debajo del límite establecido, ningún integrante podrá superar el máximo individual. Si uno de los miembros excede ese monto, el grupo familiar queda excluido del cobro de las asignaciones.

Los límites también se aplican para acceder a las asignaciones de pago único, como las correspondientes a Nacimiento, Adopción y Matrimonio.

Cuánto paga ANSES por hijo con el aumento del SUAF en noviembre

Los trabajadores registrados que tengan hijos de hasta 18 años podrán cobrar distintos montos según los ingresos mensuales del grupo familiar.

Con el incremento del 1,93%, los valores de la Asignación Familiar por Hijo para noviembre serán:

Ingresos de hasta $1.235.699: $79.816 por hijo .

Ingresos de entre $1.235.699,01 y $1.812.272: $53.841 .

Ingresos de entre $1.812.272,01 y $2.092.326: $32.566 .

Ingresos de entre $2.092.326,01 y $6.543.628: $16.806.

Los mismos montos y escalas se utilizarán para determinar el pago de la Asignación Familiar Prenatal. El importe que recibirá cada titular dependerá, por lo tanto, de la categoría de ingresos en la que se encuentre su grupo familiar.

Cuánto cobran los monotributistas por asignación familiar en noviembre

Los trabajadores inscriptos en el Monotributo también pueden acceder a las asignaciones familiares, aunque los importes varían según la categoría tributaria en la que estén registrados.

Los nuevos valores de noviembre serán:

Categoría A: $79.816 .

Categoría B: $53.841 .

Categoría C: $32.566 .

Categorías D, E, F y G: $16.806.

De esta manera, el monto mensual por hijo se determina según la categoría del monotributista, de acuerdo con las escalas establecidas por ANSES.

Cuáles son los montos de las asignaciones de pago único en noviembre

Además del salario familiar mensual, ANSES contempla prestaciones que se abonan una sola vez ante determinados acontecimientos familiares.

Desde noviembre de 2026, los importes actualizados serán los siguientes:

Asignación por Nacimiento: $93.035 .

Asignación por Adopción: $556.217 .

Asignación por Matrimonio: $139.300 .

Ayuda Escolar Anual: $55.672.

ANSES. Foto: ANSES

Para las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio rige el tope de ingresos familiares de $6.543.628. En cambio, la Ayuda Escolar Anual no tiene límite de ingresos del grupo familiar.

Los nuevos valores comenzarán a regir en noviembre y se liquidarán de acuerdo con las condiciones y los requisitos establecidos para cada prestación.