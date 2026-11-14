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Comandó a 600 patriotas y derrotó a 800 realistas en solo 30 minutos: el pueblo bonaerense a 126 km de CABA que lleva el nombre de aquella histórica batalla de 1810

A solo 126 kilómetros de Buenos Aires, una localidad conserva el nombre de una histórica batalla de 1810, protagonizada por un prócer que también luchó junto a José de San Martín.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Suipacha
Feria de emprendedores y productos regionales en Suipacha, Buenos Aires. Foto: Instagram @viajero.argento
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A 126 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe una localidad cuyo nombre remite a una de las primeras grandes victorias de la Revolución de Mayo. Se trata de Suipacha, una ciudad que recuerda la batalla del 7 de noviembre de 1810, cuando las tropas patriotas de Antonio González Balcarce derrotaron a un ejército realista en el Alto Perú, actual territorio boliviano.

Su historia reúne campañas militares, ferrocarril y un vínculo familiar con José de San Martín. Aunque ocurrió lejos de Buenos Aires, el combate dio nombre a esta localidad en 1876, hace 150 años.

Por qué Suipacha lleva el nombre de una batalla de 1810

El partido de Suipacha fue creado el 24 de octubre de 1864, durante la reorganización administrativa de la campaña bonaerense. Años después, el 24 de septiembre de 1875, se aprobó la traza del pueblo y, el 17 de enero de 1876, el Gobierno provincial le asignó oficialmente el nombre de Suipacha, como homenaje a la victoria independentista. La localidad fue designada cabecera del partido en 1879 y obtuvo la categoría de ciudad en 1973.

Suipacha
El pueblo con nombre de batalla que se prepara para su fiesta dulce Foto: Turismo Suipacha

Su consolidación estuvo relacionada con la expansión agropecuaria y el avance ferroviario durante el siglo XIX. El tren llegó a la zona en 1866, con una estación inicialmente llamada Freire, que permitió transportar productos y mejorar la comunicación con otros centros urbanos. En 1916 se inauguró el edificio ferroviario actual, testimonio del pasado de la ciudad.

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La batalla en la que 600 patriotas vencieron a 800 realistas

Para entender el origen del nombre hay que regresar a los meses posteriores a la Revolución de Mayo. El Ejército del Norte avanzaba hacia el Alto Perú con la intención de extender el movimiento revolucionario. Tras un revés en Cotagaita, el 27 de octubre, las fuerzas patriotas se reorganizaron para enfrentar a los realistas cerca de Tupiza.

Batalla de Suipacha
Suipacha Foto: turismo suipacha

El 7 de noviembre de 1810, González Balcarce dirigió a unos 600 hombres con dos cañones contra aproximadamente 800 soldados realistas que disponían de cuatro piezas de artillería. De acuerdo con las reconstrucciones históricas, los revolucionarios simularon una retirada para atraer a sus adversarios y luego lanzaron un ataque sorpresivo. El enfrentamiento duró alrededor de media hora y terminó con la victoria patriota, considerada la primera de las fuerzas revolucionarias en la guerra de Independencia.

La noticia causó entusiasmo en Buenos Aires y fue difundida en una edición extraordinaria de La Gazeta del 3 de diciembre de 1810. Sin embargo, el triunfo no significó el final del conflicto: las campañas militares continuaron durante años y el control del Alto Perú seguiría siendo disputado.

Quién fue Balcarce y cuál es su vínculo con San Martín

Antonio González Balcarce había participado en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas y posteriormente se sumó a la causa revolucionaria. Su trayectoria incluyó responsabilidades políticas y nuevas campañas militares. En 1818 intervino en la batalla de Maipú, decisiva para la independencia de Chile, dentro de las fuerzas conducidas por José de San Martín.

Suipacha, pueblo bonaerense. Foto: Instagram/suipacha.turismo

Además, ambos quedaron unidos por un parentesco: Mariano Balcarce, hijo de Antonio, se casó en 1832 con Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, hija del Libertador. Es una relación poco conocida que conecta al comandante de Suipacha con una de las figuras centrales de la independencia sudamericana.

Qué visitar en Suipacha y cómo llegar desde Buenos Aires

Entre los sitios representativos aparecen la Plaza Balcarce, que homenajea al militar, la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, consagrada en 1892, y la antigua estación ferroviaria. El distrito también es reconocido por su actividad tambera y la Ruta del Queso, una propuesta gastronómica vinculada con productores de la región.

Ubicada sobre la Ruta Nacional 5, Suipacha se encuentra a unos 126 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Según el Censo 2022, el partido contaba con 11.786 habitantes. Sus calles, sus edificios y sus tradiciones recuerdan que detrás del nombre de esta ciudad bonaerense hay una batalla histórica que ocurrió hace más de dos siglos y marcó el comienzo de la lucha por la independencia.

TurismoHistoria
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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