Lore, experta en huertas: “Para que tu árbol frutal crezca fuerte y con humedad constante, enterrá un tubo de PVC de 45 cm al lado del tallo”

El truco para que los árboles frutales crezca fuertes y sanos Foto: Freepik.

Mantener un árbol frutal sano y favorecer su crecimiento no siempre requiere de grandes esfuerzos: basta con tener a mano algunas herramientas que pueden marcar la diferencia. Cada especie tiene sus particularidades, pero existen algunos cuidados básicos que pueden ayudar a fortalecer sus raíces, estimular su crecimiento y fortalecer la producción de frutos. Por eso, Lore, experta en huertas, compartió en sus redes sociales un método casero y económico que permite mejorar el riego: colocar un tubo de PVC de 45 centímetros junto al tallo para llevar el agua directamente hacia las raíces.

Este truco puede resultar especialmente útil para especies como el limonero, que necesitan un suministro de agua adecuado para desarrollar raíces fuertes, hojas saludables y nuevos brotes. Según ella, la clave está en evitar que toda la humedad quede concentrada en la superficie del suelo y lograr que llegue a las zonas donde la planta más la necesita.

Un caño de PVC puede convertirse en un aliado para mejorar el riego de los árboles del jardín.

En qué consiste el truco del tubo de PVC para árboles frutales

El método presentado por la tiktoker y experta en plantas consiste en utilizar un caño de PVC como un conducto de riego profundo. En lugar de volcar toda el agua sobre la superficie de la tierra, se introduce por el interior del tubo para facilitar que llegue a las capas más profundas del suelo.

La técnica busca distribuir la humedad cerca de las raíces y reducir las pérdidas de agua por evaporación superficial. Para eso, se recomienda utilizar un tubo de aproximadamente 45 centímetros de largo, con pequeñas perforaciones en sus paredes que permitan que el agua se filtre progresivamente hacia la tierra.

Es una alternativa sencilla para quienes tienen árboles frutales en patios, jardines o macetas grandes. Sin embargo, no reemplaza el riego tradicional ni garantiza resultados en un plazo determinado: su efectividad depende del tipo de suelo, las condiciones climáticas y las necesidades de cada especie.

¿Como garantizar el riego correcto de los árboles frutales? Foto: Freepik.

Paso a paso: cómo enterrar el caño de 45 cm al lado del tallo

Para implementarlo, no hacen falta materiales demasiado costosos: basta simplemente con un tubo de PVC de aproximadamente 45 centímetros, una herramienta para realizar perforaciones y agua para el riego. Antes de comenzar, es importante fijarse la profundidad para no dañar las raíces. Luego, se deberán seguir estos pasos:

Preparar el tubo: cortar un caño de PVC de aproximadamente 45 centímetros de largo y realizar pequeños agujeros distribuidos a lo largo de sus paredes para facilitar la salida del agua.

Elegir la ubicación: buscar un lugar cercano al tallo, pero sin colocarlo pegado al tronco. Es importante evitar dañar las raíces durante la instalación.

Enterrar el caño: introducirlo verticalmente en la tierra y dejar una parte superior descubierta para poder agregar el agua cómodamente.

Acomodar el suelo: cubrir los espacios alrededor del tubo con tierra y presionar suavemente para que quede firme.

Realizar el riego: volcar el agua directamente dentro del conducto y permitir que se distribuya hacia las raíces.

La frecuencia del riego dependerá de la estación del año, la temperatura y la humedad del terreno. Por eso, antes de volver a agregar agua, conviene comprobar que la tierra no permanezca demasiado mojada.

Los beneficios de mantener una humedad constante en tus árboles

El riego cumple un rol fundamental en el desarrollo de los árboles, ya que participa como una de las fuertes principales de transporte de nutrientes y ayuda a que se produzca la fotosíntesis y otros procesos que permiten que la planta produzca hojas, flores y fruto.

Por eso, cuando la humedad del suelo se mantiene dentro de los niveles adecuados, es normal que las raíces puedan absorber mejor el agua y todos los minerales que necesitan para crecer. Esto también ayuda a evitar los períodos de estrés hídrico, que pueden manifestarse mediante hojas marchitas, caída de flores y un desarrollo más lento.

El riego profundo puede ser una herramienta útil porque permite que el agua llegue a sectores del suelo que no siempre reciben suficiente humedad con un riego superficial. Además, ayuda a aprovechar mejor el agua cuando se aplica de manera controlada.

El limonero es especial para sus cuidados. Foto: Gemini

Qué otros cuidados tener en cuenta para tener un árbol frutal fuerte y sano