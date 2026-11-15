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En 1812 abandonó los negocios familiares para luchar con San Martín: 5 años después, venció con 110 granaderos a una fuerza de 600 realistas en Chile

El brillante recorrido de Mariano Necochea: desde su formación en España y su entrega a los Granaderos hasta sus hazañas decisivas en Chile y Perú.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Mariano Necochea
Retrato del militar argentino Mariano Necochea Foto: Argentina.gob.ar.
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Mariano Necochea, de dejar la comodidad de los negocios familiares en Europa a convertirse en una pieza clave de los Granaderos a Caballo bajo el mando de José de San Martín, forjó una carrera militar legendaria.

Tras formarse en España, el prócer decidió cruzar de bando para combatir por la Independencia, protagonizando hitos históricos como la heroica carga en Las Coimas (Chile) al frente de un escuadrón reducido contra fuerzas realistas, hasta alcanzar el máximo grado de Gran Mariscal en el Perú.

De los negocios familiares a los Granaderos de San Martín

Mariano Pascual Necochea nació el 7 de septiembre de 1792 en Buenos Aires, en una familia de comerciantes. Su padre, Francisco Casimiro Necochea, lo envió a Sevilla cuando tenía aproximadamente diez años para continuar su educación. Allí estudió matemáticas, humanidades e idiomas. Tras la muerte de su padre, regresó a Buenos Aires en 1809, antes de la Revolución de Mayo.

Mariano Necochea
Mariano Necochea, uno de los granaderos que luchó junto a San Martín Los Granaderos a Caballo durante las guerras de Independencia. Foto: Argentina.gob.ar.

En un comienzo mantuvo distancia de la política revolucionaria, pero en abril de 1812 ingresó como alférez al Regimiento de Granaderos a Caballo. El 3 de febrero de 1813 participó en el combate de San Lorenzo, la primera acción de los Granaderos bajo las órdenes de San Martín. Después de la victoria, el jefe del regimiento le encomendó redactar el parte del enfrentamiento.

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Las Coimas: 110 granaderos frente a un ejército más numeroso

El 7 de febrero de 1817, durante la campaña del Ejército de los Andes, Necochea se encontraba en las cercanías de San Felipe, en territorio chileno. Allí se enfrentó a una fuerza realista considerablemente superior. El Ejército de Chile calcula unos 110 granaderos patriotas frente a 600 adversarios, aunque otras reconstrucciones elevan a 700 la cantidad de realistas. Ante esa diferencia, Necochea eligió una táctica basada en la movilidad y el engaño, en lugar de un ataque frontal.

Mariano Necochea
La caballería patriota tuvo un papel clave en la campaña libertadora Foto: Ejército Nacional Argentino

Dividió a sus hombres en tres grupos y simuló una retirada para atraer a parte de la caballería española fuera de sus posiciones. Cuando los perseguidores se alejaron, los granaderos que habían permanecido ocultos atacaron desde un flanco, mientras los demás giraron para contraatacar. La maniobra desorganizó a la fuerza rival y la obligó a retroceder hacia San Felipe. La victoria facilitó el avance patriota y ocurrió cinco días antes de la batalla de Chacabuco, librada el 12 de febrero de 1817. Su actuación demostró el peso de la caballería durante aquella campaña.

Junín: las heridas que casi le cuestan la vida

Después de participar en la campaña de Chile, Necochea continuó su carrera en Perú. Tras la salida de San Martín, se vinculó con las tropas de Simón Bolívar, quien le confió responsabilidades militares y políticas. En 1824 estuvo al frente de una carga de caballería en la batalla de Junín, disputada el 6 de agosto contra las fuerzas realistas. Sufrió lesiones graves, cayó prisionero y fue rescatado por sus compañeros.

Mariano Necochea
Necochea abandonó el comercio para sumarse a los Granaderos en 1812 Foto: Argentina.gob.ar.

Las fuentes no coinciden en el número de heridas: algunas crónicas mencionan 14, mientras que una investigación de historia militar identifica siete de gravedad. Entre ellas habría sufrido una lesión pulmonar cuyas secuelas afectaron su salud durante el resto de su vida. Pese a ello, continuó desempeñando responsabilidades en Perú, incluso en la Casa de Moneda de Lima, y atravesó disputas políticas que lo llevaron a alejarse temporalmente del país.

El reconocimiento en Perú y el final de su vida

En 1834, Necochea recibió el grado de Gran Mariscal del Perú, uno de sus mayores honores militares. Sus problemas de salud se intensificaron años después y murió el 5 de abril de 1849 en Miraflores, a los 56 años. Un siglo más tarde, el 25 de febrero de 1949, el Estado peruano lo declaró oficialmente Prócer de la Independencia Nacional mediante el Decreto-Ley 10959 y dispuso trasladar sus restos al Panteón de los Próceres.

Su apellido también identifica a una ciudad de la costa bonaerense. Así, el joven que cambió el comercio por la vida militar en 1812 terminó reconocido por su participación en las campañas libertadoras de Chile y Perú, con una trayectoria que comenzó junto a San Martín y continuó durante los años decisivos de la independencia sudamericana.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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