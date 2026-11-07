Impulsó una ley de tierras en 1857, recibió el ferrocarril en 1866 y Sarmiento prometió crear 100 pueblos iguales: la historia de Chivilcoy

La Plaza 25 de Mayo, corazón histórico de Chivilcoy Foto: Instagram @chivilcoy.turistico

En el oeste de la provincia de Buenos Aires, una ciudad guarda una relación histórica con uno de los próceres argentinos. Chivilcoy deslumbró a Domingo Faustino Sarmiento, quien vio allí una alternativa al latifundio ganadero y un modelo basado en pequeños propietarios, agricultura y escuelas.

Su entusiasmo quedó inmortalizado el 3 de octubre de 1868. Nueve días antes de asumir la Presidencia, el sanjuanino visitó el pueblo y formuló una promesa: “hacer cien Chivilcoy”, con tierras para las familias y educación para sus hijos.

Chivilcoy: una ciudad bonaerense que nació alrededor de una pala

El partido de Chivilcoy fue creado el 28 de diciembre de 1845, durante el gobierno bonaerense de Juan Manuel de Rosas. El pueblo, sin embargo, fue fundado el 22 de octubre de 1854 por una comisión vecinal encabezada por el juez de Paz Federico Soarez.

La escena fundacional tuvo un elemento particular. Los vecinos recorrieron la zona con papeles, tinta, alimentos y una pala nueva que debía marcar el lugar elegido para la plaza principal. Valentín Fernández Coria clavó aquella pala en la tierra, en un gesto que quedó incorporado a la memoria local.

Chivilcoy, el pueblo bonaerense que inspiró a Sarmiento Foto: Instagram @pueblitosba

Manuel Villarino realizó el trazado urbano, aprobado por el Gobierno provincial el 20 de julio de 1855. El nombre Chivilcoy provendría del idioma mapuche y suele interpretarse como “lugar de agua buena y abundante”, en referencia a los arroyos, lagunas y cañadas de la región.

El pueblo que enfrentó la concentración de la tierra

Sarmiento conoció estas tierras cuando integraba el Ejército Grande de Justo José de Urquiza, antes de la batalla de Caseros de 1852. Las chacras y la capacidad de trabajo de los pobladores despertaron su interés, que se profundizó durante sus visitas posteriores.

En 1857, como senador bonaerense, impulsó la Ley de Tierras del Partido de Chivilcoy. La medida buscaba facilitar que los trabajadores rurales compraran las parcelas que cultivaban. La propuesta promovía el desarrollo de pequeños propietarios y discutía el predominio de las grandes extensiones dedicadas a la ganadería.

El ferrocarril llegó a la localidad en 1866 Foto: Instagram @pueblitosba

Para Sarmiento, esa organización se acercaba al sistema de agricultores independientes que había observado en Estados Unidos. La propiedad familiar podía generar producción, arraigo y ciudadanía. Chivilcoy demostraba que la pampa no estaba condenada únicamente al pastoreo, sino que también podía alojar pueblos prósperos y educados.

La promesa de crear cien Chivilcoy

El 3 de octubre de 1868, ya elegido presidente, Sarmiento participó de una celebración organizada por la Municipalidad. Allí presentó a Chivilcoy como su programa de gobierno y prometió reproducir la experiencia en todo el territorio nacional, con tierra para cada padre de familia y escuelas para sus hijos.

Domingo Sarmiento Foto: Archivo

El ferrocarril había llegado el 11 de septiembre de 1866 y fue fundamental para transportar la producción, ampliar el comercio y conectar el distrito con otros mercados. El crecimiento continuó y, el 27 de agosto de 1892, Chivilcoy recibió formalmente el rango de ciudad.

Su legado también alcanzó la cultura. El 10 de abril de 1886 se presentó allí una versión hablada de Juan Moreira, interpretada por las compañías de José Podestá y Alejandro Scotti, un episodio vinculado con el nacimiento del teatro nacional. En 2016, Chivilcoy fue declarada Capital Provincial del Teatro.

Hoy, la Plaza 25 de Mayo, el Palacio Municipal y los monumentos históricos permiten reconstruir aquella transformación. Sarmiento no fundó Chivilcoy, pero encontró en ese pueblo la imagen de una Argentina posible: productiva, conectada por el tren y sostenida por la propiedad rural y la escuela pública. En esa promesa de crear cien ciudades iguales quedó condensado el sueño de convertir una experiencia bonaerense en proyecto nacional.