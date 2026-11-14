Javier Milei participará de La Noche de los Museos con la inauguración de una muestra de Manuel Belgrano en Casa Rosada

Foto de Javier Milei en un acto por el Día del Maestro. Foto: Captura de video.

Javier Milei inaugurará una muestra dedicada a Manuel Belgrano en el Museo Casa Rosada en el marco de la 22ª edición de La Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires. El acto está previsto para las 18 de este sábado 14 de noviembre y contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del historiador y senador provincial bonaerense Diego Valenzuela, responsable de la exposición, bajo la propuesta titulada “Belgrano, la revolución de las ideas”.

La exposición tendrá la intención de mostrar una faceta desconocida del creador de la bandera argentina: su pensamiento económico, su formación intelectual y sus propuestas para transformar la sociedad antes de la Revolución de Mayo.

El recorrido, elaborado por Diego Valenzuela, reúne imágenes y documentos históricos -algunos inéditos- que permiten reconstruir la trayectoria de Belgrano como abogado, economista, periodista, funcionario colonial y su posterior participación militar al frente del Ejército del Norte.

La actividad también incluirá una recreación histórica a cargo del actor Mario Moscoso, quien interpretará a Domingo Faustino Sarmiento durante la inauguración de la estatua de Belgrano en Plaza de Mayo, ocurrida en 1873.

Museo de la Casa Rosada Foto: argentina.gob.ar

La inauguración marcará la primera participación activa de Milei en La Noche de los Museos desde que es presidente. Además, será una nueva oportunidad para referirse públicamente al pensamiento económico del prócer.

Durante su discurso por el Día de la Bandera de junio de 2026, describió a Belgrano como “el primer intelectual liberal económico argentino” y destacó sus ideas vinculadas con la libertad de comercio, la propiedad privada y la producción.

Cabe recordar que Milei también había homenajeado al creador de la Bandera durante el acto del 20 de junio de 2024 en Rosario, cuando recuperó aspectos de su trayectoria política y su enfrentamiento con las autoridades del Primer Triunvirato.

Dónde y a qué hora visitar la muestra de Belgrano durante La Noche de los Museos

El Museo Casa Rosada, ubicado en avenida Paseo Colón 100, abrirá sus puertas al público desde las 19.30 del sábado hasta las 2 de la madrugada del domingo 15 de noviembre. La entrada será gratuita y el ingreso estará sujeto a la capacidad del establecimiento, según informó la organización.

La programación también incluirá visitas guiadas, conciertos y actividades para familias. Entre ellas figuran presentaciones de la Banda Militar Tambor de Tacuarí, la bandoneonista Carla Algeri y la Fanfarria Militar Alto Perú.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Además de la exposición dedicada a Belgrano, los visitantes podrán recorrer las salas permanentes del museo, donde se exhiben objetos, fotografías, pinturas y piezas vinculadas con dos siglos de historia política argentina.

La jornada forma parte de una nueva edición de La Noche de los Museos, que permitirá visitar más de 350 espacios culturales de Buenos Aires entre las 19 y las 2 de la madrugada, con propuestas gratuitas distribuidas por distintos barrios.

La presencia de Javier Milei está prevista para antes del inicio de las actividades abiertas al público. Posteriormente, la muestra quedará incorporada a la oferta cultural del Museo Casa Rosada.