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Un faltante de más de 200.000 pesos y una fortuna embargada en 1788: así fue el escándalo que golpeó al padre de Manuel Belgrano

Llegó desde Italia, construyó una fortuna en Buenos Aires y terminó bajo arresto domiciliario por un escándalo aduanero en 1788. La historia del padre de Manuel Belgrano, cuya familia debió luchar durante años para recuperar sus bienes.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Domingo Belgrano
El escándalo que despojó a los Belgrano de su fortuna Foto: Facebook / Asociación Belgraniana de Morón
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Mucho antes de que Manuel Belgrano participara en la Revolución de Mayo y creara la bandera argentina, su familia atravesó un conflicto judicial que puso en peligro su patrimonio. El protagonista fue Domingo Belgrano Peri, un comerciante italiano que prosperó en Buenos Aires y terminó investigado por irregularidades aduaneras ante las máximas autoridades del gobierno virreinal. En 1788, un faltante de más de 200.000 pesos en la Real Hacienda derivó en su arresto domiciliario y el embargo de sus bienes. Aunque fue absuelto, el proceso motivó gestiones de su hijo desde España.

De Italia a Buenos Aires: cómo construyó su fortuna Domingo Belgrano

Domingo Belgrano Peri nació en 1730 en Oneglia, localidad de la actual región italiana de Liguria. De joven se trasladó a Cádiz, un puerto donde adquirió experiencia comercial. Más tarde se instaló en Buenos Aires y desarrolló negocios. El 4 de noviembre de 1757 se casó con María Josefa González Casero y formaron una familia de 16 hijos, de los cuales tres murieron durante la infancia. Entre ellos estaba Manuel, nacido el 3 de junio de 1770.

María Josefa y su hijo Manuel Belgrano
María Josefa y su hijo Manuel Belgrano

La actividad comercial le permitió acumular recursos y acceder a una posición destacada en la sociedad porteña. La familia vivía en una casa de la antigua calle Santo Domingo, hoy avenida Belgrano, donde el futuro prócer recibió una educación poco habitual para la época. Sus vínculos se extendían a comerciantes, autoridades y funcionarios de la administración colonial.

Los cargos públicos que lo acercaron a la Aduana

La trayectoria de Domingo también incluyó funciones institucionales. En 1762 fue designado alférez de milicias y posteriormente alcanzó el grado de capitán. Durante 1778 se vinculó con la administración aduanera y en 1781 ocupó cargos en el Cabildo, entre ellos regidor, alférez real y síndico procurador. Esas responsabilidades lo vinculaban con las recaudaciones supervisadas por la Corona.

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El escándalo de 1788: arresto domiciliario y bienes embargados

El conflicto estalló cuando las autoridades investigaron a Francisco Ximénez de Mesa, administrador de la Aduana, por irregularidades relacionadas con fondos de la Real Hacienda. El 10 de septiembre de 1788, el virrey Nicolás del Campo, marqués de Loreto, dispuso medidas en el marco de una causa que señalaba un faltante superior a 200.000 pesos. Ximénez de Mesa relacionó a Domingo con determinadas operaciones y remesas de cueros, lo que llevó a los investigadores a examinar su posible participación.

Domingo Belgrano
Una ilustración de la vida cotidiana en el Buenos Aires colonial

Belgrano Peri quedó bajo arresto domiciliario, fue incomunicado y sufrió el embargo de sus propiedades. Las medidas afectaron su actividad mercantil y las finanzas familiares, pero no equivalían a una condena. Su responsabilidad debía determinarse en un expediente que terminaría prolongándose varios años.

Las gestiones de Manuel Belgrano y la absolución de su padre

Cuando comenzó el proceso, Manuel tenía 18 años y estudiaba Derecho en España, adonde había viajado en 1786. Al conocer la situación, realizó gestiones con abogados y representantes para colaborar con la defensa de su padre. Mientras tanto, su madre y otros familiares actuaron desde Buenos Aires para intentar recuperar los bienes y resolver las acusaciones.

Domingo Belgrano
Los restos del papá de Belgrano se encuentran en el Convento de Santo Domingo de Buenos Aires Foto: Facebook / Asociación Belgraniana de Morón

En 1793 se aprobó una sentencia favorable y en 1794 Domingo recuperó sus derechos y el acceso a su patrimonio. La absolución cerró el conflicto judicial, aunque las restricciones y la prolongada investigación habían debilitado su situación económica. El episodio muestra cómo las relaciones entre comerciantes y funcionarios coloniales podían convertirse en una fuente de fuertes disputas.

La muerte de Domingo y el comienzo de la carrera pública de Manuel

Domingo Belgrano Peri murió el 24 de septiembre de 1795, a los 65 años, poco después de recuperar sus bienes. Para entonces, Manuel ya había regresado a Buenos Aires: en 1794 asumió como secretario del Consulado de Comercio, desde donde promovió propuestas vinculadas con la producción, la educación y el desarrollo económico.

La historia del padre del creador de la bandera permite conocer otra cara de los años previos a la Independencia: la de un comerciante que construyó una fortuna, enfrentó una acusación por un enorme faltante de fondos públicos y terminó absuelto, mientras su hijo comenzaba una trayectoria que marcaría la historia argentina.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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