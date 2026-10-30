Entre 1996 y 1999, mataron a 5 mujeres en Mar del Plata: 27 años después, el asesino apodado “El loco de la ruta” es un misterio sin resolver

El Loco de la Ruta, el misterio asesino serial que jamás encontraron. Foto: Imagen creada con IA

Los crímenes de “El Loco de la Ruta” representan uno de los grandes enigmas de la Argentina. La historia comienza el 1 de julio de 1996 después de que el cuerpo de Adriana Jaqueline Fernández (27) apareciera debajo de un puente ubicado en la Ruta Nacional 226 de la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

Los efectivos pudieron confirmar en la escena del crimen que la mujer estaba desnuda y boca abajo. Además, tras la autopsia, los médicos forenses indicaron que la víctima había sido estrangulada.

Si bien el hecho comenzó a investigarse como un homicidio aislado, con el correr de los meses, las autoridades empezaron a sospechar que podría tratarse de un asesino serial particularmente obsesionado con las trabajadoras sexuales.

Los crímenes que marcaron a Mar del Plata: el registro oficial de los asesinatos ocurridos entre 1996 y 1999

Solo cuatro meses después del primer hallazgo, en noviembre de 1996, los restos de una mujer identificada como María Esther Amaro (35) aparecieron en la Ruta Provincial 55 también en Mar del Plata. En este caso, el informe forense manifestó signos de estrangulamiento y mutilaciones. Se cree, además, que Amaro tenía la espalda cortada con la palabra “put*”.

Los siniestros crímenes no acabaron. El 21 de enero de 1997 efectivos de Policía encontraron el cuerpo desmembrado de una joven llamada Viviana Guadalupe Spíndola (26) en la Ruta Provincial 88 en el sentido Mar del Plata a Necochea. Un hallazgo similar tuvo lugar en mayo de 1996 cuando el cuerpo de Mariela Giménez (27) apareció descuartizado en esa misma autovía.

El último de los asesinatos comprobados fue el de María del Carmen Leguizamón (25), cuyos restos fueron hallados en pocos metros de la Ruta Provincial 88 el 20 de octubre de 1998.

Las mujeres eran estranguladas y sus cuerpos desmembrados. El asesino descartaba los restos en las rutas. Foto: Imagen creada con IA

¿Por qué se empezó a investigar como los asesinatos de un posible homicida en serie? La respuesta que los investigadores encontraron para esta hipótesis está en el patrón común a los crímenes antes mencionados

Todas las mujeres ejercían la prostitución y tenían entre 25 y 35 años.

El modus operandi homicida era similar: atacaba a las víctimas en rutas cercanas a Mar del Plata, las estrangulaba y descartaba los cuerpos en terrenos inhabitados y de difícil acceso.

Luego el asesino procedía a desmembrar los restos y, en algunos casos, llegaba a realizarles inscripciones en la piel a las víctimas.

Para ese entonces la Policía Bonaerense ya se encontraba investigando los crímenes del supuesto asesino con la colaboración de la “División de homicidios seriales”. Uno de los puntos de partida en la pesquisa fue un automóvil Ford Galaxy de color bordó. Testigos se acercaron a las autoridades para declarar acerca de los que podrían haber sido los últimos movimientos de Amaro, la primera víctima. Los testimonios expresaron que la mujer se había subido a un vehículo de ese modelo.

Las mujeres desaparecidas por el supuesto asesino serial “El Loco de la Ruta”

Hasta finales de 1998 y principios de 1999, la Policía Bonaerense recibió denuncias de al menos nueve mujeres desaparecidas que se cree podrían haber sido víctimas de “El Loco de la Ruta”. Sin embargo, sus cuerpos nunca fueron encontrados. Las mujeres desaparecidas por esos años fueron identificadas como:

Silvana Paola Caraballo

Verónica Andrea Chávez, una joven de 25 años que fue vista por última vez en una discoteca de Mar del Plata.

Claudia Jaqueline Romero

Ana María Nores

Sandra Carina Villanueva

Patricia Prieto

Fernanda Varón

Mirta Adela Bordón

Mercedes Almaraz

Hasta finales de 1998 y principios de 1999, la Policía Bonaerense recibió denuncias de al menos nueve mujeres desaparecidas. Foto: Archivo

Es decir que las víctimas de “El Loco de la Ruta” podrían haber sido en total 14 mujeres.

Quién era “El loco de la ruta”: el perfil y las versiones detrás del asesino serial que conmocionó al país

Uno de los grandes enigmas del caso es que no nunca se pudo concluir en un perfil criminológico ni psicológico concluyente del supuesto asesino serial apodado como “El Loco de la Ruta”.

Se creía que podría ser un hombre de mediana y hasta se llegó a contar en el expediente judicial con un sospechoso: José Luis Andújar. El sujeto era un hombre de poco más de 50 años que era dueño del bar Jardín Boliviano de Mar del Plata ubicado cerca de la Ruta 88.

Si bien se ordenaron allanamientos en su vivienda, en el bar y peritajes en su automóvil, los elementos que poseía la Policía no eran lo suficiente concluyentes para acusarlo por los crímenes.

Otra hipótesis que estuvo en manos del Poder Judicial fue la de una supuesta organización de mafia policial. Uno de los jueces a cargo de la causa investigó la posibilidad de que efectivos de la Policía Bonaerense pudieran haber estado extorsionando a cambio de dinero a las trabajadores sexuales para pudieran trabajar y que luego las habrían asesinado.

Los expedientes judiciales comprobaron casos de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad de la ciudad de Mar del Plata y de hecho cuatro efectivos fueron condenados por asociación ilícita. No obstante, jamás se pudo confirmar si estuvieron detrás de los crímenes de las 14 mujeres.

La sombra de la mafia policial: las sospechas de encubrimiento y complicidad institucional en la investigación

El caso de “El Loco de la Ruta” presentó disidencias dentro de los principales investigadores y peritos del país. Algunos criminólogos, en su momento, sostuvieron que creían que los primeros homicidios en su modus operandi poseían elementos que podían vincularse a un asesino serial. Pero, por otro lado, el juez Trogu se inclinó más por la hipótesis de una organización policial que extorsionaba a las mujeres y no un sociópata criminal único.

27 años sin respuestas: por qué el caso se convirtió en uno de los grandes misterios criminales de Argentina

A pesar de que las autoridades argentinas pidieron colaboración al FBI de los Estados Unidos, el caso quedó totalmente impune: nunca se identificó ni condenó a un individuo ni una banda policial por los asesinatos y a casi 30 años de lo ocurrido no se sabe quién fue ni si existió verdaderamente “El Loco de la Ruta”.