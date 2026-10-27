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Nació hace 10 días en una playa de Mar del Plata y puede aumentar hasta 5 kilos diarios: así crece Alfredito, el elefante marino

El pequeño mamífero sorprendió a vecinos y turistas tras nacer frente al Instituto Saturnino Unzué. Mientras especialistas vigilan su crecimiento, atraviesa una etapa decisiva: deberá acumular suficientes reservas de energía para sobrevivir cuando su madre regrese al mar.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Alfredito, el elefante marino que nació en Mar del Plata.
Alfredito, el elefante marino que nació en Mar del Plata, atraviesa sus primeros días de vida bajo la protección de su madre y el seguimiento de especialistas. Foto: Municipalidad de General Pueyrredón.
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En una playa de Mar del Plata, una escena poco habitual despertó la curiosidad de vecinos y turistas. Una hembra de elefante marino dio a luz a un cachorro que, apenas diez días después, ya se convirtió en uno de los protagonistas más queridos de la costa bonaerense.

Lo llamaron Alfredito y, aunque todavía depende completamente de su madre, su crecimiento sorprende incluso por los estándares de otros mamíferos: las crías de esta especie pueden aumentar entre tres y cinco kilos por día durante la lactancia.

El pequeño nació en la zona de La Perla, frente al Instituto Saturnino Unzué, donde permanece bajo un operativo especial de protección.

Alfredito, el elefante marino que nació en Mar del Plata.
Alfredito, el elefante marino que nació en Mar del Plata. Video: Municipalidad de General Pueyrredón.

Su llegada es particularmente llamativa porque, si bien los elefantes marinos suelen aparecer en las costas argentinas, los nacimientos en ese sector de Mar del Plata son poco frecuentes.

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Ahora, Alfredito enfrenta sus primeras semanas de vida, una etapa que determinará cómo llegará al momento en que deba comenzar a valerse por sí mismo.

Alfredito, el elefante marino que nació en Mar del Plata y superó sus primeras 72 horas

Los primeros tres días fueron fundamentales para la supervivencia del cachorro. De acuerdo con información difundida por el Municipio de General Pueyrredón y especialistas del CONICET, las primeras 72 horas constituyen un período especialmente crítico para los elefantes marinos recién nacidos, debido a las dificultades que pueden presentarse al comenzar la lactancia.

Alfredito consiguió superar esa etapa y, según los últimos reportes, su evolución es favorable. El seguimiento está a cargo de personal de Defensa Civil, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, guardaparques y científicos del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET.

Alfredito, el elefante marino que nació en Mar del Plata.
Las crías de elefante marino pueden aumentar entre 3 y 5 kilos diarios durante la lactancia, gracias a la leche materna, rica en grasas. Foto: Municipalidad de General Pueyrredón.

Los especialistas observaron que el cachorro comenzó a desplazarse con mayor coordinación sobre la arena e incluso realiza breves ingresos al agua. También confirmaron que se trata de un macho, gracias a fotografías tomadas a distancia que permitieron identificar sus características físicas sin acercarse ni molestarlo.

Su nombre surgió como un homenaje a Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil, quien participa en las tareas de protección.

Por qué Alfredito puede aumentar hasta cinco kilos diarios durante la lactancia

Una de las características más sorprendentes de los elefantes marinos del sur (Mirounga leonina) es la velocidad con la que crecen durante sus primeras semanas. Según especialistas, las crías pueden aumentar entre tres y cinco kilos diarios gracias a la leche materna, que les permite acumular importantes reservas de energía.

Elefante marino. Foto Unsplash.
La madre de Alfredito puede permanecer hasta 30 días sin alimentarse, mientras utiliza sus reservas de energía para amamantar al cachorro. Foto: Unsplash -Imagen ilustrativa.

En el caso de Alfredito, los investigadores observaron una pérdida progresiva de definición en la zona del cuello, una señal física asociada con el aumento de peso. Sin embargo, no se difundieron mediciones diarias que permitan establecer exactamente cuántos kilos ganó desde su nacimiento.

El crecimiento ocurre mientras su madre atraviesa un enorme esfuerzo físico. Durante la lactancia, que suele extenderse entre tres y cuatro semanas, las hembras permanecen en ayuno y utilizan sus propias reservas para alimentar a sus cachorros.

Alfredo Rodríguez explicó a Radio Brisas que ese período sin alimentarse puede prolongarse hasta unos 30 días. Así, mientras el pequeño aumenta rápidamente de peso, su madre pierde parte de las reservas acumuladas antes del nacimiento.

Qué pasará con Alfredito cuando su madre regrese al mar

Aunque hoy permanece protegido por su madre, Alfredito deberá atravesar una transformación importante dentro de pocas semanas.

Cuando finalice la lactancia, llegará el destete: la hembra regresará al mar para alimentarse y el cachorro comenzará una etapa de independencia. No se tratará de un abandono, sino de un comportamiento natural de la especie.

Alfredito, el elefante marino que nació en Mar del Plata.
El nacimiento de Alfredito sorprendió a vecinos y turistas de Mar del Plata, donde se estableció un perímetro de seguridad para proteger a los animales. Foto: Municipalidad de General Pueyrredón.

Durante sus primeros días sin la madre, Alfredito dependerá de las reservas de energía que acumuló gracias a la leche materna. Después, tendrá que desarrollar habilidades esenciales para sobrevivir: desplazarse entre las olas, nadar con mayor seguridad y aprender a conseguir alimento.

Natalia Martino, bióloga y responsable del área municipal de Reservas Naturales y Guardaparques, explicó a La Nación que ese momento será especialmente delicado porque el cachorro necesitará contar con reservas suficientes para afrontar sus primeras experiencias de alimentación en el mar. También atravesará su primer cambio de pelaje, que modificará progresivamente su apariencia.

Por qué está prohibido acercarse al elefante marino de Mar del Plata

El nacimiento de Alfredito generó una gran expectativa, pero también obligó a reforzar las medidas de protección. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad para impedir que personas y mascotas se acerquen demasiado a los animales.

El objetivo es evitar situaciones de estrés que puedan alterar la lactancia o provocar que la madre se aleje de su cachorro. Desde el municipio solicitaron no tocar ni alimentar a los ejemplares, no intentar llevarlos hacia el agua y mantener a los perros alejados del sector.

Elefante marino. Fuente: Unsplash
En pocas semanas, Alfredito deberá separarse de su madre y comenzar una nueva etapa de independencia, en la que aprenderá a desenvolverse en el mar. Foto: Unsplash - Imagen ilustrativa.

También recomendaron evitar gritos, bocinas y otros ruidos intensos. La presencia de Alfredito representa una oportunidad poco frecuente para observar el desarrollo de un elefante marino del sur en las playas marplatenses.

Por ahora, el pequeño continúa descansando sobre la arena, realizando sus primeras incursiones en el agua y creciendo bajo la protección de su madre. En pocas semanas comenzará una nueva etapa: deberá dejar atrás la seguridad de la playa y prepararse para sobrevivir en el océano.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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