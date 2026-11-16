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Trazaron un pueblo a 274 kilómetros de Buenos Aires en 1875, lo bautizaron por una victoria de San Martín en 1818 y su fundador llegó a vicepresidente

Ubicado en el sudeste bonaerense, este destino tiene una historia que comenzó mucho antes de su fundación. Su nombre recuerda una de las batallas más importantes del Libertador y fue elegido por un hombre que años después llegó a la vicepresidencia argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Maipú, en Buenos Aires
Maipú fue trazado en 1875 y declarado cabecera de partido en 1878 Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue
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A 274 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el corredor que conecta la capital con Mar del Plata, existe una localidad cuyo nombre está directamente relacionado con una de las victorias más importantes de José de San Martín. Se trata de Maipú, un pueblo que comenzó a formarse durante el siglo XIX y que fue bautizado en homenaje a la batalla librada el 5 de abril de 1818 en Chile, cuando las fuerzas patriotas derrotaron al ejército realista.

Aunque actualmente es la ciudad cabecera de un partido bonaerense, su historia conserva acontecimientos poco conocidos: una antigua guardia militar, tierras destinadas a crear un pueblo en 1866 y un proyecto urbanístico aprobado en 1875. Detrás de su fundación también aparece Francisco Bernabé Madero, un político y propietario rural que años después se convertiría en vicepresidente de la Nación.

Un pueblo bonaerense que recibió el nombre de una batalla de San Martín en Chile

El origen del nombre de Maipú se remonta al 5 de abril de 1818, cuando el Ejército Unido argentino-chileno, comandado por San Martín, se enfrentó a las fuerzas realistas dirigidas por Mariano Osorio. La batalla ocurrió en las cercanías de Santiago de Chile y fue fundamental para consolidar la independencia de ese país.

Batalla de Maipú
Batalla de Maipú

Según el Ejército Argentino, las fuerzas patriotas habían reorganizado unos 5.400 hombres y 21 piezas de artillería después de la derrota sufrida en Cancha Rayada, el 19 de marzo. En menos de tres semanas, San Martín consiguió recuperar la capacidad militar de sus tropas y enfrentar nuevamente al enemigo.

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La victoria permitió asegurar la independencia chilena y continuar el proyecto emancipador hacia Perú. Más de medio siglo después, aquella batalla inspiró el nombre de una localidad de Buenos Aires, a pesar de que el enfrentamiento había ocurrido del otro lado de la cordillera.

De una antigua guardia militar a un pueblo: cómo comenzó la historia de Maipú

Mucho antes de que existiera la localidad, el territorio formaba parte de una extensa región conocida como pagos de Monsalvo, que abarcaba amplias zonas del sudeste bonaerense. Eran tierras habitadas por comunidades indígenas, donde durante el siglo XIX avanzaron establecimientos ganaderos y puestos militares vinculados con la expansión de la frontera provincial.

En 1814, el capitán Ramón Lara avanzó con 50 hombres hacia las inmediaciones de la laguna Kakel Huincul para proteger propiedades rurales. Un año después, Francisco Ramos Mejía se instaló en la región y estableció la estancia Miraflores. En 1820 participó de negociaciones de paz con comunidades indígenas de la zona.

Maipú, en Buenos Aires
Maipú, el pueblo bonaerense que homenajea una victoria de San Martín Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

La organización administrativa también cambió. El 25 de diciembre de 1839, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se dispuso una división territorial que dio lugar a distintos partidos, entre ellos Monsalvo, Ajó, Mar Chiquita y Lobería. Sin embargo, todavía faltaban varias décadas para que se consolidara el pueblo que llevaría el nombre de Maipú.

El proyecto de 1875 y las tierras donadas para levantar el pueblo

Los primeros antecedentes de un caserío en el actual emplazamiento de Maipú se remontan a 1864. Dos años después, el 17 de abril de 1866, el juez de paz Enrique Sundblad reservó terrenos para establecer un núcleo urbano, aunque la organización definitiva avanzaría posteriormente.

El 1 de abril de 1875 se aprobó el trazado del pueblo y el nombre propuesto por Francisco Bernabé Madero, propietario de tierras en la región. La elección de Maipú representaba un homenaje a la victoria sanmartiniana de 1818, ocurrida 57 años antes.

Maipú, en Buenos Aires
Entrada a Maipú, conocida como la Ciudad de la Amistad Foto: Municipio de Maipú

El proceso culminó el 26 de septiembre de 1878, cuando la localidad fue declarada cabecera del partido, que también adoptó el nombre de Maipú. Para consolidar el asentamiento, Madero donó terrenos destinados a edificios y espacios públicos: el juzgado, la Municipalidad, una iglesia, una escuela, plazas y el cementerio.

Quién fue Francisco Madero, el fundador que llegó a vicepresidente argentino

Francisco Bernabé Madero nació en Buenos Aires en 1816, el mismo año en que se declaró la independencia argentina. Estuvo vinculado con la actividad agropecuaria y la política provincial. Entre 1857 y 1861 se desempeñó como juez de paz de Monsalvo, desde donde participó en la organización de la región.

Maipú, en Buenos Aires
Francisco Bernabé Madero, impulsor de la fundación de Maipú Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Su carrera política continuó hasta alcanzar la vicepresidencia de la Nación. En 1880 acompañó a Julio Argentino Roca en la fórmula presidencial y ocupó el cargo hasta 1886. Así, el hombre que impulsó el trazado del pueblo bonaerense llegó a integrar el Poder Ejecutivo nacional pocos años después de su fundación.

Dónde queda Maipú y qué conserva de su pasado histórico

Actualmente, Maipú se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la Autovía 2, a 274 kilómetros de CABA y 126 kilómetros de Mar del Plata. El partido ocupa aproximadamente 2.601 kilómetros cuadrados e incluye, además de su ciudad cabecera, las localidades rurales de Las Armas y Santo Domingo.

Su historia todavía está vinculada con el paisaje de la llanura pampeana, las antiguas estancias y el desarrollo ganadero que caracterizó a la región. Sin embargo, uno de sus rasgos más particulares permanece en el nombre: Maipú recuerda una victoria conseguida por San Martín en territorio chileno, seis décadas antes de que el lugar se convirtiera en cabecera de un partido bonaerense.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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