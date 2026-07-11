La frase “prohibida” de Mirtha Legrand volvió en modo Scaloneta para el partido ante Suiza

Mirtha Legrand Foto: Instagram @mirthalegrand

A horas de un partido que promete paralizar al país, Mirtha Legrand volvió a demostrar que también juega su propio Mundial desde la televisión y las redes sociales. La histórica conductora se sumó al clima de expectativa por el cruce entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, y lo hizo con un gesto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La diva compartió una imagen especialmente preparada para acompañar a la Scaloneta, en la que se la ve con un look de inspiración patriótica, dominado por los tonos celeste y blanco. Fiel a su estilo elegante, pero esta vez atravesada por la emoción futbolera, Mirtha combinó glamour, humor y pasión argentina en una publicación que no tardó en generar repercusión.

El detalle que más impacto causó fue la aparición de una de sus frases más recordadas, esa expresión espontánea que el público asocia con los momentos de mayor entusiasmo de la conductora. En esta ocasión, la utilizó como una arenga futbolera, adaptada al clima de Mundial y con el foco puesto en alentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La frase “prohibida” que volvió a aparecer en modo Selección

En la publicación, Mirtha Legrand apeló a su famosa frase cargada de euforia para transmitir lo que sienten millones de argentinos en la previa de un partido decisivo. La imagen incluyó una consigna de aliento para la Selección y una estética pensada para conectar de inmediato con el fervor popular.

El mensaje de aliento de Mirtha Legrand Foto: Instagram @mirthalegrand

La conductora, que a lo largo de su carrera supo convertirse en parte central de la cultura televisiva argentina, volvió a mostrar su capacidad para instalar conversación. Esta vez no fue desde la mesa más famosa del país, sino desde sus redes, donde el guiño mundialista funcionó como un puente directo con los fanáticos.

El post también incluyó una ilustración alusiva a la Argentina, con banderas y colores nacionales, reforzando el tono festivo de la publicación. La combinación entre una figura tan icónica como Mirtha y la expectativa por la Selección generó una escena perfecta para las redes: nostalgia, humor, patriotismo y televisión en una sola imagen.

Cambio de horario para no competir con Argentina-Suiza

La fiebre por la Selección también impactó en la programación televisiva. La Noche de Mirtha modificó su horario habitual y se emitirá este sábado a las 20, antes del esperado cruce entre Argentina y Suiza, previsto para las 22.

Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

La decisión no es menor: en noches de Mundial, la televisión suele acomodarse al calendario deportivo, especialmente cuando juega la Selección Argentina. En este caso, el ciclo buscó conservar su encuentro con la audiencia sin superponerse con uno de los partidos más importantes del torneo.

El cambio fue anunciado dentro de la misma pieza gráfica compartida por Mirtha, donde se destacaba el horario especial del programa. De esta manera, la conductora no solo alentó al equipo nacional, sino que también dejó claro que la noche tendrá doble cita: primero con su tradicional mesa y luego con la Scaloneta.

Quiénes serán los invitados de La Noche de Mirtha

Para esta emisión especial, Mirtha Legrand recibirá a Juan Gil Navarro, Marta González, Gabriela Sari y el cardiólogo Mario Maurice. La mesa combinará actualidad, teatro, salud y testimonios personales, en una noche marcada por la expectativa mundialista.

Juan Gil Navarro llegará al programa en medio de una intensa actividad teatral. El actor forma parte de la obra Misery, junto a Julia Calvo, en el Teatro Metropolitan. Incluso, la función prevista para este sábado fue reprogramada debido al partido de la Selección, una muestra más de cómo el Mundial atraviesa distintas agendas culturales.

Marta González también será parte de la mesa, con una trayectoria artística reconocida y una historia personal atravesada por la lucha contra el cáncer. Su presencia promete aportar emoción, experiencia y una mirada sensible sobre la vida y el trabajo.

Gabriela Sari, por su parte, participará en representación del mundo teatral, actualmente vinculada a la obra El Secreto, que se presenta en el Teatro Multitabaris. El cuarto invitado será el doctor Mario Maurice, especialista en cardiología, quien abordará temas relacionados con la salud cardiovascular, la prevención y la importancia de la reanimación cardiopulmonar.

Mirtha, la televisión y la Selección: una conexión que siempre rinde

Cada aparición pública de Mirtha Legrand suele generar comentario, pero cuando se cruza con un evento masivo como un partido de la Selección, el efecto se multiplica. Su apoyo a la Scaloneta no solo funciona como gesto de simpatía deportiva: también confirma cómo el Mundial logra unir generaciones, formatos y figuras de distintos ámbitos.

En una Argentina acostumbrada a vivir el fútbol con intensidad, la arenga de Mirtha se suma al ritual colectivo de la previa. La conductora, con su estilo inconfundible, volvió a encontrar una forma de ser parte de la conversación nacional.

Y mientras millones esperan el pitazo inicial ante Suiza, la diva ya dejó su mensaje: elegante, picante, argentino y absolutamente fiel a su sello personal.