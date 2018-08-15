Recobran un desnudo de Marilyn Monroe

Luego de seis décadas de búsqueda el escritor estadounidense Charles Castillo recuperó imágenes de la actriz Marilyn Monroe en una de las escenas de la cinta Vidas rebeldes.

La secuencia que creían perdida las conservaba Curtice Taylor, hijo del productor del filme Frank Taylor, quien decidió conservarlas por su gran valor y significado en aquella época.

El hallazgo fue durante las investigaciones de Castillo para el libro Marilyn Monroe

La vida privada de un ícono público, que intentará develar los secretos de una de las mujeres más populares del siglo XX.A cargo de John Huston en 1961, Vidas rebeldes es un filme dramático que cuenta la lucha de tres jóvenes (Clark Gable, Montgomery Clift y Eli Wallach) por el amor de una doncella, Monroe.

Recobran un desnudo de Marilyn Monroe

Durante la filmación En una escena de amor con Clark Gable, la actriz dejó caer la sábana y apareció desnuda con uno de sus amantes, escena eliminada del largometraje por considerarse irrelevante en el argumento. Dicha escena no llegó a la versión final que se estrenó en 1961.