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Cómo se calcula el aguinaldo para empleadas domésticas en diciembre 2026

El cálculo se realiza identificando el salario mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año y dividiendo ese importe por dos. Sin embargo, puede reducirse proporcionalmente cuando la trabajadora no completó el semestre.

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Cuándo y cuánto cobran de aguinaldo las empleadas domésticas según su categoría.
Cuándo y cuánto cobran de aguinaldo las empleadas domésticas según su categoría. Foto: Unsplash
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Las empleadas domésticas de Argentina cobrarán en diciembre de 2026 la segunda cuota del aguinaldo, también denominado Sueldo Anual Complementario (SAC). Según la Ley 26.844 y ARCA, el importe equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre, aunque puede reducirse proporcionalmente cuando la trabajadora no completó el semestre.

Cómo calcular el aguinaldo de una empleada doméstica en diciembre de 2026

El cálculo se realiza identificando el salario mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año y dividiendo ese importe por dos. Se deben considerar los conceptos remunerativos correspondientes, incluidos los adicionales que integren el sueldo.

Por ejemplo, si una trabajadora tuvo como mejor remuneración mensual $500.000, le corresponderá un aguinaldo de $250.000, siempre que haya trabajado durante todo el semestre:

  • Sueldo de $300.000: aguinaldo de $150.000
  • Sueldo de $400.000: aguinaldo de $200.000
  • Sueldo de $500.000: aguinaldo de $250.000
  • Sueldo de $600.000: aguinaldo de $300.000
  • Sueldo de $700.000: aguinaldo de $350.000

Estos valores son ejemplos ilustrativos para trabajadoras que completaron el semestre y no representan las escalas salariales oficiales.

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¿Cómo calcular el aguinaldo de una empleada doméstica en diciembre de 2026? Foto: Imagen ilustrativa

La Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, modificada por la Resolución 7/2026, contempla aumentos salariales para octubre, noviembre y diciembre. Por ese motivo, la actualización de los haberes puede modificar la base utilizada para calcular el aguinaldo, dependiendo de la remuneración efectivamente devengada.

Cuánto cobran de aguinaldo las empleadas domésticas según su categoría

Tomando como referencia los salarios mínimos mensuales previstos para diciembre de 2026, los importes estimados del medio aguinaldo son los siguientes:

  • Supervisores: $312.006,88 con retiro y $344.103,81 sin retiro.
  • Personal para tareas específicas: $292.013,01 con retiro y $321.644,72 sin retiro.
  • Caseros: $285.640,32 sin retiro.
  • Asistencia y cuidado de personas: $285.640,32 con retiro y $314.863,89 sin retiro.
  • Personal para tareas generales: $259.912,80 con retiro y $285.640,32 sin retiro.

Estos montos son estimativos y corresponden a la mitad de los salarios mínimos mensuales de cada categoría. El aguinaldo definitivo dependerá del mejor sueldo cobrado durante el semestre, los adicionales remunerativos y el tiempo efectivamente trabajado.

Empleada doméstica
Empleada doméstica

Cuándo se paga el aguinaldo y qué pasa si se trabaja por horas

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 26.844, la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse en la última jornada laboral de diciembre. Esta disposición específica para el personal de casas particulares establece un plazo diferente al que rige para otros trabajadores del sector privado.

Además, el derecho alcanza a las empleadas que cobran por hora, independientemente de cuántas horas trabajen por semana. El Ministerio de Trabajo aclara que no existe una cantidad mínima de horas para acceder al aguinaldo.

Cuando una trabajadora ingresó durante el segundo semestre, corresponde liquidar el importe proporcional al período trabajado. Por ejemplo, si su mejor sueldo mensual fue de $600.000 y completó cuatro meses de actividad, el aguinaldo será de $200.000.

Para determinar el importe definitivo, tanto empleadores como trabajadoras deberán revisar los recibos salariales de julio a diciembre y verificar los adicionales correspondientes.

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