Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

La frase “prohibida” de Mirtha Legrand volvió en modo Scaloneta para el partido ante Suiza

Mirtha Legrand se sumó a la fiebre mundialista con un mensaje especial para la Selección Argentina antes del duelo ante Suiza y modificó el horario de su programa.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mirtha Legrand
Mirtha Legrand Foto: Instagram @mirthalegrand
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A horas de un partido que promete paralizar al país, Mirtha Legrand volvió a demostrar que también juega su propio Mundial desde la televisión y las redes sociales. La histórica conductora se sumó al clima de expectativa por el cruce entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, y lo hizo con un gesto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La diva compartió una imagen especialmente preparada para acompañar a la Scaloneta, en la que se la ve con un look de inspiración patriótica, dominado por los tonos celeste y blanco. Fiel a su estilo elegante, pero esta vez atravesada por la emoción futbolera, Mirtha combinó glamour, humor y pasión argentina en una publicación que no tardó en generar repercusión.

El detalle que más impacto causó fue la aparición de una de sus frases más recordadas, esa expresión espontánea que el público asocia con los momentos de mayor entusiasmo de la conductora. En esta ocasión, la utilizó como una arenga futbolera, adaptada al clima de Mundial y con el foco puesto en alentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La frase “prohibida” que volvió a aparecer en modo Selección

En la publicación, Mirtha Legrand apeló a su famosa frase cargada de euforia para transmitir lo que sienten millones de argentinos en la previa de un partido decisivo. La imagen incluyó una consigna de aliento para la Selección y una estética pensada para conectar de inmediato con el fervor popular.

Contenido Recomendado

Cuenta regresiva para los 100 años de Mirtha Legrand:cuándo será el histórico cumpleaños de la conductora de El Trece

Cuenta regresiva para los 100 años de Mirtha Legrand: cuándo será el histórico cumpleaños de la conductora de El Trece

“Soy prehistoria viviente”:el imperdible recuerdo de Mirtha Legrand sobre la inauguración del Obelisco

“Soy prehistoria viviente”: el imperdible recuerdo de Mirtha Legrand sobre la inauguración del Obelisco
El mensaje de aliento de Mirtha Legrand
El mensaje de aliento de Mirtha Legrand Foto: Instagram @mirthalegrand

La conductora, que a lo largo de su carrera supo convertirse en parte central de la cultura televisiva argentina, volvió a mostrar su capacidad para instalar conversación. Esta vez no fue desde la mesa más famosa del país, sino desde sus redes, donde el guiño mundialista funcionó como un puente directo con los fanáticos.

El post también incluyó una ilustración alusiva a la Argentina, con banderas y colores nacionales, reforzando el tono festivo de la publicación. La combinación entre una figura tan icónica como Mirtha y la expectativa por la Selección generó una escena perfecta para las redes: nostalgia, humor, patriotismo y televisión en una sola imagen.

Cambio de horario para no competir con Argentina-Suiza

La fiebre por la Selección también impactó en la programación televisiva. La Noche de Mirtha modificó su horario habitual y se emitirá este sábado a las 20, antes del esperado cruce entre Argentina y Suiza, previsto para las 22.

Mirtha Legrand. Foto: eltrece.
Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

La decisión no es menor: en noches de Mundial, la televisión suele acomodarse al calendario deportivo, especialmente cuando juega la Selección Argentina. En este caso, el ciclo buscó conservar su encuentro con la audiencia sin superponerse con uno de los partidos más importantes del torneo.

El cambio fue anunciado dentro de la misma pieza gráfica compartida por Mirtha, donde se destacaba el horario especial del programa. De esta manera, la conductora no solo alentó al equipo nacional, sino que también dejó claro que la noche tendrá doble cita: primero con su tradicional mesa y luego con la Scaloneta.

Quiénes serán los invitados de La Noche de Mirtha

Para esta emisión especial, Mirtha Legrand recibirá a Juan Gil Navarro, Marta González, Gabriela Sari y el cardiólogo Mario Maurice. La mesa combinará actualidad, teatro, salud y testimonios personales, en una noche marcada por la expectativa mundialista.

Juan Gil Navarro llegará al programa en medio de una intensa actividad teatral. El actor forma parte de la obra Misery, junto a Julia Calvo, en el Teatro Metropolitan. Incluso, la función prevista para este sábado fue reprogramada debido al partido de la Selección, una muestra más de cómo el Mundial atraviesa distintas agendas culturales.

Marta González también será parte de la mesa, con una trayectoria artística reconocida y una historia personal atravesada por la lucha contra el cáncer. Su presencia promete aportar emoción, experiencia y una mirada sensible sobre la vida y el trabajo.

Gabriela Sari, por su parte, participará en representación del mundo teatral, actualmente vinculada a la obra El Secreto, que se presenta en el Teatro Multitabaris. El cuarto invitado será el doctor Mario Maurice, especialista en cardiología, quien abordará temas relacionados con la salud cardiovascular, la prevención y la importancia de la reanimación cardiopulmonar.

Mirtha, la televisión y la Selección: una conexión que siempre rinde

Cada aparición pública de Mirtha Legrand suele generar comentario, pero cuando se cruza con un evento masivo como un partido de la Selección, el efecto se multiplica. Su apoyo a la Scaloneta no solo funciona como gesto de simpatía deportiva: también confirma cómo el Mundial logra unir generaciones, formatos y figuras de distintos ámbitos.

En una Argentina acostumbrada a vivir el fútbol con intensidad, la arenga de Mirtha se suma al ritual colectivo de la previa. La conductora, con su estilo inconfundible, volvió a encontrar una forma de ser parte de la conversación nacional.

Y mientras millones esperan el pitazo inicial ante Suiza, la diva ya dejó su mensaje: elegante, picante, argentino y absolutamente fiel a su sello personal.

Mirtha LegrandSelección ArgentinaMundial 2026
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Video:el sufrimiento de Mick Jagger y David Beckham en el Noruega-Inglaterra por el Mundial 2026

    Video: el sufrimiento de Mick Jagger y David Beckham en el Noruega-Inglaterra por el Mundial 2026

  2. Otra muerte enluta a la cultura porteña:a los 86 años, falleció un querido actor de cine, teatro y televisión

    Otra muerte enluta a la cultura porteña: a los 86 años, falleció un querido actor de cine, teatro y televisión

  3. Murió Ramiro Agulla:el creativo que convirtió la publicidad argentina en cultura popular

    Murió Ramiro Agulla: el creativo que convirtió la publicidad argentina en cultura popular

  4. VIDEO:Francisco Delgado y Marley se besaron eufóricamente por el triunfo de Argentina

    VIDEO: Francisco Delgado y Marley se besaron eufóricamente por el triunfo de Argentina

  5. De qué murió Santiago Ríos, recordado actor de “Los Simuladores”, “Cha Cha Cha” y “Los Roldán”

    De qué murió Santiago Ríos, recordado actor de “Los Simuladores”, “Cha Cha Cha” y “Los Roldán”
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza tras sus dichos sobre la Selección de Francia y Mbappé

Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza tras sus dichos sobre la Selección de Francia y Mbappé

¿Adiós a los cortes de luz? Así es la estrategia del Gobierno para extender la emergencia energética en el país y evitar futuros apagones

Caso ARSAT:expectativa por la declaración de Facundo Leal y misterio por su lugar de detención

Caso Skanska:el Tribunal Oral Federal 4 prepara el veredicto en el juicio contra De Vido y José López

Economía

ANSES:qué significa cada ítem del recibo de jubilación y cómo detectar descuentos que no corresponden

ANSES: qué significa cada ítem del recibo de jubilación y cómo detectar descuentos que no corresponden

¿Adiós a los cortes de luz? Así es la estrategia del Gobierno para extender la emergencia energética en el país y evitar futuros apagones

ANSES y su calendario de pagos de julio 2026:cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

El plan del gobierno de Milei de cara a las elecciones:el programa financiero hasta 2027 y cómo “apagar el Estado” si se agota el Presupuesto

Internacionales

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela sube a 4.333:más de 300 cuerpos siguen sin ser identificados

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela sube a 4.333: más de 300 cuerpos siguen sin ser identificados

Qué se sabe sobre la muerte de Jayden Adams, el jugador de Sudáfrica que participó en el Mundial 2026

Ucrania crea una nueva fuerza militar de reacción rápida para reforzar el frente contra Rusia

Cuba sufrió otro apagón masivo:ya son nueve colapsos eléctricos desde fines de 2024