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ANSES: quiénes no cobrarán el bono de $70.000 en noviembre y cuál es el tope de ingresos

El organismo previsional estableció un límite de $514.158,46 para acceder al refuerzo. Algunos jubilados recibirán el monto completo, otros cobrarán una suma proporcional y quienes superen ese haber quedarán excluidos. Además, cómo será el calendario de pagos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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¿Qué jubilados seguirán cobrando el bono?
¿Qué jubilados seguirán cobrando el bono? Foto: Freepik
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las condiciones para acceder al bono extraordinario de $70.000 que se pagará en noviembre junto con los haberes previsionales. El refuerzo tendrá un límite de ingresos de $514.158,46, por lo que algunos jubilados y pensionados quedarán excluidos del beneficio.

Con el aumento del 1,93% aplicado a las prestaciones, el organismo estableció tres grupos de beneficiarios: quienes recibirán el bono completo, quienes cobrarán un importe proporcional y quienes no percibirán ningún adicional. La diferencia dependerá del monto de la jubilación o pensión mensual.

Jubilados; jubilación; Anses. Foto: NA.
¿Qué jubilados seguirán cobrando el bono?

Qué jubilados quedan excluidos del bono de ANSES en noviembre

ANSES fijó en $514.158,46 el tope de ingresos para acceder al refuerzo. Por ese motivo, los jubilados y pensionados que cobren un haber básico igual o superior a esa cifra no recibirán el bono extraordinario.

Las condiciones se dividen en tres categorías:

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Jubilados

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Jubilados bono
  • No cobran el bono: quienes perciben un haber mensual igual o superior a $514.158,46.
  • Cobran los $70.000 completos: los titulares de la jubilación mínima, cuyo monto quedó establecido en $444.158,46.
  • Reciben un bono proporcional: quienes cobran entre $444.158,46 y $514.158,46. En estos casos, ANSES pagará la diferencia necesaria para alcanzar el límite máximo.

Por ejemplo, un jubilado que cobra $480.000 recibirá un refuerzo de $34.158,46. En cambio, quien percibe $500.000 cobrará un adicional de $14.158,46.

De esta manera, el monto del bono variará según los ingresos de cada beneficiario y no todos los titulares de prestaciones previsionales accederán a la suma completa.

Calendario de pagos de ANSES en noviembre para jubilados y pensionados

Los pagos comenzarán el miércoles 11 de noviembre para los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo. El cronograma se organizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

  • Miércoles 11: DNI terminados en 0.
  • Jueves 12: DNI terminados en 1.
  • Viernes 13: DNI terminados en 2, 3 y 4.
  • Lunes 16: DNI terminados en 5.
  • Martes 17: DNI terminados en 6.
  • Miércoles 18: DNI terminados en 7.
  • Jueves 19: DNI terminados en 8.
  • Viernes 20: DNI terminados en 9.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

  • Martes 24: DNI terminados en 0 y 1.
  • Miércoles 25: DNI terminados en 2 y 3.
  • Jueves 26: DNI terminados en 4 y 5.
  • Viernes 27: DNI terminados en 6 y 7.
  • Lunes 30: DNI terminados en 8 y 9.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre con el aumento de ANSES

Con la actualización del 1,93%, los haberes previsionales tendrán nuevos valores durante noviembre. A las prestaciones que correspondan se les sumará el bono de hasta $70.000, según el límite de ingresos establecido por el organismo.

Jubilados viendo sus pensiones
Jubilaciones en noviembre. Foto: Magnific

Los montos quedaron de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $444.158,46. Con el bono completo, alcanza los $514.158,46.
  • Jubilación máxima: $2.988.765,82.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77. Con el bono, llega a $425.326,77.
  • Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad y vejez: $310.910,92. Con el adicional, alcanza los $380.910,92.
  • PNC para madres de siete hijos: $444.158,46. Con el bono completo, llega a $514.158,46.

El refuerzo se acreditará junto con los haberes mensuales y su monto dependerá de los ingresos de cada titular. Por eso, quienes superen el tope de $514.158,46 no recibirán el adicional durante noviembre.

JubilaciónJubiladosANSESBono
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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