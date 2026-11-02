Intentaron escapar de un control de tránsito en Mar del Plata y un policía los tacleó: el video

Un policía tacleó a un motociclista que intentaba escapar de un control en Mar del Plata. Foto: captura video.

Un motociclista y su acompañante fueron derribados por un policía cuando intentaban escapar de un control de tránsito en Mar del Plata. El episodio quedó registrado en videos que muestran cómo el efectivo se interpuso en el camino de la moto y terminó provocando la caída de sus dos ocupantes.

Todo ocurrió durante la madrugada de este domingo. En las imágenes se observa que el conductor intentó avanzar junto a su acompañante, pero uno de los efectivos puso el cuerpo para impedirles el paso y golpeó el vehículo. Como consecuencia, ambos cayeron al asfalto.

Un policía tacleó a una pareja que intentaba escapar en moto de un control de tránsito. Video: X/gmontenegro_ok

Tras el impacto, la mujer que viajaba como acompañante intentó levantar la moto, mientras que el conductor fue reducido por los policías. La escena sorprendió a los testigos que presenciaban el operativo. “Le clavó un tacle”, comentó una de las personas que estaba en el lugar.

El operativo tuvo lugar en un contexto de mayores controles sobre motociclistas en la zona costera, luego de que se difundiera en redes sociales una convocatoria para realizar una caravana temática por Halloween, conocida como “Rodada del terror”.

Según habían adelantado los organizadores, la ubicación del encuentro se revelaría durante el mismo día de la convocatoria, a través de las historias de sus perfiles en redes sociales.

El mensaje de Guillermo Montenegro sobre el accionar del policía

Luego de lo que sucedió, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, compartió un mensaje en redes haciendo referencia al episodio.

“Cuando nombramos a la ‘Patrulla Municipal’, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término”, escribió.

El mensaje de Guillermo Montenegro. Foto: X/gmontenegro_ok

Luego, el jefe comunal agradeció a los efectivos policiales por el procedimiento y felicitó a los que se comprometen con el cumplimiento de sus deberes.

“Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber”, remarcó. Y agregó: “Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir”.