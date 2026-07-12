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“Por Malvinas”, la Selección Argentina ante Inglaterra: fútbol, historia y una frase que pesa como una bandera

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra en una semifinal cargada de historia, emoción y memoria nacional. En redes, la frase “Por Malvinas” se volvió tendencia y volvió a unir fútbol, identidad y una causa que sigue presente en el corazón del país.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Malvinas y la Selección Argentina
Malvinas y la Selección Argentina Foto: REUTERS
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La Selección Argentina volverá a enfrentar a Inglaterra en una instancia decisiva de la Copa del Mundo y las redes sociales no tardaron en reaccionar. Después de confirmarse el cruce por las semifinales del Mundial 2026, una frase comenzó a repetirse con fuerza entre los hinchas argentinos: “Por Malvinas”. El mensaje se convirtió en tendencia porque este partido no es uno más: detrás de la pelota aparece una historia marcada por la rivalidad deportiva, la memoria nacional y una herida que sigue abierta en la identidad argentina.

Por qué “Por Malvinas” se volvió tendencia en redes sociales

La consigna “Por Malvinas” se instaló rápidamente en X, Instagram, TikTok y Facebook como una forma de expresar apoyo a la Selección Argentina antes del duelo contra Inglaterra. Para muchos usuarios, la frase funciona como una arenga futbolera, pero también como una referencia directa al conflicto del Atlántico Sur de 1982 y al reclamo histórico argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El fenómeno se explica porque cada cruce entre Argentina e Inglaterra en un Mundial activa recuerdos que van mucho más allá del deporte. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de imágenes de Diego Armando Maradona, videos del Mundial de México 1986, referencias al “Gol del Siglo”, a la “Mano de Dios” y mensajes de homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas.

Malvinas: el trasfondo histórico que vuelve cada vez que aparece Inglaterra

Para entender por qué la frase impacta tanto en Argentina, hay que mirar más atrás que el Mundial 1986. La disputa por las Islas Malvinas tiene raíces históricas profundas: Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago, ocupado por el Reino Unido desde 1833, año en el que las autoridades argentinas fueron desalojadas y reemplazadas por una administración británica.

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Guerra de Malvinas Foto: Archivo

El tema también llegó al plano internacional. En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a negociar una solución pacífica. Para la diplomacia argentina, ese documento fue un hito porque ubicó la cuestión Malvinas dentro del proceso de descolonización impulsado por la ONU.

La Guerra de Malvinas y una memoria que sigue presente

La Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982 y finalizó el 14 de junio de ese mismo año, luego de 74 días de combate entre Argentina y el Reino Unido. El conflicto dejó un saldo de 649 militares argentinos muertos, 255 británicos y tres civiles isleños, cifras que explican por qué el tema conserva una enorme carga emocional en la sociedad argentina.

Soldados argentinos Foto: Archivo Infobae

En Argentina, cada 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha de homenaje nacional para quienes participaron del conflicto. Por eso, cuando los hinchas escriben “Por Malvinas”, no lo hacen únicamente como una provocación deportiva: la frase condensa memoria, dolor, orgullo y una causa que atraviesa generaciones.

Argentina vs. Inglaterra: una rivalidad que empezó antes de Maradona

Aunque el duelo de 1986 es el más recordado, la rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra comenzó mucho antes. En los Mundiales, ambos seleccionados se enfrentaron en 1962, 1966, 1986, 1998 y 2002. Inglaterra ganó tres partidos, Argentina obtuvo una victoria en tiempo reglamentario y también avanzó por penales tras empatar en Francia 1998.

Maradona contra los ingleses
Maradona contra los ingleses Foto: Wikipedia

Uno de los primeros capítulos calientes fue el Mundial de Inglaterra 1966. En cuartos de final, la Selección Argentina perdió 1-0 en un partido marcado por la polémica expulsión de Antonio Rattín, capitán argentino. Aquel episodio fue considerado durante décadas como uno de los momentos que encendió la rivalidad moderna entre ambos países dentro de una cancha.

México 1986: Maradona, Malvinas y el partido que quedó en la historia

El encuentro más simbólico llegó el 22 de junio de 1986, en los cuartos de final del Mundial de México. Argentina venció 2-1 a Inglaterra con dos goles de Diego Armando Maradona que quedaron grabados para siempre: primero la “Mano de Dios” y luego el “Gol del Siglo”, una jugada inolvidable en la que el capitán argentino dejó en el camino a medio equipo inglés antes de definir.

Ese partido se disputó apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas, por lo que la victoria tuvo una lectura emocional inmediata para millones de argentinos. Si bien fue un triunfo deportivo, el imaginario popular lo convirtió en una especie de reparación simbólica. Desde entonces, cada Argentina-Inglaterra revive aquella tarde en el Estadio Azteca.

De Francia 1998 a Corea-Japón 2002: más capítulos de un clásico mundialista

La historia volvió a cruzarlos en Francia 1998, en un partido inolvidable por octavos de final. Argentina e Inglaterra empataron 2-2 y la Selección avanzó por penales con una actuación clave del arquero Carlos Roa. Ese encuentro también quedó en la memoria por el gol de Javier Zanetti tras una jugada preparada y por la expulsión de David Beckham, otro episodio que alimentó la tensión entre ambos seleccionados.

El último antecedente mundialista fue en Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra ganó 1-0 con un penal convertido por Beckham. Desde entonces, pasaron más de dos décadas sin un duelo entre ambos en una Copa del Mundo. Por eso, la semifinal del Mundial 2026 aparece como un regreso cargado de expectativa, historia y emoción.

Una semifinal que se juega con la pelota y con la memoria

Argentina llega a esta semifinal con una generación que ya escribió su propia historia y con Lionel Messi como símbolo máximo de una era dorada. Inglaterra, por su parte, buscará dar un golpe mundialista ante uno de los rivales que más peso tiene en su propia historia deportiva. Pero para los argentinos, este partido tendrá un condimento especial: no será solamente una semifinal, será otro capítulo de una rivalidad que mezcla fútbol, identidad y memoria nacional.

Por eso, “Por Malvinas” se volvió tendencia. Porque en Argentina hay partidos que se viven antes de jugarse. Porque hay camisetas que cargan historias. Y porque cuando la Selección enfrenta a Inglaterra, el país recuerda que el fútbol puede ser pasión, pero también memoria.

Argentina e Inglaterra volverán a mirarse de frente en un Mundial. La pelota todavía no empezó a rodar, pero en las redes ya se juega un partido aparte: el de la historia, la emoción y una frase que pesa como una bandera: “Por Malvinas”.

Guerra de MalvinasSelección ArgentinaSelección InglaterraMundial 2026
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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