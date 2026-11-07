comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Impulsó una ley de tierras en 1857, recibió el ferrocarril en 1866 y Sarmiento prometió crear 100 pueblos iguales: la historia de Chivilcoy

Nació alrededor de una pala, desafió al latifundio y cautivó a Sarmiento. Por qué el prócer quiso crear 100 pueblos como Chivilcoy.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Chivilcoy
La Plaza 25 de Mayo, corazón histórico de Chivilcoy Foto: Instagram @chivilcoy.turistico
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En el oeste de la provincia de Buenos Aires, una ciudad guarda una relación histórica con uno de los próceres argentinos. Chivilcoy deslumbró a Domingo Faustino Sarmiento, quien vio allí una alternativa al latifundio ganadero y un modelo basado en pequeños propietarios, agricultura y escuelas.

Su entusiasmo quedó inmortalizado el 3 de octubre de 1868. Nueve días antes de asumir la Presidencia, el sanjuanino visitó el pueblo y formuló una promesa: “hacer cien Chivilcoy”, con tierras para las familias y educación para sus hijos.

Chivilcoy: una ciudad bonaerense que nació alrededor de una pala

El partido de Chivilcoy fue creado el 28 de diciembre de 1845, durante el gobierno bonaerense de Juan Manuel de Rosas. El pueblo, sin embargo, fue fundado el 22 de octubre de 1854 por una comisión vecinal encabezada por el juez de Paz Federico Soarez.

La escena fundacional tuvo un elemento particular. Los vecinos recorrieron la zona con papeles, tinta, alimentos y una pala nueva que debía marcar el lugar elegido para la plaza principal. Valentín Fernández Coria clavó aquella pala en la tierra, en un gesto que quedó incorporado a la memoria local.

Contenido Recomendado

Pasó de tener 1.200 habitantes a solo 95:el pueblo bonaerense fundado en 1905, con 48 manzanas y una pulpería que recuperó 113 años después

Cura Malal, Buenos Aires

Un francés abandonó los Pirineos para comenzar una nueva vida en Buenos Aires:el pueblo que lleva su apellido y renació entre sierras, trenes y almacenes

Gardey, pueblo
Chivilcoy
Chivilcoy, el pueblo bonaerense que inspiró a Sarmiento Foto: Instagram @pueblitosba

Manuel Villarino realizó el trazado urbano, aprobado por el Gobierno provincial el 20 de julio de 1855. El nombre Chivilcoy provendría del idioma mapuche y suele interpretarse como “lugar de agua buena y abundante”, en referencia a los arroyos, lagunas y cañadas de la región.

El pueblo que enfrentó la concentración de la tierra

Sarmiento conoció estas tierras cuando integraba el Ejército Grande de Justo José de Urquiza, antes de la batalla de Caseros de 1852. Las chacras y la capacidad de trabajo de los pobladores despertaron su interés, que se profundizó durante sus visitas posteriores.

En 1857, como senador bonaerense, impulsó la Ley de Tierras del Partido de Chivilcoy. La medida buscaba facilitar que los trabajadores rurales compraran las parcelas que cultivaban. La propuesta promovía el desarrollo de pequeños propietarios y discutía el predominio de las grandes extensiones dedicadas a la ganadería.

Chivilcoy
El ferrocarril llegó a la localidad en 1866 Foto: Instagram @pueblitosba

Para Sarmiento, esa organización se acercaba al sistema de agricultores independientes que había observado en Estados Unidos. La propiedad familiar podía generar producción, arraigo y ciudadanía. Chivilcoy demostraba que la pampa no estaba condenada únicamente al pastoreo, sino que también podía alojar pueblos prósperos y educados.

La promesa de crear cien Chivilcoy

El 3 de octubre de 1868, ya elegido presidente, Sarmiento participó de una celebración organizada por la Municipalidad. Allí presentó a Chivilcoy como su programa de gobierno y prometió reproducir la experiencia en todo el territorio nacional, con tierra para cada padre de familia y escuelas para sus hijos.

Domingo Sarmiento Foto: Archivo

El ferrocarril había llegado el 11 de septiembre de 1866 y fue fundamental para transportar la producción, ampliar el comercio y conectar el distrito con otros mercados. El crecimiento continuó y, el 27 de agosto de 1892, Chivilcoy recibió formalmente el rango de ciudad.

Su legado también alcanzó la cultura. El 10 de abril de 1886 se presentó allí una versión hablada de Juan Moreira, interpretada por las compañías de José Podestá y Alejandro Scotti, un episodio vinculado con el nacimiento del teatro nacional. En 2016, Chivilcoy fue declarada Capital Provincial del Teatro.

Hoy, la Plaza 25 de Mayo, el Palacio Municipal y los monumentos históricos permiten reconstruir aquella transformación. Sarmiento no fundó Chivilcoy, pero encontró en ese pueblo la imagen de una Argentina posible: productiva, conectada por el tren y sostenida por la propiedad rural y la escuela pública. En esa promesa de crear cien ciudades iguales quedó condensado el sueño de convertir una experiencia bonaerense en proyecto nacional.

TurismoChivilcoyDomingo Faustino Sarmiento
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Quedó casi en el olvido tras el cierre del ferrocarril:tiene 125 habitantes, un bosque mágico, una estación de 1911 y está a 260 kilómetros de Buenos Aires

    Quedó casi en el olvido tras el cierre del ferrocarril: tiene 125 habitantes, un bosque mágico, una estación de 1911 y está a 260 kilómetros de Buenos Aires

  2. Se escondió en una vizcachera para salvar su vida:26 años después inauguró una iglesia en un pueblo bonaerense de solo 17 habitantes

    Se escondió en una vizcachera para salvar su vida: 26 años después inauguró una iglesia en un pueblo bonaerense de solo 17 habitantes

  3. Un francés abandonó los Pirineos para comenzar una nueva vida en Buenos Aires:el pueblo que lleva su apellido y renació entre sierras, trenes y almacenes

    Un francés abandonó los Pirineos para comenzar una nueva vida en Buenos Aires: el pueblo que lleva su apellido y renació entre sierras, trenes y almacenes

  4. Nació alrededor de un fuerte en 1752, conserva el primer molino hidráulico del país y es tierra del “Gaucho Santo”:el destino bonaerense a 180 kilómetros de CABA

    Nació alrededor de un fuerte en 1752, conserva el primer molino hidráulico del país y es tierra del “Gaucho Santo”: el destino bonaerense a 180 kilómetros de CABA

  5. Abrió en 1982 en plena dictadura y fue escenario de un amor que se convirtió en tango:el histórico bar de San Telmo que mantiene sus raíces vivas

    Abrió en 1982 en plena dictadura y fue escenario de un amor que se convirtió en tango: el histórico bar de San Telmo que mantiene sus raíces vivas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

“Hoy es un día de fiesta”:el papa León XIV saludó a los fieles antes de su última misa en Uruguay y su llegada a la Argentina

Papa León XIV en Uruguay.

Un obrero de 49 años amenazó de muerte al papa León XIV y fue detenido:qué encontraron en su casa de Pilar

Detuvieron a una persona acusada de amenazar de muerte al Papa León XIV antes de su llegada a la Argentina

San Martín reunió a miles de vecinos en la 5ª edición de su Feria del Libro:más de 60 stands y figuras de la cultura

Economía

Aguinaldo ANSES 2026:quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Aguinaldo ANSES 2026: quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

ANSES:quiénes pueden jubilarse a los 50 años y cuántos aportes necesitan según su trabajo

ANSES:quiénes no cobrarán el bono de $70.000 en noviembre y cuál es el tope de ingresos

Cómo jubilarse a los 40 años:ANSES reveló los requisitos vigentes para acceder a este beneficio antes de tiempo

Política

“Hoy es un día de fiesta”:el papa León XIV saludó a los fieles antes de su última misa en Uruguay y su llegada a la Argentina

Papa León XIV en Uruguay.

Tiene 31 años y se mudó a Reino Unido con la promesa de encontrar un futuro mejor, pero decidió regresar a su país:“Volver a España fue más difícil que emigrar”

Ante miles de fieles, el papa León XIV celebró su primera misa en Paysandú:el guiño a los uruguayos con el mate como ejemplo

Benjamín Netanyahu alertó que dejar a Eisenkot formar gobierno con los partidos árabes podría significar un riesgo para el Estado de Israel