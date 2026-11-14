comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Javier Milei participará de La Noche de los Museos con la inauguración de una muestra de Manuel Belgrano en Casa Rosada

El presidente participará de la apertura de una exposición histórica en la Casa Rosada junto a Karina Milei.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei en acto por el Día del Maestro.
Foto de Javier Milei en un acto por el Día del Maestro. Foto: Captura de video.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Javier Milei inaugurará una muestra dedicada a Manuel Belgrano en el Museo Casa Rosada en el marco de la 22ª edición de La Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires. El acto está previsto para las 18 de este sábado 14 de noviembre y contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del historiador y senador provincial bonaerense Diego Valenzuela, responsable de la exposición, bajo la propuesta titulada “Belgrano, la revolución de las ideas”.

La exposición tendrá la intención de mostrar una faceta desconocida del creador de la bandera argentina: su pensamiento económico, su formación intelectual y sus propuestas para transformar la sociedad antes de la Revolución de Mayo.

El recorrido, elaborado por Diego Valenzuela, reúne imágenes y documentos históricos -algunos inéditos- que permiten reconstruir la trayectoria de Belgrano como abogado, economista, periodista, funcionario colonial y su posterior participación militar al frente del Ejército del Norte.

La actividad también incluirá una recreación histórica a cargo del actor Mario Moscoso, quien interpretará a Domingo Faustino Sarmiento durante la inauguración de la estatua de Belgrano en Plaza de Mayo, ocurrida en 1873.

Contenido Recomendado

Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le expresó su respaldo:“Nuestros países son hermanos, tiene en nosotros un socio”

Javier Milei y Pedro Alliana

Javier Milei rechazó que la tecnología destruya empleos y defendió la inteligencia artificial:“Hay más trabajo que nunca”

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.
Museo de la Casa Rosada. Foto: argentina.gob.ar
Museo de la Casa Rosada Foto: argentina.gob.ar

La inauguración marcará la primera participación activa de Milei en La Noche de los Museos desde que es presidente. Además, será una nueva oportunidad para referirse públicamente al pensamiento económico del prócer.

Durante su discurso por el Día de la Bandera de junio de 2026, describió a Belgrano como “el primer intelectual liberal económico argentino” y destacó sus ideas vinculadas con la libertad de comercio, la propiedad privada y la producción.

Cabe recordar que Milei también había homenajeado al creador de la Bandera durante el acto del 20 de junio de 2024 en Rosario, cuando recuperó aspectos de su trayectoria política y su enfrentamiento con las autoridades del Primer Triunvirato.

Dónde y a qué hora visitar la muestra de Belgrano durante La Noche de los Museos

El Museo Casa Rosada, ubicado en avenida Paseo Colón 100, abrirá sus puertas al público desde las 19.30 del sábado hasta las 2 de la madrugada del domingo 15 de noviembre. La entrada será gratuita y el ingreso estará sujeto a la capacidad del establecimiento, según informó la organización.

La programación también incluirá visitas guiadas, conciertos y actividades para familias. Entre ellas figuran presentaciones de la Banda Militar Tambor de Tacuarí, la bandoneonista Carla Algeri y la Fanfarria Militar Alto Perú.

Javier Milei.
Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Además de la exposición dedicada a Belgrano, los visitantes podrán recorrer las salas permanentes del museo, donde se exhiben objetos, fotografías, pinturas y piezas vinculadas con dos siglos de historia política argentina.

La jornada forma parte de una nueva edición de La Noche de los Museos, que permitirá visitar más de 350 espacios culturales de Buenos Aires entre las 19 y las 2 de la madrugada, con propuestas gratuitas distribuidas por distintos barrios.

La presencia de Javier Milei está prevista para antes del inicio de las actividades abiertas al público. Posteriormente, la muestra quedará incorporada a la oferta cultural del Museo Casa Rosada.

Javier MileiNoche de los MuseosManuel Belgrano
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Nueva decisión de Milei sobre los F-16:los contratos de los aviones de combate podrán someterse a arbitraje en Estados Unidos

    Nueva decisión de Milei sobre los F-16: los contratos de los aviones de combate podrán someterse a arbitraje en Estados Unidos

  2. Elecciones 2027 en la Argentina:las provincias que desdoblaron, las que irán con Nación y las que mantienen la incógnita

    Elecciones 2027 en la Argentina: las provincias que desdoblaron, las que irán con Nación y las que mantienen la incógnita

  3. Cómo impactaría la suspensión de las PASO en las elecciones bonaerenses de 2027:la decisión que analiza Kicillof

    Cómo impactaría la suspensión de las PASO en las elecciones bonaerenses de 2027: la decisión que analiza Kicillof

  4. El Gobierno acelera su plan militar:más cazas F-16, helicópteros Black Hawk y tres nuevos submarinos

    El Gobierno acelera su plan militar: más cazas F-16, helicópteros Black Hawk y tres nuevos submarinos

  5. La Armada Argentina prepara el retiro definitivo de los Super Étendard:qué pasará con los aviones de Malvinas

    La Armada Argentina prepara el retiro definitivo de los Super Étendard: qué pasará con los aviones de Malvinas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Leo Nardini refuerza su armado político para 2027:se reunió con tres intendentes bonaerenses y busca ampliar consensos

Leo Nardini refuerza su armado político para 2027: se reunió con tres intendentes bonaerenses y busca ampliar consensos

Cómo impactaría la suspensión de las PASO en las elecciones bonaerenses de 2027:la decisión que analiza Kicillof

Javier Milei participará de La Noche de los Museos con la inauguración de una muestra de Manuel Belgrano en Casa Rosada

Elecciones 2027 en la Argentina:las provincias que desdoblaron, las que irán con Nación y las que mantienen la incógnita

Economía

20% de descuento en supermercados y hasta $8000 de reintegro en gastronomía:todos los beneficios de Cuenta DNI en noviembre 2026

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Decreto 274/2024 del Gobierno:qué jubilados de ANSES podrían quedarse sin el bono de diciembre

Black Week Mayorista 2026:cuándo es y qué productos tendrán descuentos en 200 comercios

Hasta 35% de descuento y $40.000 de reintegro:los beneficios para jubilados de ANSES en noviembre 2026

Internacionales

Mientras las aerolíneas trabajan en reprogramar miles de vuelos, el secretario de Transporte de EE.UU. afirmó que “es seguro volar”

Vuelos cancelados en Estados Unidos.

Pesa 2.600 toneladas y mide 133 metros:la tuneladora que debe excavar casi 6 kilómetros en Brasil, pero solo avanza 12 metros por día

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, los protagonistas de un histórico encuentro trilateral sobre la “reducción de armas nucleares”

Trump invirtió millones de dólares en Nvidia antes de habilitar la venta de chips a China