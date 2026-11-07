ANSES: quiénes no cobrarán el bono de $70.000 en noviembre y cuál es el tope de ingresos

¿Qué jubilados seguirán cobrando el bono? Foto: Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las condiciones para acceder al bono extraordinario de $70.000 que se pagará en noviembre junto con los haberes previsionales. El refuerzo tendrá un límite de ingresos de $514.158,46, por lo que algunos jubilados y pensionados quedarán excluidos del beneficio.

Con el aumento del 1,93% aplicado a las prestaciones, el organismo estableció tres grupos de beneficiarios: quienes recibirán el bono completo, quienes cobrarán un importe proporcional y quienes no percibirán ningún adicional. La diferencia dependerá del monto de la jubilación o pensión mensual.

¿Qué jubilados seguirán cobrando el bono?

Qué jubilados quedan excluidos del bono de ANSES en noviembre

ANSES fijó en $514.158,46 el tope de ingresos para acceder al refuerzo. Por ese motivo, los jubilados y pensionados que cobren un haber básico igual o superior a esa cifra no recibirán el bono extraordinario.

Las condiciones se dividen en tres categorías:

No cobran el bono : quienes perciben un haber mensual igual o superior a $514.158,46 .

Cobran los $70.000 completos : los titulares de la jubilación mínima, cuyo monto quedó establecido en $444.158,46 .

Reciben un bono proporcional: quienes cobran entre $444.158,46 y $514.158,46. En estos casos, ANSES pagará la diferencia necesaria para alcanzar el límite máximo.

Por ejemplo, un jubilado que cobra $480.000 recibirá un refuerzo de $34.158,46. En cambio, quien percibe $500.000 cobrará un adicional de $14.158,46.

De esta manera, el monto del bono variará según los ingresos de cada beneficiario y no todos los titulares de prestaciones previsionales accederán a la suma completa.

Calendario de pagos de ANSES en noviembre para jubilados y pensionados

Los pagos comenzarán el miércoles 11 de noviembre para los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo. El cronograma se organizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

Miércoles 11 : DNI terminados en 0.

Jueves 12 : DNI terminados en 1.

Viernes 13 : DNI terminados en 2, 3 y 4.

Lunes 16 : DNI terminados en 5.

Martes 17 : DNI terminados en 6.

Miércoles 18 : DNI terminados en 7.

Jueves 19 : DNI terminados en 8.

Viernes 20: DNI terminados en 9.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

Martes 24 : DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 25 : DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 26 : DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 27 : DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 30: DNI terminados en 8 y 9.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre con el aumento de ANSES

Con la actualización del 1,93%, los haberes previsionales tendrán nuevos valores durante noviembre. A las prestaciones que correspondan se les sumará el bono de hasta $70.000, según el límite de ingresos establecido por el organismo.

Jubilaciones en noviembre. Foto: Magnific

Los montos quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $444.158,46. Con el bono completo, alcanza los $514.158,46 .

Jubilación máxima : $2.988.765,82 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $355.326,77. Con el bono, llega a $425.326,77 .

Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad y vejez : $310.910,92. Con el adicional, alcanza los $380.910,92 .

PNC para madres de siete hijos: $444.158,46. Con el bono completo, llega a $514.158,46.

El refuerzo se acreditará junto con los haberes mensuales y su monto dependerá de los ingresos de cada titular. Por eso, quienes superen el tope de $514.158,46 no recibirán el adicional durante noviembre.